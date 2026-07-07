Ekhator-Juve, la telefonata che ha convinto Spalletti e il colpo mercato che racconta ciò che sarà

La Juve non ha mai avuto dubbi su questa mossa di mercato, la prima e finora unica della sessione estiva. Quando il Genoa ha dato la disponibilità per valutare un possibile affare, Giovanni Carnevali non ci ha pensato due volte. Perché bisogna costruire il futuro. Da subito, senza rimandare a data da destinarsi. Da qui la scelta di affidare la ricostruzione a Jeff Ekhator: due buoni anni di Serie A alle spalle col Genoa e ora la ricerca di una consacrazione partendo dalla Juve. Non è stata un’operazione guidata da Luciano Spalletti, che però ha assaggiato le caratteristiche del ragazzo vedendolo all’opera nel massimo campionato. Ma soprattutto in Nazionale, tra l’Under 21 e le due apparizioni di giugno coi grandi. A tal proposito, Lucio ha chiesto referenze. Una dinamica normalissima in un mondo in cui lo scambio di idee e opinioni, soprattutto tra addetti ai lavori, è all’ordine del giorno.
Spalletti, su Ekhator raccomanda Baldini
Così Spalletti ha chiamato Silvio Baldini. Insieme hanno inquadrato le caratteristiche tecniche del ragazzo e anche un ipotetico ruolo che la Juve potrebbe cucire addosso al giocatore. Ma soprattutto il tecnico bianconero, prima che la sua società affondasse il colpo, ha voluto andare a fondo sulle peculiarità umane del classe 2006. Baldini, amico di vecchia data di Spalletti, ha promosso Ekhator senza colpo ferire. Serio, applicato e diligente in Nazionale ogni volta in cui è stato chiamato in causa. È stato il selezionatore toscano a lanciarlo in Under 21 il 5 settembre 2025: 10 minuti e poco più nella sfida contro i pari età del Montenegro. Poi un paio di gol, tra ottobre e marzo, contro Armenia e Macedonia del Nord. Il rischio di montarsi la testa, però, è stato spazzato via. Anche e soprattutto per questo Baldini ha sponsorizzato senza remore Ekhator, un attaccante sul quale Spalletti dovrà iniziare a lavorare dal 13 luglio.
De Rossi su Ekhator: "Si allena come un campione"
Lo farà senza preconcetti sull’età e sull’immediata sostanza che può fornire alla Juve, che lo monitorerà con le dovute cautele. Per Jeff i bianconeri hanno fatto un investimento notevole di questi tempi, per questo alla Continassa sarà gestito con attenzione. Per esempio - se in società non dovessero riuscire a sistemare anche soltanto uno tra David, Openda e Milik - non è un’ipotesi remota l’idea di darlo in prestito ad un’altra realtà di Serie A verso fine agosto. Proprio perché Ekhator non dovrà mai correre il rischio di avere spazi limitati per proseguire la propria maturazione calcistica. Spalletti sul piano tecnico-tattico vuole capire sostanzialmente due cose: l’adattabilità alle varie posizioni del fronte offensivo e anche l’attitudine nei duelli fisici. La propensione di Jeff a riempire l’area. Anche Daniele De Rossi per il suo ex giocatore ha speso complimenti non banali: «Sta crescendo a vista d’occhio, si allena come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero questo ben di Dio, la sua forza selvaggia, l’elasticità e la grande esplosività. Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Vedrete che tra qualche anno varrà decine e decine di milioni di euro».
Ekhator, lunedì l'arrivo al raduno
Una profezia. Parte di essa si è già avverata, considerando l’investimento da circa 18 milioni di euro fatto dalla Juve. È il primo colpo dell’era Carnevali, una sorta di identikit sul modus operandi bianconero. Il mirino è sui giovani. Possibilmente italiani e con ampi margini di maturazione. Ekhator è in rampa di lancio: si presenterà lunedì al raduno e poi inizierà il proprio percorso.
Avrà ampio spazio nella amichevoli che la Juve disputerà tra luglio e agosto: ci sarà col Basilea e con lo Standard Liegi, ma anche a fine mese col Nizza. Poi la tournée, con Spalletti che recupererà alla spicciolata quasi tutti i reduci dal Mondiale, servirà per sgrezzarlo ulteriormente. Anche perché si alzerà il livello: Jeff dovrà battagliare con le difese di Chelsea e Inter. Ma Lucio, confortato dal parere di Baldini, si fida.
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La Juve non ha mai avuto dubbi su questa mossa di mercato, la prima e finora unica della sessione estiva. Quando il Genoa ha dato la disponibilità per valutare un possibile affare, Giovanni Carnevali non ci ha pensato due volte. Perché bisogna costruire il futuro. Da subito, senza rimandare a data da destinarsi. Da qui la scelta di affidare la ricostruzione a Jeff Ekhator: due buoni anni di Serie A alle spalle col Genoa e ora la ricerca di una consacrazione partendo dalla Juve. Non è stata un’operazione guidata da Luciano Spalletti, che però ha assaggiato le caratteristiche del ragazzo vedendolo all’opera nel massimo campionato. Ma soprattutto in Nazionale, tra l’Under 21 e le due apparizioni di giugno coi grandi. A tal proposito, Lucio ha chiesto referenze. Una dinamica normalissima in un mondo in cui lo scambio di idee e opinioni, soprattutto tra addetti ai lavori, è all’ordine del giorno.
Spalletti, su Ekhator raccomanda Baldini
Così Spalletti ha chiamato Silvio Baldini. Insieme hanno inquadrato le caratteristiche tecniche del ragazzo e anche un ipotetico ruolo che la Juve potrebbe cucire addosso al giocatore. Ma soprattutto il tecnico bianconero, prima che la sua società affondasse il colpo, ha voluto andare a fondo sulle peculiarità umane del classe 2006. Baldini, amico di vecchia data di Spalletti, ha promosso Ekhator senza colpo ferire. Serio, applicato e diligente in Nazionale ogni volta in cui è stato chiamato in causa. È stato il selezionatore toscano a lanciarlo in Under 21 il 5 settembre 2025: 10 minuti e poco più nella sfida contro i pari età del Montenegro. Poi un paio di gol, tra ottobre e marzo, contro Armenia e Macedonia del Nord. Il rischio di montarsi la testa, però, è stato spazzato via. Anche e soprattutto per questo Baldini ha sponsorizzato senza remore Ekhator, un attaccante sul quale Spalletti dovrà iniziare a lavorare dal 13 luglio.