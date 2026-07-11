Juve, quanti occhi su Lucumi: la Premier si muove e l'Inter disturba. Muharemovic si allontana

TORINO - C’è chi scende e chi sale, nel borsino difensivo della Juve, in base alle opportunità del mercato e delle indicazioni di Spalletti. Lo scatto in avanti da registrare è quello di Lucumi che, ad oggi, è il favorito. Le scaramucce risalenti a Juventus-Bologna somigliano adesso ad un primo approccio, un modo per annusarsi e conoscersi nella maniera in cui ci si può conoscere solo sul terreno di gioco. Quelle con Conceiçao sono ormai un lontano ricordo, una pratica archiviata con l’abbraccio tra i due prima del fischio d’inizio di Colombia-Portogallo. Segnali di una personalità capace di andare anche oltre le righe, diventare spigolosa quando serve. E alla Juventus serve, eccome. In più, se le ultime stagioni in Italia non fossero state sufficienti, a certificarne il valore è il Mondiale giocato con i Cafeteros. Da leader, con prestazioni importanti che su di lui hanno acceso i riflettori. Ci sono alcuni club di Premier ad aver mosso i primi passi, ad aver preso informazioni con il Bologna e con l’entourage. Al momento, però, Lucumì mette ancora la Serie A al primo posto dei desiderati. Ci sarebbe anche l’Inter su di lui, una manovra di disturbo più che un vero e proprio affondo, mentre le energie nerazzurre sono concentrate soprattutto sull’obiettivo Trevoh Chalobah.
Calciomercato Juve, trattativa per Lucumí: il nodo del prezzo
Insomma, via libera. Se non fosse per il piccolo dettaglio della valutazione: i felsinei non si spostano dai 28 milioni della clausola rescissoria che, però, scadrà a breve, il 15 luglio. Ecco, allora, che sono iniziate le grandi manovre per abbassare il prezzo e inserire in rosa un centrale mancino gradito a Spalletti.
Juve, Muharemovic si allontana: il punto sulle uscite in difesa
Scendono, invece, le quotazioni di Muharemovic. Due giorni fa è stato accolto da eroe a Klagenfurt, città austriaca dove è cresciuto. Tanti consigli per i giovanissimi presenti, un passaggio sul Mondiale appena concluso, ma bocche cucite sul futuro. E, a proposito di ritorni, si allontana quello alla Juventus. Il prezzo fissato dal Sassuolo è di circa 40 milioni, con una cessione i bianconeri ne guadagnerebbero una ventina da poter reinvestire, un’idea che non viene scartata alla Continassa. Intanto, sul fronte uscite non risultano offerte.
Dalla Germania rimbalza la suggestione di un Bremer presente nella short list del Bayern Monaco, Gatti sembra ai margini del progetto spallettiano, Kelly non ha la fila dietro la porta e anche Rugani sarà presente al raduno. Tanti i nodi da sciogliere, ma questa non è certo una novità.
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