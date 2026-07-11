Vlahovic ci crede, la Juve ammicca: il segreto della lenta cottura e il nome chiave per la svolta

TORINO - Filip Kostic, anche lui svincolato dal 1° luglio, dalla Continassa ha portato via tutti i suoi effetti personali. Dusan Vlahovic non ancora. L’armadietto è tale e quale a come l’ha lasciato dopo l’ultima di campionato contro il Toro, condita con una doppietta. Da quel momento, il serbo si è rifugiato nel silenzio. Facendo saltare il banco, pochi giorni più tardi, della trattativa imbastita con Damien Comolli. Da allora, però, è cambiato tutto. Il distacco con la Juve, anche dopo l’approdo di Giovanni Carnevali, è durato diverse settimane. Prima della svolta. Vlahovic, che ha messo in ghiaccio la proposta del Besiktas, è tornato a flirtare coi bianconeri, intenzionati a farlo cuocere a fuoco lento. D’altronde è anche una questione di principio: essere considerati dei ripieghi, per quanto di lusso, non fa piacere a nessuno, men che meno al club più titolato d’Italia.
Vlahovic-Juve, ricongiungimento in vista?
I segnali inviati da Dusan in questi giorni sono i primi passi per il riavvicinamento: la voglia di Juve è stata fatta trapelare a più anime del club. Ai dirigenti, a Spalletti e agli ex compagni di squadra. E la società, pur prudente e in attesa di capire come finirà l’estenuante trattativa per Randal Kolo Muani, ci sta seriamente pensando. Quello di Vlahovic è un argomento finito pure sulla scrivania di Ricky Massara, anche lui incaricato di sbrogliare la matassa. C’è stato un avvicinamento, ancora molto timido, al padre Milos. Ma solo una mossa sarà quella determinante, in un senso o nell’altro: l’incontro. Il vertice finale. Anche perché la Juve non ha intenzione di spendere molte parole: sarà un disco rotto sulle condizioni per stracciare le carte del divorzio, quelle preparate ad inizio giugno.
La posizione di Carnevali
Carnevali, come normale che sia con un giocatore che ora deve fugare tutti i dubbi di ogni singolo addetto ai lavori della Continassa, fa ancora spallucce su Vlahovic: «Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui e onestamente non ne ho mai avuti per cui la porta aperta o chiusa non serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo». Verità, ma anche un po’ di politichese. Carnevali non mente: la nuova Juve non ha ancora incontrato Vlahovic e il suo entourage. Ma rispetto a due settimane fa, quando l’ad si esponeva senza mezze misure («Dusan non è nei nostri pensieri»), l’approccio nei confronti del serbo è cambiato. Proprio perché è cambiata la postura del giocatore: più morbido sulle richieste economiche, più propenso al sacrificio sulle commissioni, più consapevole che i soldi che chiedeva fino a poche settimane fa non li avrebbe trovati in alcun club di primissima fascia.
Il motivo dell'attesa
La Juve, con questi presupposti, ammicca di fronte all’ipotesi di un ritorno di DV9: la prospettiva di non pagare il cartellino di un attaccante della sua caratura, in un mercato in cui pochi stanno comprando e pochissimi stanno vendendo, fa indubbiamente gola. E consente anche di andare oltre alle questione di principio: ci si può scordare il passato di fronte ad una sincera redenzione di Vlahovic. Spalletti vuole due punte. Su Dusan alla Continassa temporeggiano ancora soltanto perché di mezzo c’è Kolo Muani, ancora nel pieno di una telenovela in cui non si intravedono i titoli di coda.
TORINO - Filip Kostic, anche lui svincolato dal 1° luglio, dalla Continassa ha portato via tutti i suoi effetti personali. Dusan Vlahovic non ancora. L’armadietto è tale e quale a come l’ha lasciato dopo l’ultima di campionato contro il Toro, condita con una doppietta. Da quel momento, il serbo si è rifugiato nel silenzio. Facendo saltare il banco, pochi giorni più tardi, della trattativa imbastita con Damien Comolli. Da allora, però, è cambiato tutto. Il distacco con la Juve, anche dopo l’approdo di Giovanni Carnevali, è durato diverse settimane. Prima della svolta. Vlahovic, che ha messo in ghiaccio la proposta del Besiktas, è tornato a flirtare coi bianconeri, intenzionati a farlo cuocere a fuoco lento. D’altronde è anche una questione di principio: essere considerati dei ripieghi, per quanto di lusso, non fa piacere a nessuno, men che meno al club più titolato d’Italia.
Vlahovic-Juve, ricongiungimento in vista?
I segnali inviati da Dusan in questi giorni sono i primi passi per il riavvicinamento: la voglia di Juve è stata fatta trapelare a più anime del club. Ai dirigenti, a Spalletti e agli ex compagni di squadra. E la società, pur prudente e in attesa di capire come finirà l’estenuante trattativa per Randal Kolo Muani, ci sta seriamente pensando. Quello di Vlahovic è un argomento finito pure sulla scrivania di Ricky Massara, anche lui incaricato di sbrogliare la matassa. C’è stato un avvicinamento, ancora molto timido, al padre Milos. Ma solo una mossa sarà quella determinante, in un senso o nell’altro: l’incontro. Il vertice finale. Anche perché la Juve non ha intenzione di spendere molte parole: sarà un disco rotto sulle condizioni per stracciare le carte del divorzio, quelle preparate ad inizio giugno.