Ufficiale: Massara alla Juve. Ecco le prime missioni che gli affiderà Carnevali. Chiellini resta

TORINO - La Juve ha un nuovo direttore sportivo . Ora è ufficiale. È Ricky Massara e sarà il braccio operativo di Giovanni Carnevali sulla parte tecnica. Dopo un anno, insomma, la Juventus torna ad avere un ds, un uomo che si occupi di mercato, affiancando l’amministratore delegato, ma anche della gestione quotidiana della squadra, affiancando l’allenatore. Un ruolo rimasto troppo tempo scoperto e che ha avuto anche delle ripercussioni sui risultati e sulle trattative.

Torinese con “natali granata”

Per Massara è un ritorno nella sua città natale, visto che è nato a Torino nel 1968, anche se i suoi “natali calcistici” sono granata, visti i suoi esordi nelle giovanili del Toro, peraltro con un gruppo leggendario, insieme a quei “ragazzi del Filadelfia” che arrivarono alla finale di Coppa Uefa del 1992 (ma lui, allora, era già passato prima al Pavia e poi al Pescara).

Lo scudetto Milan e il colpo Malen

La sua carriera da dirigente inizia nel 2011, insieme a Sabatini, con il quale collabora alla Roma e poi all’Inter. Poi un altro periodo alla Roma e nel 2019 il passaggio al Milan, dove costruisce insieme a Maldini, la squadra che torna a vincere lo scudetto nel 2022 con Pioli in panchina. Dopo l’esperienza in rossonero un breve transito nel Rennes e la scorsa stagione alla Roma, da dove è andato via per divergenze con Gasperini (non prima di aver chiuso il colpo Malen).

Juve, organigramma completo

A questo punto si va componendo l’organigramma della Juve, con Carnevali in cima alla catena di comando, con il ruolo di AD e DG; sotto di lui: da una parte l’area tecnica verrà affidata a Massara che collaborerà con Ottolini; dall’altra quella politico-istituzionale che vedrà come responsabile Giorgio Chiellini, lungi dal lasciare il club, riprende il percorso che aveva scelto due anni fa e che aveva lasciato, forzatamente, per gestire l’emergenza tecnica dello scorso anno. Chiellini si occuperà di relazioni istituzionali, con la Figc, con l’Uefa, con la Fifa, con l’Efc (ex Eca). Sarà insomma il ministro degli esteri della Juve, ruolo che ha sempre voluto per completare la sua formazione da manager. Sarà, naturalmente, a disposizione del club a livello calcistico (il suo rapporto con Carnevali e con Massara è ottimo), ma i suoi compiti saranno altri.

Le prime missioni di Massara

A questo punto, il primo compito di Massara sarà quello di accelerare il mercato della Juve, soprattutto sul fronte delle uscite che bloccano le entrate. E capire se la situazione di Kolo Muani rischia di incastrarsi come la scorsa estate. Nel caso, Carnevali gli potrebbe chiedere una magia come quella di Malen, che ha regalato la qualificazione Champions alla Roma.

Il comunicato ufficiale della Juve

Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile.

Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma.

Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo.

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” - ha sottolineato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Juventus - "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE