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Juve, amichevole col Nizza alla Continassa prima della partenza per la tournée

Il club bianconero sceglie un'altra avversaria per prepararsi al meglio all'inizio della nuova stagione: data e orario della sfida
3 min
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La Juventus aggiunge un altro tassello al programma di preparazione in vista della nuova stagione. I bianconeri affronteranno il Nizza in un incontro amichevole fissato per il 31 luglio alle ore 18:00. La sfida si disputerà presso lo Juventus Training Center e sarà un passaggio importante nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Il match contro la formazione francese arriva dopo le precedenti prove contro Basilea e Standard Liegi. Sarà l’ultima occasione per valutare la condizione della squadra prima della partenza verso l’Asia e l’Australia.

Ultimo appuntamento alla Continassa prima della tournée internazionale

Il confronto con il Nizza rappresenterà l’ultima amichevole della Juventus sul territorio italiano prima del trasferimento per il Juventus Summer Tour powered by Jeep. La partita, organizzata sui campi della Continassa, sarà riservata esclusivamente a media e ospiti invitati dal Club. La squadra della Juventus utilizzerà questo test per completare il lavoro atletico e tattico svolto durante la preparazione estiva.

Dopo la sfida contro i francesi, il gruppo volerà verso Oriente per affrontare nuove gare di alto livello. Il calendario della tournée prevede infatti una sfida contro il Chelsea a Hong Kong e due importanti incontri a Perth, in Australia, contro l'Inter e il Palermo, visibili su Dazn. Un percorso pensato per mettere alla prova la rosa e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della stagione ufficiale.

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