Comolli, il fallimento condiziona Carnevali: la Juve ora ha un obiettivo urgente

TORINO - Un grande, enorme, fondamentale obiettivo: ridurre i costi, ancora una volta. E almeno del 10%. La Juve non può prescindere da questo, a evidenziarlo è stato l’ultimo report pubblicato da Calcio e Finanza, secondo cui il club bianconero chiuderà il prossimo bilancio con una perdita di circa 63 milioni di euro, dunque superiore ai 58 milioni dell’esercizio precedente. Sarebbe il nono bilancio consecutivo in rosso. Un macigno non indifferente. E avrebbe, naturalmente, il volto di Damien Comolli come sfortunato testimonial: l’ex amministratore delegato, salutato lo scorso 12 giugno e non solo per le questioni economiche, non è riuscito nella missione affidatagli dalla proprietà, anche per il riflesso sul campo.