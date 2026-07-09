Massara tra Mughini e Agnelli: il siparietto con imitazione torna virale

Possibile caso social... scongiurato. Protagonista Frederic Massara , il nuovo Chief Football Officer della Juventus che è stato inserito ufficialmente nell'organigramma bianconero da poche ore. Tra i tifosi è infatti tornato a spopolare un video ai tempi in cui l'attuale dirigente era un calciatore del Pescara : in quel frangente Massara stava facendo un'imitazione, finché dalle sue parole non spunta... l'avvocato Gianni Agnelli.

Juve, Massara e la "battuta" su Agnelli

Righetti, compagno di squadra di Massara al Pescara, improvvisa un'intervista appropriandosi del microfono ed inizia a porre domande al suo collega. A quel punto Massara si impossessa di un paio di occhiali e inizia ad imitare Giampiero Mughini, noto opinionista televisivo e ferreo tifoso juventino, cercando di riprodurre le sembianze della sua voce: "Ritiri la parola, ritiri la parola Righetti! Massara? Questo giocatore ha 20 anni, ma si esprime con la maturità di un 30enne, è veramente eccezionale!". Poi una chiusa dell'imitazione che a posteriori, senza conoscere gli antefatti, è sicuramente particolare: "E quindi io direi che il Pescara è andato al di là dei giornalisti corrotti, pagati dall'Avvocato Agnelli".

Nessun caso: "Ma quale insulto! Si trattava di..."

Nonostante il video, tanti tifosi bianconeri hanno subito preso le sue difese. Infatti in moltissimi hanno subito chiarito come la frase su Agnelli fosse la citazione di una semplice battuta, fatta proprio da Mughini. C'è chi passa da "Non cominciate, non insulta nessuno! Era una battuta che fece Giampiero Mughini, noto opinionista juventino a una trasmissione" fino a "Ma chi se ne importa! L'importante che faccia bene il suo lavoro, su quello va giudicato". Qualche altro scrive "Non insulta nessuno, Massara all'epoca giocatore del Pescara stava semplicemente imitando una celebre frase di Giampiero Mughini". Insomma, il video si è rapidamente diffuso, ma nessun caso social.

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