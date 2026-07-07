TuttoChiaro vi spiega la scelta di Massara e il nuovo ruolo di Chiellini con la Juve

Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus . L'arrivo dell'ex dirigente della Roma impreziosisce e struttura ancor di più l'organigramma societario bianconero. Il cinquantasettenne, nato proprio a Torino, collaborerà in maniera stretta e sinergica con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali . Con l'arrivo in bianconero di Frederic Massara, cambia anche il ruolo di Giorgio Chiellini . L'ex difensore e capitano bianconero è ora il Chief Club Affairs Officer .

I cambiamenti dell'organigramma

Proprio il nuovo organigramma societario è stato al centro della prima puntata di "Tuttochiaro" con Cristiano Corbo e Paolo Pirisi, in onda sul sito YouTube di Tuttosport. Nella chiacchierata, è stata spiegata la scelta di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer del Club. La figura dell'ex Roma sembra perfetta per il nuovo ruolo all'interno degli uffici della Continassa. "È esattamente un profilo da Juventus: silenzioso, poco appariscente e che ama stare dietro le quinte", ha esordito Pirisi.

Che poi ha aggiunto: "Ha il Phisique du Rôle da Juve. È sempre stato un uomo sensibile al talento. Nell'ultimo anno la sua figura è stata macchiata da questa diatriba con Gasperini, ma mai accentuata dallo stesso Massara. È stato un po' uno spettatore di questa situazione che riguarda la società, lui e Gasp. Il lavoro che ha fatto prima al Milan e poi alla Roma è lampante. Penso sia arrivato alla Juve nel momento opportuno".

Il nuovo ruolo di Chiellini: mansioni e cosa cambia

Con l'arrivo di Frederic Massara, cambia il ruolo di Giorgio Chiellini, nuovo Chief Club Affairs Officer bianconero. L'ex difensore resta comunque una figura centrale nel mondo bianconero e avrà compiti più politici. "Il ruolo che gli è stato disegnato come capo della politica è anche un aspetto simbolico di come la Juve si voglia strutturare in maniera chiara e che non voglia più dare adito a fraintendimenti su aree di influenza del singolo dirigente", obietta Pirisi.

E poi aggiunge: "Penso che sia stata una mossa spinta e voluta da Carnevali per avere persone giuste al posto giusto, con idee chiare e con persone che sanno di cosa occuparsi. Chiellini è la persona perfetta per questo tipo di ruolo. Tra l'altro era un tipo di mansione che desiderava".

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