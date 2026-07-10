Palhinha, il nome per la mediana Juve all'Aperimercato: il punto sulle cessioni e la raffica di Schira

Puntata scoppiettante di 'Aperimercato', la nuova rubrica YouTube targata Tuttosport con tutte le ultimissime novità di calciomercato. Spazio alt Torino (oggi la presentazione di Ignazio Abate), ma l'appuntamento di oggi ha vestito soprattutto le tinte bianconere, tra le ultime novità della campagna acquisti della Juve e l'opinione sulle strategie della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali. In studio con Cristiano Corbo c'è Stefano Lanzo, in collegamento invece Andrea Locorotondo e poi Nicolò Schira per la consueta raffica di mercato.
Calciomercato Juve, il punto sul Dibu
Si parte dalla situazione porta, Lanzo commenta: “Il Dibu? Il problema è proprio l’Aston Villa, che vorrebbe qualcosa in più in termini economici. La filosofia Juve è chiara: meno costi per i cartellini dei giocatori esperti e investimenti soprattutto sui giovani. Sul Dibu Martinez è quello l’ostacolo, ma resta il primo nome per la porta”.
Locorotondo fa il punto della trattativa: “L’Aston Villa lo vuole cedere, c’era l’intenzione già l’anno scorso perché le sirene dello United e le lacrime di Martinez all’ultima giornata di campionato della scorsa Premier erano palesi. Ma poi non si è fatto più nulla, la situazione sembra essersi riproposta cambiando squadra: non è più lo United a volerlo ma la Juve. Ora è l’Aston Villa a mettere paletti sulla richiesti, il club è già alla ricerca di alternative (si era parlato anche di Suzuki). Un portiere che porta punti, come Martinez, ha un certo valore. L’età conta, anche se come mostrato anche dal Mondiale ci sono 35enni che salvano le partite. Ma avere l’ex numero 1 del mondo che va via per 5-6 milioni… Mi metto nei loro panni… Credo che la Juve debba alzare un po’ l’offerta”.
"Kolo Muani, se il Psg apre ad altri club..."
A due giorni dal ritiro solo un innesto, cosa serve per sbloccare la campagna acquisti? Lanzo spiga: “Il tappo del mercato Juve può essere stappato solo con le cessioni, ma dirlo è facile, farlo più difficile. Carnevali è subentrato circa 1 mese fa, ora quantomeno qualcosa si muove ma non è semplice: quando devi cedere giocatori che hanno stipendi alti, che non sono reduci da stagione brillanti, diventa tutto complicato. Bisogna partire con le cessioni e poi a rimorchio andare avanti con le entrate. Anche se non sottovaluterei l’operazione Ekathor: dal punto di vista filosofico è ciò che una grande squadra deve fare. Poi sono d’accordo coi lettori che ci vogliono i grandi colpi: per quelli bisogna aspettare, speriamo non troppo. Credo che anche Spalletti speri di non attendere troppo. Kolo Muani? Se il Psg apre i dialoghi con altre società la situazione si va a complicare, anche se il giocatore dal suo punto di vista è sempre stato chiaro, e cioè che la Juve è la priorità, dove ha vissuto i 6 mesi più importanti degli ultimi anni. Alla Juve ha trovato la continuità mancata poi tra Psg e Tottenham”.
Tottenham, tentativo per Kolo
A proposito di Kolo Muani, c'è una possibilità che ritorno al Tottenham dove è stato negli ultimi mesi? Locorotondo dice la sua: “Al Tottenham stato un Kolo minore. L’ho visto in alcune partite e dal vivo contro l’Aston Villa. Ha dato il massimo per la causa salvezza degli Spurs, in un’ora abbondante contro i villans ho visto un Kolo Muani che aveva voglia, anche di prendersi la chiamata al Mondiale che poi non è arrivata. Possibilità di ritorno? Conosce l’ambiente, anche se la Juve è la sua priorità. Il Tottenham farà un tentativo, ma alla fine conta anche la volontà del giocatore. Se Kolo Muani sa che c’è la Juve, la preferirà sempre rispetto al Tottenham”.
