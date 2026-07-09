Dirigenza Juve, manca solo l'ultimo mattoncino: corsa a due per costruire il futuro

Paresce, dalla Roma al Toro

Giusto una manciata di mesi come capo dell’area scout tra le fila del Toro (da cui non si è ancora liberato formalmente), prima di finire invischiato - non per demeriti - nella rivoluzione societaria che ha portato al ritorno di Gianluca Petrachi. La verità, infatti, è che si tratterebbe di un profilo dall’ottimo curriculum, scandito dalle tante esperienze vissute al fianco di Massara. La prima, oltre 10 anni fa, alla Roma, dove ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con l’allora ds Walter Sabatini. Da lì, il passaggio allo Spezia, prima del secondo capitolo insieme a Massara al Milan, dove ha ricoperto il ruolo di Scout e contribuito alla costruzione di una parte della rosa che ha conquistato poi lo scudetto nella stagione 2021/2022. Quella del suo ritorno a Roma.