Yildiz a rischio operazione: cosa sta succedendo e quali sono gli scenari Juve

TORINO - Sole e mare, finalmente vacanze. Kenan Yildiz si gode questi giorni in cui non sta pensando al pallone che rotola: dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Mondo della Turchia, il numero dieci si è rintanato a casa sua, in Germania, in quella Ratisbona che è stata felicissima di rivederlo. Un tour dei ricordi e degli affetti, in piena regola, durante il quale Yildiz si è preso il suo tempo anche per ragionare sulle prossime mosse. Non è un segreto che il suo Mondiale sia stato condizionato - e pesantemente - anche dai problemi fisici. Continua a dargli fastidio, il ginocchio. La tendinopatia rotulea è rimasta un tema, e in qualche modo andrà affrontato. Per il momento, l’obiettivo del giocatore è quello di riposare il più possibile. E di non forzare.
Yildiz, quando alla Continassa
Appena rientrato dagli Usa, Kenan ha proseguito i trattamenti previsti, terapie che fanno parte del suo iter di recupero. Proseguiranno. E al rientro a Torino, le sue condizioni saranno valutate con attenzione. A partire dal dolore, da quanto dovrebbe stringere i denti nella prima fase di allenamenti, e pure se cambierà qualcosa sul piano di lavoro quando sarà nuovamente alla Continassa, dove dovrebbe rientrare intorno al 20 luglio, a poco più di tre settimane dall’ultima sfida giocata dai turchi contro gli Stati Uniti.
Lo scenario operazione
Aveva giocato 84 minuti, tenendo il ritmo, il passo, la fiducia. Ma affrontare un’annata intera, per di più con la possibilità di sforare le 50 partite stagionali, è un altro discorso. E pure un altro tipo di adrenalina. Per questo motivo non sarà esclusa alcuna decisione, ancor meno quella più drastica. L’operazione, per risolvere il problema, è una possibilità. Al momento non è concreta, ma resta sullo sfondo, e la sensazione è che sarà il calciatore - con chi gli è intorno - a decidere la strada migliore per il suo futuro. In fondo, a vent’anni, convivere con fastidi e acciacchi non è mai piacevole. Si può, ma si può avere pure il tempo di risolverli, una volta per tutte.
Relax con Huijsen e le voci di mercato
A ogni modo, per Kenan resistono questi giorni di relax totale: in attesa di scoprire se il suo amico Muharemovic lo raggiungerà a Torino, Yildiz ha raggiunto l’altro gemello bianconero, l’inseparabile Huijsen. No, nessun discorso sul Real Madrid, nonostante la conferma di Dean anche per la volontà di Mourinho, suo grande estimatore: per quanto forte sia la volontà di Florentino Perez - che l’aveva visto al Bernabeu nell’ultimo match tra Juve e Madrid -, non ci sono offerte o possibilità che possano separare i bianconeri dal turco. Almeno per ora. Senza poteri di veggenza su quello che può accadere da qui in avanti, sia chiaro. La sensazione però è che Yildiz sia sempre più centrato e centrale in questa Juventus, trascinata in tutto e per tutto finché il ginocchio gli ha dato tregua. Poi è stata difficile.
Le incognite sulla nuova stagione
E sono arrivate persino le critiche da una parte della tifoseria, giusto qualche settimana più tardi del rinnovo che aveva sancito l’importanza (pure strategica) della sua presenza nella rosa. Ecco: risolvere quel problema, una volta per tutte, potrebbe essere una pista da percorrere. Altrimenti, calcolando il rischio, è possibile che la sua partenza possa essere semplicemente più a rilento, senza forzare ma mettendo ugualmente benzina nelle gambe, e il più possibile. Tra due settimane se ne saprà di più. E si capirà anche se la Juventus potrà contare sul numero dieci sin dall’inizio della stagione. Oppure, sì, se dovrà aspettarlo un po’. Un po’ di più rispetto al previsto. Cambierebbe i piani, ma non li stravolgerebbe.
TORINO - Sole e mare, finalmente vacanze. Kenan Yildiz si gode questi giorni in cui non sta pensando al pallone che rotola: dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Mondo della Turchia, il numero dieci si è rintanato a casa sua, in Germania, in quella Ratisbona che è stata felicissima di rivederlo. Un tour dei ricordi e degli affetti, in piena regola, durante il quale Yildiz si è preso il suo tempo anche per ragionare sulle prossime mosse. Non è un segreto che il suo Mondiale sia stato condizionato - e pesantemente - anche dai problemi fisici. Continua a dargli fastidio, il ginocchio. La tendinopatia rotulea è rimasta un tema, e in qualche modo andrà affrontato. Per il momento, l’obiettivo del giocatore è quello di riposare il più possibile. E di non forzare.
Yildiz, quando alla Continassa
Appena rientrato dagli Usa, Kenan ha proseguito i trattamenti previsti, terapie che fanno parte del suo iter di recupero. Proseguiranno. E al rientro a Torino, le sue condizioni saranno valutate con attenzione. A partire dal dolore, da quanto dovrebbe stringere i denti nella prima fase di allenamenti, e pure se cambierà qualcosa sul piano di lavoro quando sarà nuovamente alla Continassa, dove dovrebbe rientrare intorno al 20 luglio, a poco più di tre settimane dall’ultima sfida giocata dai turchi contro gli Stati Uniti.