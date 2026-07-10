Yildiz a rischio operazione: cosa sta succedendo e quali sono gli scenari Juve

TORINO - Sole e mare, finalmente vacanze. Kenan Yildiz si gode questi giorni in cui non sta pensando al pallone che rotola: dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Mondo della Turchia, il numero dieci si è rintanato a casa sua, in Germania, in quella Ratisbona che è stata felicissima di rivederlo. Un tour dei ricordi e degli affetti, in piena regola, durante il quale Yildiz si è preso il suo tempo anche per ragionare sulle prossime mosse. Non è un segreto che il suo Mondiale sia stato condizionato - e pesantemente - anche dai problemi fisici. Continua a dargli fastidio, il ginocchio. La tendinopatia rotulea è rimasta un tema, e in qualche modo andrà affrontato. Per il momento, l’obiettivo del giocatore è quello di riposare il più possibile. E di non forzare.