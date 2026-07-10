Un gigante per l’attacco Juve, ufficiale Okolo: “Il club più grande d’Italia”

La Juventus continua a investire sui giovani talenti e mette a segno un colpo in prospettiva per il proprio settore giovanile. Daniel Okolo è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero e andrà a rinforzare il progetto della Next Gen . L’attaccante classe 2007 rappresenta un profilo interessante per caratteristiche fisiche e margini di crescita. Nato a Ravenna e con origini nigeriane, il centravanti è considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. Il club piemontese ha deciso di puntare sulle sue qualità anticipando la concorrenza.

La carriera di Okolo

Daniel Okolo ha mosso i primi passi nel calcio giovanile con la maglia del Cesena, dove ha iniziato il suo percorso di formazione. Successivamente l’attaccante ha proseguito la propria crescita nella Triestina, società con cui ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi. Nella scorsa stagione è arrivato anche l’esordio tra i professionisti in C, un passaggio importante per la sua maturazione.

Con la formazione alabardata ha collezionato 10 presenze, realizzando un gol e fornendo due assist ai compagni. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club interessati al suo profilo. A convincersi maggiormente delle sue potenzialità è stato Claudio Chiellini, responsabile della Juventus Next Gen. L’operazione conferma la volontà dei bianconeri di puntare su giovani talenti da valorizzare nel tempo.

Fisicità, gioco aereo e tecnica: le qualità del nuovo attaccante bianconero

Okolo è un centravanti dalle caratteristiche fisiche importanti: con i suoi 196 centimetri di altezza dispone di una struttura imponente che gli permette di imporsi nei duelli individuali. La sua principale qualità è la capacità di sfruttare il fisico nei contrasti e nel gioco aereo, diventando un punto di riferimento per la squadra. È molto efficace nel proteggere il pallone spalle alla porta, riuscendo a prendere posizione sul difensore e favorendo gli inserimenti dei compagni.

Il suo lavoro da boa consente alla squadra di risalire il campo nei momenti di difficoltà e offre una soluzione costante ai centrocampisti. Grazie alla sua presenza in area di rigore rappresenta una minaccia sulle palle alte e sui cross laterali. Il colpo di testa è una delle sue armi principali, ma il suo repertorio non si limita alla sola fisicità. Okolo ha infatti dimostrato di possedere anche buone qualità tecniche e una discreta capacità nel dialogare con i compagni. La Juventus punta sulla sua crescita per trasformarlo in un attaccante completo e pronto a compiere nuovi passi nel calcio professionistico.

Il messaggio sui social

Dopo la firma e l'ufficialità c'è spazio anche per un messaggio importante, sui suoi canali social, per Okolo. L'attaccante scrive: "Incredibilmente grato di unirmi al più grande club d'Italia. Nuova casa, stesso desiderio. Tutta la gloria a Dio". Le prime parole della nuova avventura in bianconero per il centravanti che poche settimane fa ha salutato la Triestina dopo la retrocessione e ora avrà l'occasione di misurarsi, sempre in C, ma con la maglia della Next Gen agli ordini di Brambilla.

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