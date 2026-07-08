Juve, nasce l' Under 18! La nota del club: "Progetto per i talenti bianconeri"

La nota del club

"La nuova formazione si inserisce all'interno di una struttura sempre più integrata, - prosegue la nota - pensata per accompagnare i calciatori nel loro sviluppo tecnico, tattico e umano, creando un collegamento ancora più efficace tra le diverse categorie del vivaio, l’Under 20 e la Next Gen. La nascita dell'Under 18 rappresenta dunque un ulteriore passo nel consolidamento del progetto dedicato ai giovani bianconeri. L’introduzione di questa nuova categoria rafforza la filiera tecnica del Club, offrendo a ogni talento un percorso di sviluppo ancora più strutturato e garantendo un contesto altamente competitivo in una fase determinante della loro crescita".

Le parole di Chiellini

Queste le parole di Claudio Chiellini, dopo la sua conferma alla guida della struttura giovanile bianconera con diretta responsabilità su Next Gen, Under 20 e, appunto, la neonata Under 18: "In questi dodici anni ho avuto la possibilità di crescere insieme al Club e il mio obiettivo in questo nuovo ruolo sarà quello di sviluppare un'unica area di lavoro che comprenda Under 18, Under 20, Next Gen e giocatori in prestito, creando un percorso sempre più lineare che accompagni la crescita non solo dei nostri calciatori, ma anche di allenatori, staff e dirigenti. In quest'ottica si inserisce anche la nascita dell'Under 18, un progetto che valutiamo da tempo e che rappresenta un passo importante per rendere ancora più completo il percorso di formazione dei nostri giovani in modo da renderli pronti per la Prima Squadra e per il calcio professionistico".

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