"Pellegrino interessante, però..."
Restando in tema attacco, Lanzo: “Tifosi divisi perché vorrebbero attaccante da tanti gol? Kolo con la Juve ha avuto una media abbastanza alta: può anche darsi che nelle giuste condizioni possa essere quel tipo di attaccante. Piace a Spalletti per tanti motivi, uno su tutti è sia tecnico che fisico. Ovvio che la sua preferenza sia per Kolo Muani, anche vero che la Juve lo rincorre da un anno: diventata una telenovela incredibile. Se si dovesse virare su un altro obiettivo dovrebbe avere caratteristiche simili. Pellegrino alternativa? Credo sia un giocatore interessante, potrebbe fare anche un exploit, ma non credo sia l’attaccante sul quale affidarsi da titolare, in una stagione in cui la Juve dovrà lottare per il vertice in campionato e con un’Europa League in cui i bianconeri saranno tra quelli da battere. Ti affideresti non dico ad una scommessa, però… è un po’ pochino”.
Mateta per l'attacco?
Locorotondo e la possibilità Mateta: “E’ stato tentato dalle sirene italiane, sa che ha mercato. Se lo paragono a Pellegrino io prenderei Mateta. La Juve cosa vuole fare, programmare o vincere? Mateta credo sia quello più vicino a darti la possibilità di vincere un trofeo, magari l’EL visto che col Palace ha vinto la Conference. Giocatore che sa come si vincono le partite, e a questo mi ricollego a Martinez: perché prendere lui? Per vincere subito un trofeo. Se invece devi programmare non prendi Martinez".
"Le sue condizioni fisiche..."
Sempre Locorotondo fa il punto anche sulle condizioni fisiche di Mateta: "Non credo abbia una stagione intera, ti può garantire 30 partite se gira bene: il ginocchio non è sempre al top, ma hai la certezza che quelle 25 partite te le fa e te la fa bene. Non è l’Higuain avuto alla Juventus, ma è un attaccante che ti fa vincere le partite. Poi magari se fai cassa prendi sia lui che Pellegrino, o magari vediamo quali sviluppi ci saranno su Vlahovic. Inoltre verrebbe in Serie A dalla Premier, e osservando il precedente di Malen con la Roma…”.
Ipotesi Palhinha per la mediana
Si passa alla mediana, e tra i nomi papabili viene fatto quello di Palhinha: “In uscita dal Bayern? Profilo esperto, internazionale, giocatore che nelle idee di Spalletti -anche se non so cosa ne pensi lui direttamente- potrebbe essere interessante, già pronto. Di sicuro il curriculum c’è tutto. Il casting diventa molto ampio, e c'è da capire su chi farà un affondo la Juve, anche perché a centrocampo si è in sovrannumero, con tanti calciatori che rientrano. Ci sono alcuni che i bianconeri che magari vorrebbero vendere, tipo Koopmeiners, pagato tanto ma che non ha reso per quanto è stato speso”.
"Lui è una certezza!"
Sul centrocampista di proprietà del Bayern così Locorotondo: “Palhinha non è un ‘se’, è una certezza. E’ un calciatore che a me ha impressionato moltissimo, tenendo conto soprattutto della condizione in cui Tottenham versava. Se dai fiducia a Palhinha, facendolo giocare nel suo ruolo (ovvero due mediani nel 4-2-3-1) può fare la differenza. In quella partita vista dal vivo contro l’Aston Villa di cui parlavo prima fece la differenza, i dati ci confermarono che fu il migliore in campo. Con un passaggio e mezzo ti ribalta l’azione, fa partire in velocità gli esterni. Resta uno di quei centrocampisti dai piedi buoni che sa anche fare legna. Ha gli occhi dietro la testa”.
