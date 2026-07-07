Massara alla Juve, il ruolo e come cambiano i compiti di Chiellini: la nuova struttura

Ci sono assenze che fanno rumore, molto più di quanto ne produrrebbe una presenza perfino costante. E che producono nuovi arrivi. Il primo è il caso di Giorgio Chiellini il cui destino professionale è passato in pochi giorni da quello di presidente in pectore a esodato di lusso con destinazione, e perché no, Figc con vista sulla Nazionale. Tutte voci favorite e alimentate dal fatto che in queste settimane, due per la precisione, Chiellini è in vacanza in California con la famiglia prima di rientrare a Torino e partire con la Juventus per la tournée in Asia. Il secondo è quello di Fredric Ricky Massara, pronto a ricoprire il ruolo di dt. Un’assenza, quella di Chiellini, già programmata ma che, appunto, si è notata parecchio perché è coincisa con i primi giorni di lavoro di Giovanni Carnevali e, soprattutto, del mercato.
Chiellini e il futuro
Ma non è solo un caso. L’ex difensore, infatti, ha ribadito di non volersi occupare dell’aspetto strettamente sportivo e di mercato, dopo aver gestito (non senza tensioni) l’emergenza degli ultimi sei mesi, per dedicarsi pienamente a quello che prevede il suo ruolo di Director of Football Strategy: la gestione degli aspetti strategici, di marketing e commerciali oltre a rappresentare il club bianconero nelle relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale. E’ stato appena rieletto consigliere federale in Figc e partecipa alle riunioni in Lega Calcio ed è delegato ai rapporti con Uefa ed Efc (l’ex Eca).
Massara, la situazione
Chiellini vuole condurre questo percorso all’interno della Juventus sia per contribuire alla crescita del club a livello politico, sia per completare un tragitto di conoscenze che integrino quelle squisitamente di campo affinate nel corso della carriera da calciatore. Insomma: non lascerà solo Carnevali, nuovo ad del club, ma non si occuperà della gestione quotidiana della squadra, anche nell’ottica di una sempre maggiore definizione dei compiti all’interno del club.
Questi posizionamenti di fatto già “stanno” nell’organigramma ma saranno ridefiniti anche a livello ufficiale e appunto con l’inserimento della figura di mezzo, quel Ricky Massara che fu già sondato prima di Comolli. I riposizionamenti hanno alimentato voci che, poi, si sono incrociate con le lungaggini nel definire l’assetto tecnico intorno alla Nazionale, soprattutto là dove Paolo Maldini, che dovrebbe ricoprire il ruolo di dt, continua a non sciogliere le riserve.
Chiellini-FIGC: le voci sulla Nazionale e la tournée della Juve
Il combinato disposto ha portato a identificare in Chiellini il famoso “piano B” di Malagò, anche per l’ottimo rapporto tra l’ex difensore e Conte (come se non fosse altrettanto buono quello con Mancini con cui ha vinto l’Europeo). Di sicuro Malagò, che sa rapportarsi benissimo con gli ex atleti, tiene in gran conto i consigli di Chiellini sul modo di gestire il rilancio azzurro, ma al momento non ci sono state proposte di collaborazione con la Federazione.
Così - tra vacanze americane (di lavoro, è tra i proprietari dei Los Angeles Fc, e di partite Mondiali), assenze fisiche e voci più o meno incontrollate – il futuro prossimo di Chiellini riguarda la tournée asiatica della Juventus. Con la squadra, sì, ma spostato un poco più in là dopo Carnevali e Massara.
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Ci sono assenze che fanno rumore, molto più di quanto ne produrrebbe una presenza perfino costante. E che producono nuovi arrivi. Il primo è il caso di Giorgio Chiellini il cui destino professionale è passato in pochi giorni da quello di presidente in pectore a esodato di lusso con destinazione, e perché no, Figc con vista sulla Nazionale. Tutte voci favorite e alimentate dal fatto che in queste settimane, due per la precisione, Chiellini è in vacanza in California con la famiglia prima di rientrare a Torino e partire con la Juventus per la tournée in Asia. Il secondo è quello di Fredric Ricky Massara, pronto a ricoprire il ruolo di dt. Un’assenza, quella di Chiellini, già programmata ma che, appunto, si è notata parecchio perché è coincisa con i primi giorni di lavoro di Giovanni Carnevali e, soprattutto, del mercato.
Chiellini e il futuro
Ma non è solo un caso. L’ex difensore, infatti, ha ribadito di non volersi occupare dell’aspetto strettamente sportivo e di mercato, dopo aver gestito (non senza tensioni) l’emergenza degli ultimi sei mesi, per dedicarsi pienamente a quello che prevede il suo ruolo di Director of Football Strategy: la gestione degli aspetti strategici, di marketing e commerciali oltre a rappresentare il club bianconero nelle relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale. E’ stato appena rieletto consigliere federale in Figc e partecipa alle riunioni in Lega Calcio ed è delegato ai rapporti con Uefa ed Efc (l’ex Eca).