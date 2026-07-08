Pietrelli saluta la Juve e torna in Serie B al Vicenza: comunicato e dettagli

Alessandro Pietrelli vestirà la maglia del Vicenza nella prossima stagione 2026. Il trasferimento è stato ufficializzato dalla Juventus , e dai bianconeri, con un comunicato sul proprio sito. Per il giovane esterno si apre così una nuova esperienza in Serie B, dopo il percorso di crescita vissuto negli ultimi mesi a Venezia e culminato con la promozione nel massimo campionato italiano. Pietrelli continuerà il suo sviluppo in un contesto importante, con l’obiettivo di trovare continuità.

Pietrelli-Vicenza, i dettagli della cessione

La Juventus ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Pietrelli al Vicenza. L'esterno si trasferisce dunque in prestito con opzione di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri. Il giocatore è arrivato in bianconero nel gennaio 2025 e ha subito lasciato il segno con la formazione Next Gen. Nei primi mesi ha raccolto 15 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 2 assist, numeri che gli hanno permesso di attirare l’attenzione dello staff della Prima Squadra. Il classe 2003 ha anche ricevuto la convocazione per una gara di Coppa Italia. Nella stagione successiva ha poi maturato l'esperienza in Serie B con il Venezia, totalizzando 9 presenze nell’annata della promozione dei lagunari. Ora Pietrelli è pronto per una nuova sfida sempre nella serie cadetta, questa volta con la maglia del Vicenza.

Il comunicato della Juve

Il club bianconero comunica la cessione dell'esterno: "Alessandro Pietrelli giocherà la stagione 2026/2027 con la maglia del Vicenza: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del giocatore classe 2003. Arrivato in bianconero nel gennaio 2025, il ventitreenne si era messo in luce fin da subito con la Next Gen, collezionando 15 presenze, 4 gol e 2 assist in pochi mesi, oltre a ricevere la prima convocazione in Prima Squadra in Coppa Italia. Nella scorsa stagione Pietrelli ha vissuto un'importante esperienza formativa in Serie B con il Venezia, collezionando 9 presenze nell'anno che ha visto i lagunari conquistare la promozione nel massimo campionato. Ora per lui è tempo di iniziare un nuovo capitolo, sempre nella serie cadetta, con il Vicenza".

Vicenza, il comunicato su Pietrelli

Di seguito anche la nota dei biancorossi: "La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pietrelli dalla Juventus. Pietrelli, esterno destro classe 2003, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A, scendendo in campo in 9 occasioni arricchite da 1 assist. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, in carriera ha vestito, inoltre, le maglie di FeralpiSalò, collezionando 57 presenze con 6 reti e 6 assist, e Juventus Next Gen, con 15 presenze, 4 gol e 2 assist. Benvenuto in biancorosso, Alessandro!".

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