Nico Gonzalez, indizio mercato sul futuro Juve: l’ultima mossa dell’Atletico

Nico Gonzalez e il futuro Juve

La Juventus sta riflettendo attentamente sul futuro di Nico Gonzalez e non ha intenzione di lasciarlo partire a prezzo ribassato. Dalla Continassa filtra la volontà di prendere in considerazione soltanto proposte ritenute adeguate al valore dell’argentino. L’ex attaccante della Fiorentina resta quindi un elemento al centro delle strategie del club. Le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità rappresentano un punto a favore nella valutazione interna. Nico può essere utilizzato in diverse zone del campo e garantire più soluzioni nella fase offensiva. La possibilità di impiegarlo sia da esterno sia in posizione più centrale aumenta la sua importanza. Per questo motivo la Juve non considera l’argentino un giocatore da sacrificare facilmente. Ogni eventuale cessione dovrà rispettare le richieste economiche della società bianconera.