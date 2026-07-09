Del Piero netto: "Calciopoli, Scudetti Juve vinti sul campo. Inspiegabile, al Mondiale senza sapere"

Il 9 luglio per gli italiani non è mai una data come un'altra. E dopo 20 anni, ancora in modo malinconico il pensiero va al Mondiale vinto nel 2006. Chi era bambino è diventato un uomo, tante cose sono cambiate. Ora la Nazionale alla Coppa del Mondo neanche ci va più, da ormai tre edizioni. Di questo e tanto altro ne ha parlato Del Piero a Sky Sport, uno dei protagonisti della cavalcata vincente con Lippi. Alex ha toccato tematiche serie come Calciopoli e la Juve, fino ad arrivare ai problemi dei giorni nostri, fornendo possibili soluzioni.
Il Mondiale del 2006 e l'Italia di oggi
Del Piero ha ricordato e rivisto le immagini del Mondiale del 2006 con emozione: "Faccio parte delle persone con più di 20 anni, me lo ricordo quel momento (ride ndr). Ci sarà sempre il groppo in gola. In questo momento che ci sono i Mondiali ripercorri il tuo passato. Il gol con la Germania ha un sapore speciale, Caressa lo ha commentato in modo epico. Fu un Mondiale di tutti, di tutti quelli che l’hanno sognato, vissuto e voluto. Ogni volta che rivedo le immagini c’è emozione" - ha detto a Sky Sport. Poi ha aggiunto: "Che giornata è oggi? Spesso cerco di trovare un buon bilanciamento. Oggi che non gioco più è molto più facile gioire per i trofei. Questo ha un sapore unico perché ha coinvolto una nazione.
Ovvio che è un giorno di celebrazione, anche con la chat del Mondiale che teniamo vivo. Credo però che l’analisi deve essere bilanciata, vedendo la nazionale di oggi e il futuro. E il bilanciamento parte dalla storia ma anche dal momento attuale, dobbiamo riconoscere dove siamo. Tante nazionali hanno fatto passi avanti, noi ne abbiamo pagato le spese per tre edizioni di fila. Ora necessitano cambiamenti e aggiustamenti, chi sarà l’addetto ai lavori dovrà avere questa capacità. Abbiamo un senso di dovere e una piccola percentuale per far sì che ci sia una crescita. L’emozione del Mondiale è stupenda".
Come (non) ha inciso Calciopoli al Mondiale
Venti anni fa la situazione in Italia non era facile, si partiva da Calciopoli. E ne ha parlato Alex dopo aver visto un’intervista del passato in cui rispose a tono a un giornalista che gli fece una domanda sul tema e sulla nuova dirigenza bianconera ("Ti sembra il momento di farmi sta domanda?): "Quello che stava accadendo nella Juve era inspiegabile anche per noi tesserati e giocatori. Oggi c’è più controllo con i media, prima invece no. Stavamo preparando un quarto di finale, quindi dovevamo rimanere concentrati e non volevamo che notizie esterne potessero ledere la serenità. Tutto quello che riguardava la Juve riguardava anche tutte le squadre della Serie A. Il messaggio era forte e chiaro: 'rimaniamo tutti concentrati'.
Sono stati momenti di tensione per noi della Juve, a volte in modo disarmante. Siamo andati al Mondiale senza sapere del nostro futuro e siamo stati bravi a rimanere isolati e questo grazie alla nostra consapevolezza. Noi sul campo li abbiamo vinti gli scudetti e quando vai in campo sapendo di aver fatto le cose giuste hai una sicurezza diversa. Non puoi non essere concentrato. L’importanza del momento va oltre ogni cosa, anche se ti casca il mondo vicino. Uno dei segreti di quella nazionale è stato quello di rimanere tutti concentrati".
