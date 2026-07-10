Faticanti-Moruzzi, doppia cessione Juve all'Avellino: i dettagli dell'operazione

La Juventus continua il lavoro di valorizzazione dei giovani talenti con una doppia operazione in uscita verso l’ Avellino . Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi , entrambi classe 2004, vestiranno la maglia biancoverde nella prossima stagione. I due calciatori si trasferiscono in prestito con l’obiettivo di trovare continuità e accumulare esperienza in Serie B. Per entrambi si tratta di una nuova tappa in un percorso di crescita iniziato nelle ultime stagioni con la Next Gen e con altre esperienze nel calcio professionistico.

Dalla Next Gen alla Serie B: Faticanti pronto alla nuova sfida

Il trasferimento all’Avellino arriva dopo un periodo significativo vissuto con la Juventus Next Gen, dove Faticanti è stato uno dei protagonisti nelle ultime due stagioni. Con la formazione bianconera il centrocampista ha raccolto 66 presenze, mettendo a referto 3 reti e 5 assist, numeri che testimoniano la sua continuità e il suo contributo alla squadra.

Il recente esordio con la Nazionale Italiana nelle amichevoli di giugno ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Dopo il riscatto dal Lecce, il giocatore ha firmato un accordo con la Juventus valido fino al 30 giugno 2029. Ora lo attende una nuova sfida in biancoverde, dove potrà misurarsi con un campionato competitivo e accumulare ulteriore esperienza.

Moruzzi all’Avellino: ufficiale la cessione temporanea del difensore

Anche Brando Moruzzi farà parte della rosa dell’Avellino. La Juventus ha formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe 2004, che si appresta così a vivere una nuova annata nel campionato cadetto. Moruzzi arriva dopo l’esperienza maturata con l’Empoli, dove nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia. Per il giovane laterale si tratta di un’opportunità importante per continuare il proprio percorso di crescita, aumentare il minutaggio e confermare le qualità già mostrate nel calcio professionistico.

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