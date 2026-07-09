Kolo Muani, nuova offerta Juve: la distanza col Psg, possibile ultimatum in arrivo, piste alternative

TORINO - Avanti. In qualche modo, comunque, avanti. Su Kolo Muani la Juventus sta provando a giocare su più fronti, forte soprattutto dell’accordo che ha già trovato con il giocatore, ossia un quinquennale da 5 milioni all’anno. Rimane lui, il prescelto. Ed è lui il giocatore che convince più di ogni altro, a partire dall’identikit che ha fatto l’allenatore e proseguendo con le volontà della stessa dirigenza, che continua a coltivare l’intenzione di regalare due prime punte all’allenatore. Prime punte di un certo peso, s’intende. Anche per questo è stato riaperto il dossier Vlahovic, anche per questo si continua a prescindere su Muani, nonostante il muro del Psg. Un muro fatto di soldi, perciò di richieste. Riavvolgendo il nastro: per il momento Carnevali, nell’ultimo punto fatto con il ds parigino Campos, si è spinto fino a 33 milioni di euro. A questi numeri adesso ha aggiunto altre due possibilità: la prima di arrivare a 35 milioni come base fissa, la seconda è l’inserimento di alcuni bonus tali da far lievitare la proposta finale a quota 37. Per ora, è il massimo a cui può ambire la Juventus.
Kolo Muani-Juve, il Psg prende tempo e aumentano le alternative
E no, non è abbastanza per i campioni d’Europa, che hanno realizzato una cessione da leccarsi i baffi con Gonçalo Ramos, e che adesso prendono tutto il tempo possibile per tenere il punto. In fondo, non hanno interesse a liberarsi immediatamente di un peso. Semmai, ecco, possono giocare proprio su questo: sul fattore tempo. Provando così ad abbassare le difese immunitarie - cioè, economiche - bianconere, limitate sostanzialmente al muro dei 40 milioni, la cifra su cui stava viaggiando spedito l’affare fino a qualche tempo fa. Fino alla frenata, a tratti pure brusca: le carte in tavola sono cambiate, perché la pazienza da ambo le parti è iniziata a scarseggiare. In tutto questo, rimane e resiste la volontà del giocatore, che può giocare un fattore importante, ma che non sarà determinante, esattamente come un anno fa.
Kolo Muani, le altre proposte sul tavolo
E proprio come un anno fa, Kolo Muani presto inizierà a guardarsi attorno. Sul suo tavolo sono arrivate proposte dalla Premier - a De Zerbi non dispiace, può tornare al Tottenham - e dalla Germania, dove ha lasciato un ottimo ricordo quando vestiva la maglia dell’Eintracht di Francoforte. Staremo a vedere, pure se (come sembra) presto ci sarà un ultimatum. In fondo, l’apertura del Psg al prestito con obbligo di riscatto è una mano tesa non indifferente. Ma i parigini aspettano che dall’altra parte ci sia uno sforzo simile, concretamente legato alle cifre finali.
Calciomercato Juve, da Pellegrino a Sorloth: le alternative a Kolo Muani
Nel frattempo, la Juve sta sondando piste alternative e oltre a Sorloth, anche qui aspettando segnali di sconti dall’Atletico Madrid, il nome forte è diventato Mateo Pellegrino. Più di un sondaggio con il Parma. Più che viva la strada che porterebbe al centravanti argentino, a cui andrebbe affiancato eventualmente un nove di assoluto affidamento, magari anche lo stesso Vlahovic in caso di rinnovo. Cherubini, va da sé, osserva con attenzione le mosse della sua ex squadra: su Pellegrino ha fissato un prezzo di 30 milioni di euro, dunque l’affare sarebbe tutt’altro che banale. Certo, meno dispendioso, però fino a un certo punto. È il momento delle scelte, allora: quelle sul nove e quelle sul tipo di mercato che ha intenzione di fare la Juventus.
TORINO - Avanti. In qualche modo, comunque, avanti. Su Kolo Muani la Juventus sta provando a giocare su più fronti, forte soprattutto dell’accordo che ha già trovato con il giocatore, ossia un quinquennale da 5 milioni all’anno. Rimane lui, il prescelto. Ed è lui il giocatore che convince più di ogni altro, a partire dall’identikit che ha fatto l’allenatore e proseguendo con le volontà della stessa dirigenza, che continua a coltivare l’intenzione di regalare due prime punte all’allenatore. Prime punte di un certo peso, s’intende. Anche per questo è stato riaperto il dossier Vlahovic, anche per questo si continua a prescindere su Muani, nonostante il muro del Psg. Un muro fatto di soldi, perciò di richieste. Riavvolgendo il nastro: per il momento Carnevali, nell’ultimo punto fatto con il ds parigino Campos, si è spinto fino a 33 milioni di euro. A questi numeri adesso ha aggiunto altre due possibilità: la prima di arrivare a 35 milioni come base fissa, la seconda è l’inserimento di alcuni bonus tali da far lievitare la proposta finale a quota 37. Per ora, è il massimo a cui può ambire la Juventus.
Kolo Muani-Juve, il Psg prende tempo e aumentano le alternative
E no, non è abbastanza per i campioni d’Europa, che hanno realizzato una cessione da leccarsi i baffi con Gonçalo Ramos, e che adesso prendono tutto il tempo possibile per tenere il punto. In fondo, non hanno interesse a liberarsi immediatamente di un peso. Semmai, ecco, possono giocare proprio su questo: sul fattore tempo. Provando così ad abbassare le difese immunitarie - cioè, economiche - bianconere, limitate sostanzialmente al muro dei 40 milioni, la cifra su cui stava viaggiando spedito l’affare fino a qualche tempo fa. Fino alla frenata, a tratti pure brusca: le carte in tavola sono cambiate, perché la pazienza da ambo le parti è iniziata a scarseggiare. In tutto questo, rimane e resiste la volontà del giocatore, che può giocare un fattore importante, ma che non sarà determinante, esattamente come un anno fa.