Da cosa deve ripartire l'Italia
"Da che cosa ripartirei ora? Non è semplice dare una risposta non essendo stato dentro il mondo della nazionale. La mia versione può essere solo parziale. La qualità deve arrivare da tutti: giocatori, staff, dirigenza e allenatori. Da tutti, è il segreto di Pulcinella. Gli sport di squadra hanno la necessità che tutto funzioni bene e che non ci siano distrazioni. Serve talento, non necessariamente esperienza. La testa è fondamentale. I gruppi che non hanno ottenuto la qualificazione hanno sprecato una miriade di energia con la testa. I giocatori sono coinvolti da fattori esterni, ma non deve essere una scusante. Testa, ambizioni e motivazioni fanno tanti. Quindi speriamo di avere la testa giusta, che non è facile da raggiungere perché devi mettere insieme tante persone. Nel 98 e nel 2002 avevamo squadre altrettanto forti e con tutto il necessario per diventare campioni, ma ci sono sempre 6-7 pretendenti al titolo, quindi chi è più in forma, pronto e chi ha un pizzico di fortuna… tante cose si devono delineare. Noi ora siamo a un livello più basso" - ha spiegato Del Piero.
I segreti di Lippi
Infine Del Piero ha dedicato un pensiero anche a Lippi: "Potrei raccontarvi un’infinità di storie, anche perché l’ho avuto 7 anni alla Juve. Lui ha avuto una grande leadership, ha saputo dosare le forze di tutti. Molti dalla panchina sono stati più protagonisti degli altri. Alcuni a sorpresa. Basta pensare a Grosso o Materazzi che sono diventati protagonisti assoluti, giocando titolari. Ci hanno permesso di esprimerci nel migliore dei modi. Tutto è stato creato nei due anni precedenti. Ci hanno permesso di arrivare al top al Mondiale".
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Il 9 luglio per gli italiani non è mai una data come un'altra. E dopo 20 anni, ancora in modo malinconico il pensiero va al Mondiale vinto nel 2006. Chi era bambino è diventato un uomo, tante cose sono cambiate. Ora la Nazionale alla Coppa del Mondo neanche ci va più, da ormai tre edizioni. Di questo e tanto altro ne ha parlato Del Piero a Sky Sport, uno dei protagonisti della cavalcata vincente con Lippi. Alex ha toccato tematiche serie come Calciopoli e la Juve, fino ad arrivare ai problemi dei giorni nostri, fornendo possibili soluzioni.
Il Mondiale del 2006 e l'Italia di oggi
Del Piero ha ricordato e rivisto le immagini del Mondiale del 2006 con emozione: "Faccio parte delle persone con più di 20 anni, me lo ricordo quel momento (ride ndr). Ci sarà sempre il groppo in gola. In questo momento che ci sono i Mondiali ripercorri il tuo passato. Il gol con la Germania ha un sapore speciale, Caressa lo ha commentato in modo epico. Fu un Mondiale di tutti, di tutti quelli che l’hanno sognato, vissuto e voluto. Ogni volta che rivedo le immagini c’è emozione" - ha detto a Sky Sport. Poi ha aggiunto: "Che giornata è oggi? Spesso cerco di trovare un buon bilanciamento. Oggi che non gioco più è molto più facile gioire per i trofei. Questo ha un sapore unico perché ha coinvolto una nazione.
Ovvio che è un giorno di celebrazione, anche con la chat del Mondiale che teniamo vivo. Credo però che l’analisi deve essere bilanciata, vedendo la nazionale di oggi e il futuro. E il bilanciamento parte dalla storia ma anche dal momento attuale, dobbiamo riconoscere dove siamo. Tante nazionali hanno fatto passi avanti, noi ne abbiamo pagato le spese per tre edizioni di fila. Ora necessitano cambiamenti e aggiustamenti, chi sarà l’addetto ai lavori dovrà avere questa capacità. Abbiamo un senso di dovere e una piccola percentuale per far sì che ci sia una crescita. L’emozione del Mondiale è stupenda".