Vlahovic e il ritorno alla Juve, ecco il piano: i 4 nodi da sciogliere e il prossimo passo decisivo

TORINO - Non sarà facile fare in modo che il passato non intralci il presente. A prescindere dal cambio di dirigenza, ci sono tanti aspetti che la Juve valuterà prima di andare forte sul ritorno di fiamma di Dusan Vlahovic. Prima cosa: l’impatto economico. Il club ha la grande possibilità di risparmiare una somma ingente per il cartellino di un attaccante importante, che può reinvestire in altri reparti. Ma con l’ingaggio - con i rientri di giocatori “pesanti” dai prestiti e coi rinnovi di Yildiz, McKennie e Locatelli - non si scherza: la Juve non intende superare il tetto imposto dal prolungamento del contratto di Kenan e soprattutto non vuole ritrovarsi tra un anno in questa stessa situazione. Dunque, se Vlahovic dimostrerà di voler tendere una mano ai bianconeri, dovrà farlo alle condizioni di Carnevali: poco più di 6 milioni netti a stagione per almeno due anni. Con commissioni per papà Milos a dir poco contenute. La Juve, impegnata nella difficile scalata per le cessioni, non è in vena di spese pazze. Queste saranno le condizioni: prendere o lasciare.
Carnevali riapre le porte al serbo, che spera nella svolta entro 10 giorni
Non bastano soltanto i soldi, però, a mitigare le ferite del passato. Secondo aspetto, dunque: il fattore ambientale. Anche col gruppo Vlahovic dovrà mostrare un altro atteggiamento. Meno spacconeria, più sostanza. Tanto lavoro - su questo dettaglio è impossibile imputargli qualcosa: tra aprile e maggio, pur di aiutare la squadra, è sceso in campo senza essere al meglio della condizione - e poche chiacchiere. I riferimenti ai contratti di David e Yildiz, nella precedente trattativa imbastita con Damien Comolli, non sono piaciuti. A Dusan la Juve gli farà sudare l’appuntamento e anche il nuovo contratto, ma le porte aperte di Carnevali sono un segnale. Un modo per ricambiare i messaggi che il giocatore in questi giorni ha mandato al club, ai vecchi compagni di squadra e a Luciano Spalletti (oggi incontra Massara: ci sarà un vertice), uno che tra febbraio e marzo si è speso in prima persona per favorire il dialogo tra l’entourage di Vlahovic e Comolli. Era un binario morto, fino all’approdo di Lucio a Torino.
Il rapporto con i tifosi
Il terzo nodo da considerare riguarda l’accoglienza dei tifosi, ma è un grattacapo facilmente smarcabile. Basterebbe tornare indietro nel tempo e rivivere l’estate scorsa: Vlahovic, messo ai margini dalla società, si è beccato i fischi dell’Allianz Stadium nell’amichevole Juve A-Juve B e pure nel momento in cui ha messo piede in campo nella ripresa contro il Parma. Non ha reagito e ha segnato, due volte. Da quel momento ha trasformato i mugugni in applausi, riprendendosi la scena. Agevolando anche Tudor ad impiegarlo con continuità, visti i contemporanei flop di David e Openda.
Servono le giuste condizioni
Il quarto tema, da tenere in seria considerazione, si lega a doppio filo ad una frase estrapolata dai pensieri di martedì da parte di Giovanni Carnevali: «Non possiamo sbagliare scelta». Ecco perché la Juve non rialza la proposta avanzata per Randal Kolo Muani, ecco perché il rifugio nella tana Vlahovic è il più comodo di tutti. Ha già un vissuto di gol a Torino, gode della totale stima del proprio allenatore e tutti conoscono già pregi e difetti tecnici e umani. La prospettiva, tra ingaggio e commissioni, di irrobustire il bilancio di una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni (senza spendere di cartellino) viene considerata molto allettante dai bianconeri.
Il Besiktas di Italiano sullo sfondo
E adesso? La prima mossa l’ha fatta Vlahovic, mandando segnali di fumo in direzione Continassa. Il prossimo passo dovrà essere della Juve: fissare un appuntamento col giocatore per definire tutto. Dusan spera che lo stallo si sblocchi nel giro di dieci giorni, anche perché l’impazienza del serbo sta crescendo: si è offerto ai migliori club d’Europa senza essere accolto da nessuno. Ha in mano la proposta da 8 milioni di euro dal Besiktas, ma non l’ha ancora firmata: non bastano i soldi e nemmeno Vincenzo Italiano, suo mentore a Firenze, è ancora riuscito a convincerlo. Per questo Dusan si sta riconsegnando alla Juve. C’è un tarlo che vuole scacciare: l’idea di ridimensionarsi come Rabiot e Dybala, che dopo una lunga militanza a Torino hanno faticato a ritrovare la strada maestra. Carnevali lo lascia ancora nel suo brodo, ma non per molto. La nuova stagione, del resto, è ormai alle porte e per l’attacco urgono soluzioni che accontentino contemporaneamente il lato tecnico e quello economico.
TORINO - Non sarà facile fare in modo che il passato non intralci il presente. A prescindere dal cambio di dirigenza, ci sono tanti aspetti che la Juve valuterà prima di andare forte sul ritorno di fiamma di Dusan Vlahovic. Prima cosa: l’impatto economico. Il club ha la grande possibilità di risparmiare una somma ingente per il cartellino di un attaccante importante, che può reinvestire in altri reparti. Ma con l’ingaggio - con i rientri di giocatori “pesanti” dai prestiti e coi rinnovi di Yildiz, McKennie e Locatelli - non si scherza: la Juve non intende superare il tetto imposto dal prolungamento del contratto di Kenan e soprattutto non vuole ritrovarsi tra un anno in questa stessa situazione. Dunque, se Vlahovic dimostrerà di voler tendere una mano ai bianconeri, dovrà farlo alle condizioni di Carnevali: poco più di 6 milioni netti a stagione per almeno due anni. Con commissioni per papà Milos a dir poco contenute. La Juve, impegnata nella difficile scalata per le cessioni, non è in vena di spese pazze. Queste saranno le condizioni: prendere o lasciare.
Carnevali riapre le porte al serbo, che spera nella svolta entro 10 giorni
Non bastano soltanto i soldi, però, a mitigare le ferite del passato. Secondo aspetto, dunque: il fattore ambientale. Anche col gruppo Vlahovic dovrà mostrare un altro atteggiamento. Meno spacconeria, più sostanza. Tanto lavoro - su questo dettaglio è impossibile imputargli qualcosa: tra aprile e maggio, pur di aiutare la squadra, è sceso in campo senza essere al meglio della condizione - e poche chiacchiere. I riferimenti ai contratti di David e Yildiz, nella precedente trattativa imbastita con Damien Comolli, non sono piaciuti. A Dusan la Juve gli farà sudare l’appuntamento e anche il nuovo contratto, ma le porte aperte di Carnevali sono un segnale. Un modo per ricambiare i messaggi che il giocatore in questi giorni ha mandato al club, ai vecchi compagni di squadra e a Luciano Spalletti (oggi incontra Massara: ci sarà un vertice), uno che tra febbraio e marzo si è speso in prima persona per favorire il dialogo tra l’entourage di Vlahovic e Comolli. Era un binario morto, fino all’approdo di Lucio a Torino.