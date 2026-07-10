Comolli, il fallimento condiziona Carnevali: la Juve ora ha un obiettivo urgente

TORINO - Un grande, enorme, fondamentale obiettivo: ridurre i costi, ancora una volta. E almeno del 10%. La Juve non può prescindere da questo, a evidenziarlo è stato l’ultimo report pubblicato da Calcio e Finanza, secondo cui il club bianconero chiuderà il prossimo bilancio con una perdita di circa 63 milioni di euro, dunque superiore ai 58 milioni dell’esercizio precedente. Sarebbe il nono bilancio consecutivo in rosso. Un macigno non indifferente. E avrebbe, naturalmente, il volto di Damien Comolli come sfortunato testimonial: l’ex amministratore delegato, salutato lo scorso 12 giugno e non solo per le questioni economiche, non è riuscito nella missione affidatagli dalla proprietà, anche per il riflesso sul campo.
Champions, un salasso evidente
La mancata Champions è diventata un salasso evidente, una questione dalla rilevanza non indifferente. Ad esempio, sui ricavi: dai 530 milioni della passata stagione si è tornati ai 471 milioni, dunque un nuovo calo. Che si spiega prendendo due correnti di pensiero.
La prima: la Juventus ha incassato molto meno dalla gestione dei calciatori rispetto al passato; quindi l’obiettivo sfumato degli ottavi di Champions, con l’eliminazione per mano del Galatasaray ai playoff.
Juve, danni limitati
I danni sono stati limitati dalla crescita del comparto commerciale: il ritorno di Jeep come sponsor ha garantito un significativo incremento degli introiti, ai quali va aggiunta la cifra di Visit Detroit. Segnali positivi, incoraggianti, che hanno appunto fatto una differenza evidente. E che dovranno continuare a farla ancora adesso, con il discorso dei costi che diventa sostanzialmente centrale.
Su questo: la società ha proseguito il lavoro di razionalizzazione, gli ingaggi sono rimasti pressoché simili, con una lieve flessione; sono diminuiti certamente gli ammortamenti e si sono ridotti gli esborsi legati ai prestiti onerosi e alle commissioni. Nel complesso, la struttura dei costi è stata alleggerita di oltre 50 milioni di euro rispetto a un anno fa, ma il risparmio non ha portato a raggiungere il risultato del pareggio.
Carnevali, in bocca al lupo
Sul bilancio pesa anche la sanzione inflitta dall’Uefa per la violazione della Football Earnings Rule: 6 milioni sono stati già contabilizzati, mentre altri 14 restano subordinati al rispetto di determinati parametri finanziari nei prossimi esercizi. La società aveva inoltre individuato il possibile ritorno al break-even nel prossimo esercizio di bilancio, però l’obiettivo rischia di slittare di un altro anno. Parecchio dipenderà pure dal mercato: l’addio (per ora) a Vlahovic ha consentito un risparmio importante, però parte di quel beneficio verrà inevitabilmente assorbito dall’investimento necessario per acquistare il suo sostituto.
Senza Champions, margine di manovra limitato. Pure un buon percorso in Europa League non garantirebbe ricavi paragonabili alla massima competizione. Insomma, in bocca al lupo a Carnevali: serviranno idee, fantasia, mestiere. Non gli mancano.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Un grande, enorme, fondamentale obiettivo: ridurre i costi, ancora una volta. E almeno del 10%. La Juve non può prescindere da questo, a evidenziarlo è stato l’ultimo report pubblicato da Calcio e Finanza, secondo cui il club bianconero chiuderà il prossimo bilancio con una perdita di circa 63 milioni di euro, dunque superiore ai 58 milioni dell’esercizio precedente. Sarebbe il nono bilancio consecutivo in rosso. Un macigno non indifferente. E avrebbe, naturalmente, il volto di Damien Comolli come sfortunato testimonial: l’ex amministratore delegato, salutato lo scorso 12 giugno e non solo per le questioni economiche, non è riuscito nella missione affidatagli dalla proprietà, anche per il riflesso sul campo.
Champions, un salasso evidente
La mancata Champions è diventata un salasso evidente, una questione dalla rilevanza non indifferente. Ad esempio, sui ricavi: dai 530 milioni della passata stagione si è tornati ai 471 milioni, dunque un nuovo calo. Che si spiega prendendo due correnti di pensiero.
La prima: la Juventus ha incassato molto meno dalla gestione dei calciatori rispetto al passato; quindi l’obiettivo sfumato degli ottavi di Champions, con l’eliminazione per mano del Galatasaray ai playoff.