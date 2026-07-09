Lucumi, spunta anche la Premier: l'ultima offerta e la posizione della Juve

Jhon Lucumí è uno degli profili individuati dalla Juventus per rinforzare la difesa. Terminato il Mondiale con l'eliminazione per mano della Svizzera negli ottavi di finale, il colombiano potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di iniziare a preparare la nuova stagione. La sua permanenza a Bologna è però tutt'altro che scontata visti gli interessamenti nei suoi confronti. I bianconeri lo puntano da tempo, ma adesso devono guardarsi alle spalle: anche Inter e Nottingham Forest hanno messo nel mirino il classe 1998.

Le ultime sulla difesa

Tarik Muharemovic, Oumar Solet e Jhon Lucumí sono i difensori sul taccuino della dirigenza della Juventus. Per il bosniaco i bianconeri hanno fatto passi in avanti, ma ancora manca l'accordo con il Sassuolo. La Vecchia Signora, non è una novità, detiene il 50% sulla futura rivendita, quindi lo acquisterebbe per la metà del suo valore. Nella giornata di ieri, la Juventus ha incontrato l'Udinese: tra i diversi nomi sul tavolo c'era proprio quello del classe 2000, in uscita dai bianconeri e su cui c'è anche l'Inter. I friulani lo valutano 30 milioni di euro.

L'ultimo, non per importanza, è Jhon Lucumí. Da tempo la Juventus ci sta lavorando e ci aveva provato già nelle settimane passate provando a inserire anche contropartite nell'operazione, forte del Sì del colombiano, ma ballavano diversi milioni tra domanda e offerta. Il 15 luglio scadrà il termine per attivare la clausola rescissoria fissata a 28 milioni. Tradotto: dopo quella data, bisognerà trattare col Bologna. Il colombiano è legato ai rossoblù per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027. La Juventus aspetta e osserva, ma intanto deve constatare l'inserimento di altre società.

Interesse inglese per Lucumí

Anche il Nottingham Forest è interessato a Jhon Lucumí. Gli inglesi, che negli ultimi anni hanno pescato molto in Serie A (Nicolò Savona e Douglas Luiz la scorsa estate dalla Juventus per citarne alcuni), tornano a guarda in Italia. La clausola rescissoria è una ghiotta occasione. Lo stesso club di Premier League ha buoni rapporti col Bologna. La scorsa estate, infatti, il Nottingham Forest ha acquistato Dan Ndoye dai rossoblù per oltre 40 milioni di euro. Da capire, eventualmente, la decisione del colombiano, che ha già aperto al trasferimento alla Juventus.

Possibile derby d'Italia sul mercato

Il difensore del Bologna è un pezzo pregiato di questa sessione di mercato. Sul classe 1998 si registra anche l'inserimento dell'Inter. I nerazzurri cercano un nuovo centrale dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, in attesa di definire il futuro di Alessandro Bastoni. Visti i rallentamenti per Oumar Soulet, Beppe Marotta ha iniziato a pensare proprio a Lucumí. Manovra di disturbo o interesse reale poco importa: mentre la Juventus incontrava l'Udinese, i nerazzurri hanno bussato alla porta del colombiano.

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