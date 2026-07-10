Nico Gonzalez, indizio mercato sul futuro Juve: l’ultima mossa dell’Atletico

Il futuro di Nico Gonzalez continua a essere uno dei temi più discussi del mercato della Juventus. Il club bianconero non sembra intenzionato a cedere l’argentino a condizioni sfavorevoli. La posizione della società dipende anche dalla considerazione che Spalletti ha del giocatore. L’allenatore vede in lui una risorsa importante per il reparto offensivo della squadra. Intanto l’Atletico Madrid resta alla finestra, ma valuta anche altri profili che potrebbero cambiare le sorti del mercato attorono all'argentino.
Nico Gonzalez e il futuro Juve
La Juventus sta riflettendo attentamente sul futuro di Nico Gonzalez e non ha intenzione di lasciarlo partire a prezzo ribassato. Dalla Continassa filtra la volontà di prendere in considerazione soltanto proposte ritenute adeguate al valore dell’argentino. L’ex attaccante della Fiorentina resta quindi un elemento al centro delle strategie del club. Le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità rappresentano un punto a favore nella valutazione interna. Nico può essere utilizzato in diverse zone del campo e garantire più soluzioni nella fase offensiva. La possibilità di impiegarlo sia da esterno sia in posizione più centrale aumenta la sua importanza. Per questo motivo la Juve non considera l’argentino un giocatore da sacrificare facilmente. Ogni eventuale cessione dovrà rispettare le richieste economiche della società bianconera.
Il pensiero di Spalletti e la richiesta della Juve
Il giudizio di Spalletti ha un peso rilevante nelle decisioni della Juventus su Nico Gonzalez. Il tecnico considera l’argentino un profilo capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. La sua capacità di muoversi tra le linee e di ricoprire più ruoli offensivi viene apprezzata dallo staff. Per Spalletti il giocatore può offrire alternative preziose durante una stagione lunga e ricca di impegni. Questa valutazione ha rafforzato la posizione della dirigenza, che non vuole svendere il classe argentino. La Juve ascolterà eventuali offerte, ma soltanto se saranno considerate all’altezza delle proprie aspettative. Il club non intende fare passi indietro sul valore economico attribuito al calciatore. Una linea precisa che condiziona anche le mosse delle squadre interessate.
Interesse Atletico Madrid e voci su Greenwood
L’Atletico Madrid resta una delle società maggiormente interessate a Nico Gonzalez. L’argentino gradirebbe la destinazione spagnola, anche per la possibilità di tornare a lavorare con Diego Simeone. La trattativa tra i due club, però, nelle ultime settimane ha rallentato. Il motivo principale riguarda la distanza sulla valutazione economica del giocatore. La Juventus non vuole concedere sconti e mantiene una posizione rigida sul prezzo del cartellino. Le prestazioni offerte da Nico Gonzalez al Mondiale hanno contribuito ad aumentare l’attenzione nei suoi confronti. Di fronte alle difficoltà della trattativa, l’Atletico ha iniziato a valutare altri profili offensivi. Tra questi è tornato di moda il nome di Greenwood.
I dettagli dell’operazione Greenwood
Il futuro di Mason Greenwood rimane ancora aperto, nonostante un’intesa già raggiunta con il Fenerbahce. L’Atletico Madrid avrebbe infatti deciso di inserirsi nuovamente nella corsa per l’attaccante inglese. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club spagnolo avrebbe proposto un contratto di cinque anni. L’offerta prevederebbe uno stipendio netto tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione, oltre a una quota sui diritti d’immagine. Il Fenerbahce avrebbe invece messo sul tavolo un accordo quadriennale con un ingaggio più alto. La proposta turca garantirebbe infatti al giocatore circa 7-8 milioni netti all’anno. Sul fronte del cartellino, l’offerta dell’Atletico al Marsiglia sarebbe di 45 milioni più 5 di bonus, più alta rispetto a quella del club turco e quindi più vantaggiosa per l'Olympique. La decisione finale spetterà comunque a Greenwood, chiamato a scegliere la soluzione migliore per il proprio futuro.
Il futuro di Nico Gonzalez continua a essere uno dei temi più discussi del mercato della Juventus. Il club bianconero non sembra intenzionato a cedere l’argentino a condizioni sfavorevoli. La posizione della società dipende anche dalla considerazione che Spalletti ha del giocatore. L’allenatore vede in lui una risorsa importante per il reparto offensivo della squadra. Intanto l’Atletico Madrid resta alla finestra, ma valuta anche altri profili che potrebbero cambiare le sorti del mercato attorono all'argentino.
Nico Gonzalez e il futuro Juve
La Juventus sta riflettendo attentamente sul futuro di Nico Gonzalez e non ha intenzione di lasciarlo partire a prezzo ribassato. Dalla Continassa filtra la volontà di prendere in considerazione soltanto proposte ritenute adeguate al valore dell’argentino. L’ex attaccante della Fiorentina resta quindi un elemento al centro delle strategie del club. Le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità rappresentano un punto a favore nella valutazione interna. Nico può essere utilizzato in diverse zone del campo e garantire più soluzioni nella fase offensiva. La possibilità di impiegarlo sia da esterno sia in posizione più centrale aumenta la sua importanza. Per questo motivo la Juve non considera l’argentino un giocatore da sacrificare facilmente. Ogni eventuale cessione dovrà rispettare le richieste economiche della società bianconera.