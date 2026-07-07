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Bomber Juve, Aprile all'Aperimercato di Tuttosport: "Mister X, Sorloth e Pellegrino..."

Il punto sui nomi trattati dai bianconeri per l'attacco nella punta di Aperimercato in onda sul canale Youtube di Tuttosport
4 min
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Giornata importante in casa Juventus: l'arrivo di Frederic Massara ha rimodulato l'organigramma societario bianconero. L'ex Roma è il nuovo Chief Football Officer e collaborerà a stretto contatto con Giovanni Carnevali. L'amministratore delegato bianconero ha parlato delle operazioni di mercato a Sky Sport. La giornata e il punto sull'attacco bianconero sono state al centro della puntata pomeridiana di Aperimercato, in onda sul canale Youtube di Tuttosport.

Il punto sull'attacco bianconero

"La mia impressione è che il mister X sia Kolo Muani", ha raccontato così Lorenzo Aprile in collegamento dalla Continassa. "La nostra sensazione è che il ragazzo possa arrivare nel weekend del 18-19 luglio. Si parla di un acquisto grosso della Juventus in quella frangia di tempo. È la trattativa più calda e quella che è stata intavolata prima. Con Carnevali bisogna essere più realistici e meno fantasiosi. Credo che fosse un passo per avvicinarsi alle richieste del PSG: non 40 milioni, ma 35 forse", ha poi aggiunto con Cristiano Corbo e Paolo Pirisi in studio. 

Kolo Muani potrebbe essere il numero nove. Alle sue spalle potrebbe esserci un vice, ma in questo caso i nomi sono diversi, da Sorloth a Pellegrino. "Dovremo aspettare che la Juventus si assicuri la prima scelta, Kolo Muani. Sorloth? Le richieste dell'Atletico Madrid sono incompatibili con quelle che ne fa la Juventus. I colchoneros continuano a chiedere 40 milioni e i bianconeri difficilmente li spenderanno per il secondo slot in attacco. Pellegrino è un'idea nata dagli agenti che lo hanno proposto. La Juve si è presa tempo per riflettere. È una soluzione da tenere d'occhio: ha una valutazione di 30 milioni, ma che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. È una pista calda e da tenere lì, che potrebbe decollare nei prossimi giorni".

Le ultime su Dusan Vlahovic

"Io lo descrivo abbastanza inquieto, Dusan Vlahovic. Vuole capire le sue condizioni dal punto di vista fisico e poi i margini per un'eventuale trattativa con i bianconeri", ha esordito Cristiano Corbo. Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno e non si registrano novità. I bianconeri non lo hanno salutato sui social e il serbo si considera, su Instagram, ancora un calciatore della Vecchia Signora.

Lorenzo Aprile ha così concluso: "Si sta trasformando in una telenovela che sta facendo stufare i tifosi. Voleva fare un braccio di ferro con la società, convinto che avrebbe trovato una squadra che gli avrebbe garantito 8 milioni di ingaggio e che avrebbe avuto la fila di interessate. Ci sono stati contatti solo sponda Besiktas, che sarebbe un downgrade. È chiaro che potrebbe tornare a parlare con la Juventus se sia disposta a riprenderselo, ma è anche chiaro che che la Juve non possa rimanere aggrappata alle volontà di Vlahovic".

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