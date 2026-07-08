Clamoroso Vlahovic, chiamata la Juve! Nuovo colpo di scena di una trattativa infinita

Carnevali sul mercato

Non sarà una pista abbandonata in ogni caso, a prescindere da quando Vlahovic avrà il definitivo faccia a faccia con la Juve. Nel frattempo, però, i bianconeri oggi incontrano l’agente Gustavo Goni, rappresentante di Dibu Martinez. Ribadendo un concetto: il portiere deve fare la propria parte con l’Aston Villa, forzando un’uscita quasi da parametro zero. Così Carnevali: «Dobbiamo valutare. Oggi ci sono giocatori che hanno valutazioni troppo alte e non sono reali. Dobbiamo fare scelte oculate». Anche la suggestione Bruno Fernandes trova spazio: «Dobbiamo avere una visione globale e guardare a diversi fronti». Più semplice, in fin dei conti, riparlare con Vlahovic: una strada che la Juve conosce. E che Spalletti sarebbe felice di imboccare nuovamente, ma solo alle condizioni della società: il fronte è più che mai compatto.