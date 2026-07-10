Modesto lascia la Juve, altro ribaltone in dirigenza: le modalità dell'addio

Nuova filosofia per il futuro: la Juventus punta a rilanciarsi

L’avvicendamento tra Modesto e Massara rappresenta un passaggio importante nella ricostruzione juventina. Il nuovo responsabile dell’area sportiva dovrà definire priorità e obiettivi in vista dei prossimi mercati. Scouting, valorizzazione dei giovani e costruzione della squadra saranno aspetti centrali del nuovo corso. La Juventus vuole ritrovare stabilità e competitività dopo un periodo di cambiamenti. L’obiettivo è tornare protagonista sia in Italia sia nelle competizioni europee. Per farlo, il club si affida a una dirigenza con competenze differenti e una nuova impostazione. L’arrivo di Massara diventa così il simbolo di una Juventus pronta a cambiare identità.