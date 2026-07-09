Kolo Muani, nuova offerta Juve: la distanza col Psg, possibile ultimatum in arrivo, piste alternative

TORINO - Avanti. In qualche modo, comunque, avanti. Su Kolo Muani la Juventus sta provando a giocare su più fronti, forte soprattutto dell’accordo che ha già trovato con il giocatore, ossia un quinquennale da 5 milioni all’anno. Rimane lui, il prescelto. Ed è lui il giocatore che convince più di ogni altro, a partire dall’identikit che ha fatto l’allenatore e proseguendo con le volontà della stessa dirigenza, che continua a coltivare l’intenzione di regalare due prime punte all’allenatore. Prime punte di un certo peso, s’intende. Anche per questo è stato riaperto il dossier Vlahovic , anche per questo si continua a prescindere su Muani, nonostante il muro del Psg . Un muro fatto di soldi, perciò di richieste. Riavvolgendo il nastro: per il momento Carnevali , nell’ultimo punto fatto con il ds parigino Campos , si è spinto fino a 33 milioni di euro. A questi numeri adesso ha aggiunto altre due possibilità: la prima di arrivare a 35 milioni come base fissa , la seconda è l’i nserimento di alcuni bonus tali da far lievitare la proposta finale a quota 37 . Per ora, è il massimo a cui può ambire la Juventus.

Kolo Muani-Juve, il Psg prende tempo e aumentano le alternative

E no, non è abbastanza per i campioni d’Europa, che hanno realizzato una cessione da leccarsi i baffi con Gonçalo Ramos, e che adesso prendono tutto il tempo possibile per tenere il punto. In fondo, non hanno interesse a liberarsi immediatamente di un peso. Semmai, ecco, possono giocare proprio su questo: sul fattore tempo. Provando così ad abbassare le difese immunitarie - cioè, economiche - bianconere, limitate sostanzialmente al muro dei 40 milioni, la cifra su cui stava viaggiando spedito l’affare fino a qualche tempo fa. Fino alla frenata, a tratti pure brusca: le carte in tavola sono cambiate, perché la pazienza da ambo le parti è iniziata a scarseggiare. In tutto questo, rimane e resiste la volontà del giocatore, che può giocare un fattore importante, ma che non sarà determinante, esattamente come un anno fa.