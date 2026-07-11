Portiere Juve, c'è distanza per Dibu Martinez: ecco cosa serve. Il Tottenham apre per Vicario

Juve-Dibu Martínez, accordo sul contratto: manca l'intesa con l'Aston Villa

L’incontro andato in scena mercoledì mattina tra i dirigenti bianconeri e Vlado Lemic, intermediario che cura gli interessi del portiere, va letto nell’ottica di una volontà da parte della Juve di stringere per Dibu. Dal punto di vista contrattuale, infatti, c’è già una base d’intesa per un triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il confronto con l’agente è servito soprattutto a ribadire la necessità di un sostegno nell’asse con l’Aston Villa, facendo leva anche sugli impegni che il club inglese avrebbe assunto nei confronti del giocatore in passato.

Juve, Vicario resta il piano B se salta l'affare Dibu Martínez

Nel frattempo, però, Carnevali e Massara non possono non considerare le alternative: la Juventus non intende farsi trovare impreparata. Così resta sempre viva la pista Guglielmo Vicario. Il portiere italiano rappresenta oggi l’alternativa più immediata, la più comoda da raggiungere. Il Tottenham, infatti, sarebbe disponibile ad aprire alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni di euro, soluzione che consentirebbe alla Juventus di contenere l’investimento iniziale.

Qualora l’intesa con l’Aston Villa non dovesse decollare, il club bianconero sarebbe pronto a virare con decisione su Vicario, considerato il principale piano B per la porta della prossima stagione. Prima, però, alla Continassa aspetteranno la fine del Mondiale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE