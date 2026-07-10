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Modesto lascia la Juve, altro ribaltone in dirigenza: le modalità dell'addio

L'addio del dirigente transalpino conferma la nuova filosofia del club con l'arrivo di Massara
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Tutte le notizie sulla squadra

Il futuro della Juventus passa da una profonda riorganizzazione dei vertici societari. L’arrivo ufficiale di Massara segna l’inizio di una nuova fase per il club bianconero. Il dirigente ex Roma entra nella struttura operativa con l’obiettivo di ridisegnare strategie e metodi di lavoro. La nuova nomina porta inevitabilmente a importanti cambiamenti nell’organigramma della Continassa. Tra le conseguenze principali emerge l’uscita di scena di Francois Modesto, che lascia il proprio incarico dirigenziale.

Modesto-Juve, il comunicato

A ufficializzare la separazione è stata proprio la Juventus che "comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale". Questo il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito a confermare l'addio con il dirigente transalpino. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Massara prende il controllo dell’area sportiva

Con l’ingresso di Massara, la Juventus modifica l’assetto della propria area tecnica. Il nuovo dirigente raccoglie l’eredità delle responsabilità affidate in precedenza a Modesto. Il suo arrivo rappresenta una scelta strategica della società per costruire un progetto differente. L’ex direttore sportivo della Roma avrà il compito di coordinare le operazioni di mercato e lo scouting. La sua esperienza sarà fondamentale per definire nuove linee guida nella gestione della rosa. Il club punta così a introdurre una visione più moderna e strutturata. La rivoluzione societaria entra quindi nel vivo con un cambio di leadership significativo.

Modesto saluta la Juventus: termina l’esperienza alla Continassa

La Juventus ha comunicato il nuovo assetto dirigenziale con l'arrivo di Massara senza fare riferimento diretto alla posizione di Modesto, segnale chiaro già qualche giorno fa di una sua dipartita. La sua uscita conferma la volontà della società di intraprendere un percorso completamente rinnovato. Il ruolo di direttore tecnico passa dunque a una nuova gestione affidata a Massara. La separazione segna una chiara distanza rispetto alle strategie adottate negli ultimi mesi. La società bianconera preferisce concentrare l’attenzione sui nuovi protagonisti del progetto. Un cambio silenzioso che testimonia una fase di profonda trasformazione interna.

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Nuova filosofia per il futuro: la Juventus punta a rilanciarsi

L’avvicendamento tra Modesto e Massara rappresenta un passaggio importante nella ricostruzione juventina. Il nuovo responsabile dell’area sportiva dovrà definire priorità e obiettivi in vista dei prossimi mercati. Scouting, valorizzazione dei giovani e costruzione della squadra saranno aspetti centrali del nuovo corso. La Juventus vuole ritrovare stabilità e competitività dopo un periodo di cambiamenti. L’obiettivo è tornare protagonista sia in Italia sia nelle competizioni europee. Per farlo, il club si affida a una dirigenza con competenze differenti e una nuova impostazione. L’arrivo di Massara diventa così il simbolo di una Juventus pronta a cambiare identità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il futuro della Juventus passa da una profonda riorganizzazione dei vertici societari. L’arrivo ufficiale di Massara segna l’inizio di una nuova fase per il club bianconero. Il dirigente ex Roma entra nella struttura operativa con l’obiettivo di ridisegnare strategie e metodi di lavoro. La nuova nomina porta inevitabilmente a importanti cambiamenti nell’organigramma della Continassa. Tra le conseguenze principali emerge l’uscita di scena di Francois Modesto, che lascia il proprio incarico dirigenziale.

Modesto-Juve, il comunicato

A ufficializzare la separazione è stata proprio la Juventus che "comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale". Questo il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito a confermare l'addio con il dirigente transalpino. 

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