Massara, una Juve da cedere tra esuberi e maxi offerte: tutti i giocatori che possono andare via

TORINO - La Juve adesso sembra la Juve. Poi, certo, sarà il tempo a renderla tale, ma intanto Giovanni Carnevali sta strutturando la società. Dandole una fisionomia molto chiara: poche persone con compiti chiari. Con un perimetro d’azione ben definito. Si parte dal nuovo capo dell’area sportiva: Frederic Massara. È il primo uomo che Carnevali sceglie per il nuovo corso. Non è un identikit casuale: l’ha preferito a Matteo Tognozzi (tutt’ora operativo tra Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave all’interno del gruppo Marinakis) perché più esperto, perché ha già lavorato in prima linea sul mercato sia al Milan che alla Roma e perché lo conosce da quasi vent’anni. Un rapporto diretto, cordiale da sempre. Prima che Paolo Maldini lo scegliesse per i rossoneri, Carnevali accarezzò la possibilità di portarlo al Sassuolo. Massara, dunque, arriva e agisce. Tardi, ma non troppo. Approda alla Continassa - inutile negarlo - in una situazione di emergenza legata al mercato in uscita, visto e considerato che c’è una squadra intera alla finestra. In vetrina, esposta all’interesse dei club di tutta Europa.
Mercato Juve, le cessioni bloccano i nuovi innesti
Peccato, però, che negli ultimi 40 giorni non si sia mosso nulla, tolte le operazioni legate ai giovani Daffara e Puczka. Per il resto, la mancata conferma di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid - sulla carta, il nodo meno complicato di tutti da sciogliere - è la rappresentazione plastica delle difficoltà della Juve. Completamente tappata da un mercato in uscita che non decolla e non consente al club di fornire a Luciano Spalletti gli innesti per migliorare il piazzamento della scorsa stagione. A Massara, dunque, il compito di partire da chi dovrà lasciare la Continassa: tra esuberi e sacrificabili sull’altare dell’equilibrio economico, la lista di problemi è bella lunga.
Juve, da Cambiaso a Milik: tutti i nodi da risolvere
A Torino cercano buoni offerenti per Cambiaso, Thuram, Bremer e Kelly: titolari, sì, ma in caso di maxi offerta possono partire perché in grado di finanziare qualche entrata. Poi, c’è una pletora di tesserati che aspettano una sistemazione: da Di Gregorio a David, passando per Openda e Douglas Luiz, fino ad arrivare a Cabal, Koopmeiners, Gatti, Joao Mario, Miretti e persino Arthur. Nella rosa della Juve c’è ancora una casella occupata da Arkadiusz Milik, un giocatore per il quale è impossibile pensare che ci sia ancora prospettiva: emblema di una società che deve ricominciare dall’abc. Massara al momento non sostituisce François Modesto, col quale Carnevali sta lavorando per un’uscita di scena soft: c’è una buonuscita da trattare, a debita distanza dai riflettori. Resta Marco Ottolini con la carica di direttore sportivo. Ma lo fa dirottando tutte le proprie energie sulla ricostruzione dell’area scouting, quasi totalmente depredata nell’anno nefasto di Damien Comolli. A lui si può aggiungere Davide Cangini, capo scout del Sassuolo: nome che Carnevali vuole ritrovare, ma non c’è fretta. Si può rimandare tutto alla fine del mercato estivo, viste le spine che la Juve ora deve maneggiare con attenzione prima di poter sbloccare i nuovi innesti.
Chiellini e la nuova struttura della Juve
Massara diventa il riferimento dell’area sportiva e nella stessa giornata Giorgio Chiellini cambia mansione: “Chief Club Affairs Officer”, ovvero rappresenterà gli interessi del club presso le principali istituzioni sportive. Riassunto: si occuperà di politica, esattamente ciò che voleva. Il campo, operativamente parlando, non lo riguarderà più come prima: dopo aver scelto Spalletti e agevolato la trattativa per il rinnovo di Yildiz, Chiello si defila dal rettangolo verde. Efficace il commento di Carnevali: «Stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro».
Prima le fondamenta, poi gli arredi. Un messaggio forte e chiaro dell’amministratore delegato a proposito della ristrutturazione di casa Juve. Basta voli pindarici: senso pratico, attenzione sul presente e persone giuste nei posti giusti. Per cancellare anni di errori bisogna pedalare forte.
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TORINO - La Juve adesso sembra la Juve. Poi, certo, sarà il tempo a renderla tale, ma intanto Giovanni Carnevali sta strutturando la società. Dandole una fisionomia molto chiara: poche persone con compiti chiari. Con un perimetro d’azione ben definito. Si parte dal nuovo capo dell’area sportiva: Frederic Massara. È il primo uomo che Carnevali sceglie per il nuovo corso. Non è un identikit casuale: l’ha preferito a Matteo Tognozzi (tutt’ora operativo tra Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave all’interno del gruppo Marinakis) perché più esperto, perché ha già lavorato in prima linea sul mercato sia al Milan che alla Roma e perché lo conosce da quasi vent’anni. Un rapporto diretto, cordiale da sempre. Prima che Paolo Maldini lo scegliesse per i rossoneri, Carnevali accarezzò la possibilità di portarlo al Sassuolo. Massara, dunque, arriva e agisce. Tardi, ma non troppo. Approda alla Continassa - inutile negarlo - in una situazione di emergenza legata al mercato in uscita, visto e considerato che c’è una squadra intera alla finestra. In vetrina, esposta all’interesse dei club di tutta Europa.
Mercato Juve, le cessioni bloccano i nuovi innesti
Peccato, però, che negli ultimi 40 giorni non si sia mosso nulla, tolte le operazioni legate ai giovani Daffara e Puczka. Per il resto, la mancata conferma di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid - sulla carta, il nodo meno complicato di tutti da sciogliere - è la rappresentazione plastica delle difficoltà della Juve. Completamente tappata da un mercato in uscita che non decolla e non consente al club di fornire a Luciano Spalletti gli innesti per migliorare il piazzamento della scorsa stagione. A Massara, dunque, il compito di partire da chi dovrà lasciare la Continassa: tra esuberi e sacrificabili sull’altare dell’equilibrio economico, la lista di problemi è bella lunga.