Proposto Matic. E sugli 'intoccabili'...
Tra i profili proposti alla Juve per la mediana c'è quello dell'esperto Matic. Lanzo: “Sicuramente giocatore con grande carisma, personalità, è molto esperto, forse troppo per qualcuno ma la Juve avrà anche bisogno di giocatori cosi. Chiaro che non puoi affidarti solo a giocatori con la carta d’identità avanzata, ma un po’ di esperienza serve. Sono usciti tanti nomi di calciatori esperti, anche se un po’ più giovani, come Goretzka e Kessie”.
Sempre Lanzo sulla squadra bianconera: “Intoccabili in questa Juve? Alcuni giocatori non credo siano in discussione. Abbiamo sempre parlato di Yildiz, ma McKennie è più o meno a quel livello lì: importantissimo nell’economia del gioco di Spalletti, può fare tanti ruoli, è affidabile, ha appena rinnovato il contratto in maniera consistente. Anche su Conceicao la Juve punta forte: dovrebbe arrivare una di quelle offerte che non si possono rifiutare, che però ad oggi non ci risulta essere arrivata”.
Futuro Kelly e Bremer
Locorotondo invece racconta della situazione di Kelly: “Piace in Premier? Sarebbe un ritorno in patria. C’è stato qualche interessamento, forse resta qualche pista sotto traccia, magari l’Everton. Però anche lì: parliamo di interesse, nulla di concreto. Kelly deve capire da questa Juve cosa può aspettarsi, cosa può dare lui alla Juve e la Juve a lui. Il difensore vuole rientrare nel giro della nazionale: i centrali non mancano in Inghilterra, ma Kelly potrebbe rientrare nelle rotazioni di Tuchel. Può far gola comunque ai club inglesi, specie se rientrerà nel giro della nazionale”.
A proposito di difesa, Lanzo e l'ipotesi cessione di Bremer: “La possibile partenza del brasiliano per sbloccare il mercato? Il club non scende dalla cifra della clausola, che è alta, 58 milioni: non tutti hanno questa disponibilità, e chi ce l’ha magari non è particolarmente stuzzicato da Bremer. Lui ha sempre manifestato la volontà di voler restare a Torino, certo è ambizioso e vuole vincere ma anche la Juventus vuole vincere”.
Schira fa il punto sulla Juve
Inizia poi la raffica di Schira, che sulla Juve rivela: "Kolo Muani? Bianconeri arrivati a 38 milioni, vediamo se arrivano a 40, il problema col Psg è la vendita di Goncalo Ramos al Milan. Se cedi il portoghese a 73 milioni, non puoi vendere Kolo Muani alla metà dei soldi. Chiedono 50-55, soldi che la Juve non darà mai. A proposito di Juve, Lucumì piace ma sono stati visti anche agenti del Nottingham in Italia, il club inglese lo segue”. Sul Dibu: “Ne parleremo settimana prossima: ora ha la testa al mondiale, ma la Juve sta spingendo forte, Spalletti lo vuole fortemente, credo che sia l’unico nome che il tecnico ritiene valido per fare un upgrade tra i pali”.
"Pavard-Inter, la situazione. Milan, Alajbegovic..."
Sulle altre squadre invece, a partire dall'Inter: “Pavard vorrebbe restare, ma la società ha altre idee. Lui ha un ingaggio pesante da 5 milioni e altri 2 anni di contratto. Proverà a riscattarsi e a riconquistare Chivu, ad ora è in uscita: l’Inter vuole prendere due difensori, uno giovane di completamento e uno importante, di alto livello. Il preferito per quello di alto livello è Chalobah: l’Inter offre 30, Chelsea chiede 30 più 5 di bonus. Prossima settimana si proverà a trovare la quadra, negoziazioni più lente anche perché al momento il difensore è al Mondiale”. Possibile uscita immediata per Massolin invece: “Piace al Sassuolo, arriverebbe in prestito dopo che è sfumato Liberali andato a Como”.
