Massara, una Juve da cedere tra esuberi e maxi offerte: tutti i giocatori che possono andare via

TORINO - La Juve adesso sembra la Juve. Poi, certo, sarà il tempo a renderla tale, ma intanto Giovanni Carnevali sta strutturando la società. Dandole una fisionomia molto chiara: poche persone con compiti chiari. Con un perimetro d’azione ben definito. Si parte dal nuovo capo dell’area sportiva: Frederic Massara. È il primo uomo che Carnevali sceglie per il nuovo corso. Non è un identikit casuale: l’ha preferito a Matteo Tognozzi (tutt’ora operativo tra Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave all’interno del gruppo Marinakis) perché più esperto, perché ha già lavorato in prima linea sul mercato sia al Milan che alla Roma e perché lo conosce da quasi vent’anni. Un rapporto diretto, cordiale da sempre. Prima che Paolo Maldini lo scegliesse per i rossoneri, Carnevali accarezzò la possibilità di portarlo al Sassuolo. Massara, dunque, arriva e agisce. Tardi, ma non troppo. Approda alla Continassa - inutile negarlo - in una situazione di emergenza legata al mercato in uscita, visto e considerato che c’è una squadra intera alla finestra. In vetrina, esposta all’interesse dei club di tutta Europa.