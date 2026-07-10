Cedibile, ma è in anticipo alla Continassa: ecco il primo rientro in casa Juve!

Si avvicina l'inizio della stagione per la Juventus . Lunedì 13 luglio, infatti, i calciatori bianconeri si ritroveranno alla Continassa per i test atletici, prima di iniziare a fare sul serio agli ordini di Luciano Spalletti . C'è chi, però, ha deciso di anticipare il rientro: Khéphren Thuram . Il centrocampista francese, che non è considerato incedibile dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali , si è rivisto al Juventus Training Center con tre giorni di anticipo rispetto al resto dei compagni.

Rientro anticipato

Oggi, venerdì 10 agosto, l'auto di Khéphren Thuram ha varcato i cancelli della Continassa. Il centrocampista francese ha rinunciato agli ultimi giorni di vacanza per tornare subito a lavorare, nonostante le convocazione fissata per il prossimo lunedì. Dopo una stagione non esaltante a livello personale, in cui ha collezionato 45 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League impreziosite da 4 gol e 5 assist, il venticinquenne ha voglia di ripartire.

Le diverse settimane di vacanze saranno state importanti anche per mettersi alle spalle i diversi problemini fisici accusati nella corsa stagione: soprattutto nelle battute finali del campionato, Thuram non è stato mai al 100%, giocando spesso spezzoni di gara. Un segnale comunque importante dopo una stagione condita da alti e bassi. La squadra bianconera lavorerà agli ordini di Luciano Spalletti prima alla Continassa, poi partirà per una tournée internazionale (Il programma completo delle amichevoli estive).

Futuro tutto da scrivere

Nonostante la voglia di tornare subito al lavoro, il futuro di Khéphren Thuram è ancora tutto da scrivere. Il venticinquenne è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2029 ma la sua permanenza non è certa. Il francese è uno dei sacrificabili per l'amministratore delegato Giovanni Carnevali che ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Una cifra importante, che per il momento ha rallentato i club che si erano mossi con i primi sondaggi, ovvero Newcastle, Nottingham Forest e Sunderland.

Soltanto Galatasaray e Fenerbahce si sono accese per il francese, che per il momento non valuta la destinazione. In Francia lo juventino stuzzica il Psg e il suo nome è uscito nella trattativa per il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani. Khéphren Thuram aspetta e intanto torna ad allenarsi. In attesa di novità per il futuro.

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