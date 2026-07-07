Massara alla Juve, il ruolo e come cambiano i compiti di Chiellini: la nuova struttura

Ci sono assenze che fanno rumore, molto più di quanto ne produrrebbe una presenza perfino costante. E che producono nuovi arrivi. Il primo è il caso di Giorgio Chiellini il cui destino professionale è passato in pochi giorni da quello di presidente in pectore a esodato di lusso con destinazione, e perché no, Figc con vista sulla Nazionale. Tutte voci favorite e alimentate dal fatto che in queste settimane, due per la precisione, Chiellini è in vacanza in California con la famiglia prima di rientrare a Torino e partire con la Juventus per la tournée in Asia. Il secondo è quello di Fredric Ricky Massara, pronto a ricoprire il ruolo di dt. Un’assenza, quella di Chiellini, già programmata ma che, appunto, si è notata parecchio perché è coincisa con i primi giorni di lavoro di Giovanni Carnevali e, soprattutto, del mercato.