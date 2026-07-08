Dalla possibilità Kessie al sogno Spalletti, sponda Massara: la Juve spera nel doppio colpo

TORINO - Farà un certo effetto, ricominciare da visi così conosciuti e così vicini. Farà un certo effetto ripartire pure un po’ dai ricordi. Perché la Juve, per andare avanti, avrà bisogno di fare anche solo un piccolo passo indietro. E magari guardare al Milan scudettato, quello 2021-2022. Quello certamente di Pioli, però anche di Massara e Maldini in dirigenza. E non era mica poco. Anzi. Soprattutto la figura di Ricky era stata tanto silenziosa quanto determinante: quella squadra era stata costruita con un raziocinio tipico di chi va oltre le dimostrazioni. Nel cuore dei fatti. Non a caso, quel centrocampo rossonero era costruito fatti concreti, oltre che di talento evidentissimo: con un Sandro Tonali in crescita, a fare da chioccia c’è quel Franck Kessie sostanzialmente alle prese con la consacrazione definitiva. L’ivoriano era stato decisivo, e arrivata da stagioni discontinue, particolari, come fosse alla ricerca di qualcosa, e quel qualcosa doveva essere necessariamente in più rispetto a quanto mostrato fino a quel momento.