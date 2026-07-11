Vlahovic ci crede, la Juve ammicca: il segreto della lenta cottura e il nome chiave per la svolta

La posizione di Carnevali

Carnevali, come normale che sia con un giocatore che ora deve fugare tutti i dubbi di ogni singolo addetto ai lavori della Continassa, fa ancora spallucce su Vlahovic: «Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui e onestamente non ne ho mai avuti per cui la porta aperta o chiusa non serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo». Verità, ma anche un po’ di politichese. Carnevali non mente: la nuova Juve non ha ancora incontrato Vlahovic e il suo entourage. Ma rispetto a due settimane fa, quando l’ad si esponeva senza mezze misure («Dusan non è nei nostri pensieri»), l’approccio nei confronti del serbo è cambiato. Proprio perché è cambiata la postura del giocatore: più morbido sulle richieste economiche, più propenso al sacrificio sulle commissioni, più consapevole che i soldi che chiedeva fino a poche settimane fa non li avrebbe trovati in alcun club di primissima fascia.