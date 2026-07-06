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Tifoso ferito prima di Torino-Juve, la decisione ufficiale del gip sul poliziotto: nessun arresto

Arriva il verdetto del Procuratore della Repubblica di Torino in merito agli scontri avvenuti prima del derby della Mole dello scorso 24 maggio
1 min
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Sospeso dal servizio per un anno. È questo il provvedimento comunicato dal Procuratore della Repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri, per l'agente di Polizia del V reparto mobile "ritenuto, allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito, responsabile del tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso".

Al contempo, però, il gip ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari che era stata avanzata nei giorni scorsi dalla Procura. La sospensione è la misura cautelare applicata all'operatore di Polizia che, durante gli scontri prima della partita e a ridosso dello stadio, aveva sparato un lacrimogeno ad altezza d'uomo colpendo alla testa Marco Basoccu, che dopo una delicata operazione è stato dimesso pochi giorni fa dall'ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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