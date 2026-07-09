Dirigenza Juve, manca solo l'ultimo mattoncino: corsa a due per costruire il futuro

Il cantiere dirigenziale bianconero è a un passo dalla delibera notarile. Resta giusto da aggiungere un mattoncino perché la struttura possa dirsi completa, solida e pronta a reggere il peso di chi si troverà ad operarvi al suo interno. E il mattoncino in questione risponde al futuro capo dell’area scouting. Nelle ultime settimane, a seguito dell’approdo in bianconero di Giovanni Carnevali, è emerso il nome di Davide Cangini, attuale direttore degli osservatori del Sassuolo. Un profilo particolarmente gradito dal neo ad, in virtù dell’eccellente lavoro svolto nelle ultime sei stagioni in Emilia, in cui ha fatto prevalere alle più moderne pratiche “data driven” un approccio perlopiù fondato su una folta rete di contatti sul territorio.
Juve, l'ultima intuizione
Mica male, considerando quanto raccolto dalla recente formazione dirigenziale, troppo avvezza a consulenze di matrice esterna o basate sui responsi dell’algoritmo. Eppure, nelle ultime ore, complice l’arrivo di Frederic Massara in veste di Chief Football Officer, sarebbe iniziata a circolare in sede un’idea diversa. Per ora giusto questo: un’intuizione sussurrata che - però - potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. E cioè quella di riportare a Torino, dopo la recente esperienza in granata, Enrico Paresce.
Paresce, dalla Roma al Toro
Giusto una manciata di mesi come capo dell’area scout tra le fila del Toro (da cui non si è ancora liberato formalmente), prima di finire invischiato - non per demeriti - nella rivoluzione societaria che ha portato al ritorno di Gianluca Petrachi. La verità, infatti, è che si tratterebbe di un profilo dall’ottimo curriculum, scandito dalle tante esperienze vissute al fianco di Massara. La prima, oltre 10 anni fa, alla Roma, dove ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con l’allora ds Walter Sabatini. Da lì, il passaggio allo Spezia, prima del secondo capitolo insieme a Massara al Milan, dove ha ricoperto il ruolo di Scout e contribuito alla costruzione di una parte della rosa che ha conquistato poi lo scudetto nella stagione 2021/2022. Quella del suo ritorno a Roma.
Massara, il compito richiesto
Esaurito il mandato giallorosso, lo ha poi ritrovato al Rennes con compiti di maggior peso e cioè come Capo dello scouting. La stessa carica che Massara gli chiederebbe di ricoprire in bianconero per scremare il mercato internazionale e sottoporre all’attenzione della dirigenza un roaster di profili mirati, pronti e sostenibili a livello finanziario. Ma, dicevamo, per il momento si tratta perlopiù di un’idea, dal momento che non vi sarebbe alcuna traccia di un contatto diretto tra le parti. Ma i segnali che filtrano - qualora Massara dovesse sottoporre il suo nome a Carnevali - raccontano di una disponibilità totale a raccogliere la sfida bianconera.
Il cantiere dirigenziale bianconero è a un passo dalla delibera notarile. Resta giusto da aggiungere un mattoncino perché la struttura possa dirsi completa, solida e pronta a reggere il peso di chi si troverà ad operarvi al suo interno. E il mattoncino in questione risponde al futuro capo dell’area scouting. Nelle ultime settimane, a seguito dell’approdo in bianconero di Giovanni Carnevali, è emerso il nome di Davide Cangini, attuale direttore degli osservatori del Sassuolo. Un profilo particolarmente gradito dal neo ad, in virtù dell’eccellente lavoro svolto nelle ultime sei stagioni in Emilia, in cui ha fatto prevalere alle più moderne pratiche “data driven” un approccio perlopiù fondato su una folta rete di contatti sul territorio.
Juve, l'ultima intuizione
Mica male, considerando quanto raccolto dalla recente formazione dirigenziale, troppo avvezza a consulenze di matrice esterna o basate sui responsi dell’algoritmo. Eppure, nelle ultime ore, complice l’arrivo di Frederic Massara in veste di Chief Football Officer, sarebbe iniziata a circolare in sede un’idea diversa. Per ora giusto questo: un’intuizione sussurrata che - però - potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. E cioè quella di riportare a Torino, dopo la recente esperienza in granata, Enrico Paresce.