Portiere e attacco Juve, la verità su Solet, Douglas Luiz con Spalletti... Aperimercato fa chiarezza

Il calciomercato della Juve sempre più nel vivo. Dalla porta all'attacco, in ogni reparto sono previste delle novità. La notizia più importante delle ultime ore riguarda proprio la possibilità di vedere nuovamente in bianconero Dusan Vlahovic , ma ovviamente alle condizioni contrattuali del club. Di lui, degli altri attaccanti monitorati, fino alla sfida Martinez-Vicario per la porta, alla situazione difesa e alle suggestioni in mediana: di tutto questo si è parlato ad 'AperiMercato', l'appuntamento giornaliero sul canale YouTube di Tuttosport . In studio insieme al direttore Guido Vaciago e a Cristiano Corbo presente Lorenzo Aprile, che ha fatto il punto sulle trattative in casa bianconera.

Apertura sul caso arbitri: "Qualcosa non torna"

L'inizio della trasmissione però è stato dedicato al caso Rocchi e ai nuovi sviluppi, affrontati in maniera approfondita nell'ultimo episodio di TuttoChiaro. Il direttore Vaciago sintetizza: “Sono molti gli aspetti poco chiari, sono trapelate poche carte: cerchiamo di ricostruire i piccoli frammenti. Stiamo parlando di un’accusa che deve passare il vaglio di un rinvio a giudizio o eventualmente dell’archiviazione, e poi diventare accusa a livello processuale. Questa è la stessa accusa che affondò la Juventus nel 2006, cioè cercare di condizionare le designazioni arbitrali. Ma c’è qualcosa che non torna. Se accusi Rocchi di aver concertato le designazioni con i dirigenti dell’Inter o attraverso i dirigenti federali, perché non c’è un dirigente dell’Inter o un dirigente federale indagato? Questo è il punto che stiamo aspettando che la Procura chiarisca per renderci conto su quelli che sono i fatti reali imputati a Rocchi ed eventualmente all’Inter".

"Archiviazione non scontata"

Ci saranno mai risposte a queste domande? Il direttore Vaciago: "Credo di sì: anche in caso di archiviazione penso che i pm Ascione e Ielo, che si stanno occupando della vicenda, daranno una spiegazione di questa scelta che mediatamente ha avuto rumore. Se invece ci sarà rinvio a giudizio potremo vedere le carte e ci renderemo conto delle prove, degli indizi accumulati dai due pm. In questo momento tra i cronisti della giudiziaria di Milano tira aria di archiviazione, ma è anche vero che l’AGI, che per prima diede notizia di questa inchiesta, afferma che non è un finale scontato quello dell’archiviazione. Non ci resta che aspettare e tenere i fari accesi”.