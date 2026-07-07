Calciatore di Carnevali, "Spalletti straordinario" e il colpo Champions: Juve, chi è Massara

I colpi di mercato firmati Massara

Nel corso della sua carriera da dirigente, Massara ha contribuito alla scoperta e alla valorizzazione di numerosi talenti. Durante gli anni trascorsi al fianco di Walter Sabatini ha partecipato alle operazioni che hanno portato in Italia giocatori come Pastore e Ilicic ai tempi del Palermo. Successivamente, alla Roma, ha lavorato agli arrivi di Pjanic, Lamela, Marquinhos, Benatia, Strootman, Manolas e Nainggolan. L'esperienza al Milan ha ulteriormente consolidato la sua reputazione sul mercato. Tra gli acquisti più significativi spicca quello di Maignan, scelto per raccogliere l'eredità di Donnarumma. Da ricordare anche gli investimenti su Rafael Leao, Bennacer, Tomori, Theo Hernandez e Kjaer, tutti protagonisti del successo rossonero. La scorsa stagione, invece, determinanti gli acquisti di Wesley e soprattutto di Malen, poi riscattato dopo l'accesso in Champions League. Una lunga serie di intuizioni che ha trasformato Massara in uno dei dirigenti più stimati del panorama calcistico italiano. E ora è pronto a portare queste sue intuizioni anche alla Juve al fianco di Carnevali.