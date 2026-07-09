Del Piero netto: "Calciopoli, Scudetti Juve vinti sul campo. Inspiegabile, al Mondiale senza sapere"

Il 9 luglio per gli italiani non è mai una data come un'altra . E dopo 20 anni, ancora in modo malinconic o il pensiero va al Mondiale vinto nel 2006 . Chi era bambino è diventato un uomo, tante cose sono cambiate. Ora la Nazionale alla Coppa del Mondo neanche ci va più, da ormai tre edizioni. Di questo e tanto altro ne ha parlato Del Piero a Sky Sport, uno dei protagonisti della cavalcata vincente con Lippi. Alex ha toccato tematiche serie come Calciopoli e la Juve , fino ad arrivare ai problemi dei giorni nostri, fornendo possibili soluzioni.

Il Mondiale del 2006 e l'Italia di oggi

Del Piero ha ricordato e rivisto le immagini del Mondiale del 2006 con emozione: "Faccio parte delle persone con più di 20 anni, me lo ricordo quel momento (ride ndr). Ci sarà sempre il groppo in gola. In questo momento che ci sono i Mondiali ripercorri il tuo passato. Il gol con la Germania ha un sapore speciale, Caressa lo ha commentato in modo epico. Fu un Mondiale di tutti, di tutti quelli che l’hanno sognato, vissuto e voluto. Ogni volta che rivedo le immagini c’è emozione" - ha detto a Sky Sport. Poi ha aggiunto: "Che giornata è oggi? Spesso cerco di trovare un buon bilanciamento. Oggi che non gioco più è molto più facile gioire per i trofei. Questo ha un sapore unico perché ha coinvolto una nazione.

Ovvio che è un giorno di celebrazione, anche con la chat del Mondiale che teniamo vivo. Credo però che l’analisi deve essere bilanciata, vedendo la nazionale di oggi e il futuro. E il bilanciamento parte dalla storia ma anche dal momento attuale, dobbiamo riconoscere dove siamo. Tante nazionali hanno fatto passi avanti, noi ne abbiamo pagato le spese per tre edizioni di fila. Ora necessitano cambiamenti e aggiustamenti, chi sarà l’addetto ai lavori dovrà avere questa capacità. Abbiamo un senso di dovere e una piccola percentuale per far sì che ci sia una crescita. L’emozione del Mondiale è stupenda".