Su passa al Milan: “Si cerca un esterno offensivo: Alajbegovic piace molto, piace anche all’Atalanta. Ci sono altri nomi sul taccuino dei rossoneri. A centrocampo potrebbe uscire Gondo che piace all’Udinese, possibile addio anche di uno tra Jashari e Ricci. In uscita potenzialmente Fofana e Loftus-Cheek per cui vanno trovati acquirenti. In difesa sacrificabile Tomori e in quel caso il Milan potrebbe prendere un altro difensore dopo Gila. Servirebbe anche un quinto: lui vede Saelemaekers a piede invertito, quindi a sinistra, perciò potrebbe arrivare un esterno destro. Occhio a Guela Doué”.
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Puntata scoppiettante di 'Aperimercato', la nuova rubrica YouTube targata Tuttosport con tutte le ultimissime novità di calciomercato. Spazio alt Torino (oggi la presentazione di Ignazio Abate), ma l'appuntamento di oggi ha vestito soprattutto le tinte bianconere, tra le ultime novità della campagna acquisti della Juve e l'opinione sulle strategie della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali. In studio con Cristiano Corbo c'è Stefano Lanzo, in collegamento invece Andrea Locorotondo e poi Nicolò Schira per la consueta raffica di mercato.
Calciomercato Juve, il punto sul Dibu
Si parte dalla situazione porta, Lanzo commenta: “Il Dibu? Il problema è proprio l’Aston Villa, che vorrebbe qualcosa in più in termini economici. La filosofia Juve è chiara: meno costi per i cartellini dei giocatori esperti e investimenti soprattutto sui giovani. Sul Dibu Martinez è quello l’ostacolo, ma resta il primo nome per la porta”.
Locorotondo fa il punto della trattativa: “L’Aston Villa lo vuole cedere, c’era l’intenzione già l’anno scorso perché le sirene dello United e le lacrime di Martinez all’ultima giornata di campionato della scorsa Premier erano palesi. Ma poi non si è fatto più nulla, la situazione sembra essersi riproposta cambiando squadra: non è più lo United a volerlo ma la Juve. Ora è l’Aston Villa a mettere paletti sulla richiesti, il club è già alla ricerca di alternative (si era parlato anche di Suzuki). Un portiere che porta punti, come Martinez, ha un certo valore. L’età conta, anche se come mostrato anche dal Mondiale ci sono 35enni che salvano le partite. Ma avere l’ex numero 1 del mondo che va via per 5-6 milioni… Mi metto nei loro panni… Credo che la Juve debba alzare un po’ l’offerta”.
"Kolo Muani, se il Psg apre ad altri club..."
A due giorni dal ritiro solo un innesto, cosa serve per sbloccare la campagna acquisti? Lanzo spiga: “Il tappo del mercato Juve può essere stappato solo con le cessioni, ma dirlo è facile, farlo più difficile. Carnevali è subentrato circa 1 mese fa, ora quantomeno qualcosa si muove ma non è semplice: quando devi cedere giocatori che hanno stipendi alti, che non sono reduci da stagione brillanti, diventa tutto complicato. Bisogna partire con le cessioni e poi a rimorchio andare avanti con le entrate. Anche se non sottovaluterei l’operazione Ekathor: dal punto di vista filosofico è ciò che una grande squadra deve fare. Poi sono d’accordo coi lettori che ci vogliono i grandi colpi: per quelli bisogna aspettare, speriamo non troppo. Credo che anche Spalletti speri di non attendere troppo. Kolo Muani? Se il Psg apre i dialoghi con altre società la situazione si va a complicare, anche se il giocatore dal suo punto di vista è sempre stato chiaro, e cioè che la Juve è la priorità, dove ha vissuto i 6 mesi più importanti degli ultimi anni. Alla Juve ha trovato la continuità mancata poi tra Psg e Tottenham”.