Ekhator-Juve, la telefonata che ha convinto Spalletti e il colpo mercato che racconta ciò che sarà

De Rossi su Ekhator: "Si allena come un campione"

Lo farà senza preconcetti sull’età e sull’immediata sostanza che può fornire alla Juve, che lo monitorerà con le dovute cautele. Per Jeff i bianconeri hanno fatto un investimento notevole di questi tempi, per questo alla Continassa sarà gestito con attenzione. Per esempio - se in società non dovessero riuscire a sistemare anche soltanto uno tra David, Openda e Milik - non è un’ipotesi remota l’idea di darlo in prestito ad un’altra realtà di Serie A verso fine agosto. Proprio perché Ekhator non dovrà mai correre il rischio di avere spazi limitati per proseguire la propria maturazione calcistica. Spalletti sul piano tecnico-tattico vuole capire sostanzialmente due cose: l’adattabilità alle varie posizioni del fronte offensivo e anche l’attitudine nei duelli fisici. La propensione di Jeff a riempire l’area. Anche Daniele De Rossi per il suo ex giocatore ha speso complimenti non banali: «Sta crescendo a vista d’occhio, si allena come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero questo ben di Dio, la sua forza selvaggia, l’elasticità e la grande esplosività. Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Vedrete che tra qualche anno varrà decine e decine di milioni di euro».