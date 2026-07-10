Palhinha, il nome per la mediana Juve all'Aperimercato: il punto sulle cessioni e la raffica di Schira

Puntata scoppiettante di 'Aperimercato', la nuova rubrica YouTube targata Tuttosport con tutte le ultimissime novità di calciomercato. Spazio alt Torino (oggi la presentazione di Ignazio Abate), ma l'appuntamento di oggi ha vestito soprattutto le tinte bianconere , tra le ultime novità della campagna acquisti della Juve e l'opinione sulle strategie della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali . In studio con Cristiano Corbo c'è Stefano Lanzo , in collegamento invece Andrea Locorotondo e poi Nicolò Schira per la consueta raffica di mercato.

Calciomercato Juve, il punto sul Dibu

Si parte dalla situazione porta, Lanzo commenta: “Il Dibu? Il problema è proprio l’Aston Villa, che vorrebbe qualcosa in più in termini economici. La filosofia Juve è chiara: meno costi per i cartellini dei giocatori esperti e investimenti soprattutto sui giovani. Sul Dibu Martinez è quello l’ostacolo, ma resta il primo nome per la porta”.

Locorotondo fa il punto della trattativa: “L’Aston Villa lo vuole cedere, c’era l’intenzione già l’anno scorso perché le sirene dello United e le lacrime di Martinez all’ultima giornata di campionato della scorsa Premier erano palesi. Ma poi non si è fatto più nulla, la situazione sembra essersi riproposta cambiando squadra: non è più lo United a volerlo ma la Juve. Ora è l’Aston Villa a mettere paletti sulla richiesti, il club è già alla ricerca di alternative (si era parlato anche di Suzuki). Un portiere che porta punti, come Martinez, ha un certo valore. L’età conta, anche se come mostrato anche dal Mondiale ci sono 35enni che salvano le partite. Ma avere l’ex numero 1 del mondo che va via per 5-6 milioni… Mi metto nei loro panni… Credo che la Juve debba alzare un po’ l’offerta”.

"Kolo Muani, se il Psg apre ad altri club..."

A due giorni dal ritiro solo un innesto, cosa serve per sbloccare la campagna acquisti? Lanzo spiga: “Il tappo del mercato Juve può essere stappato solo con le cessioni, ma dirlo è facile, farlo più difficile. Carnevali è subentrato circa 1 mese fa, ora quantomeno qualcosa si muove ma non è semplice: quando devi cedere giocatori che hanno stipendi alti, che non sono reduci da stagione brillanti, diventa tutto complicato. Bisogna partire con le cessioni e poi a rimorchio andare avanti con le entrate. Anche se non sottovaluterei l’operazione Ekathor: dal punto di vista filosofico è ciò che una grande squadra deve fare. Poi sono d’accordo coi lettori che ci vogliono i grandi colpi: per quelli bisogna aspettare, speriamo non troppo. Credo che anche Spalletti speri di non attendere troppo. Kolo Muani? Se il Psg apre i dialoghi con altre società la situazione si va a complicare, anche se il giocatore dal suo punto di vista è sempre stato chiaro, e cioè che la Juve è la priorità, dove ha vissuto i 6 mesi più importanti degli ultimi anni. Alla Juve ha trovato la continuità mancata poi tra Psg e Tottenham”.