Juve-Massara, l'eccezionale ritorno alla normalità e quello di...Vlahovic

Poi restano le irritanti qualifiche in inglese, ma la sostanza è che alla Juventus c’è, finalmente, un amministratore delegato, Giovanni Carnevali, che si è scelto un uomo di fiducia per gestire il mercato, Frederic Massara, che collaborerà con Marco Ottolini; un allenatore esperto e, infine, un uomo che tesse rapporti diplomatici e politici per fare sì che la Juve conti di nuovo qualcosa nel mondo del pallone, Giorgio Chiellini. Una cosa normale, quindi. Ma il recente passato del club bianconero fa apprezzare l’eccezionalità della normalità, essendo tornato a fare le cose logiche con le persone adatte dopo un periodo un po’ confuso. Massara, che arriva nei tempi giusti, è un eccellente professionista, come Carnevali, ha una solida esperienza, un curriculum nel quale c’è uno scudetto e tanti acquisti brillanti. Inoltre, dettaglio non secondario, è dotato di quel sobrio understatement che si intona molto bene con lo stile juventino. La Juve ha, dunque, costruito una piattaforma solida e ben strutturata sulla quale rilanciarsi ed è una cosa buona. A patto di non pensare a quanto tempo si sia perso inseguendo soluzioni creative e a quanto quel tempo sia enormemente costato in termini emotivi per i tifosi, economici per la proprietà, di immagine per entrambi.