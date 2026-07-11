Juve, quanti occhi su Lucumi: la Premier si muove e l'Inter disturba. Muharemovic si allontana

TORINO - C’è chi scende e chi sale, nel borsino difensivo della Juve, in base alle opportunità del mercato e delle indicazioni di Spalletti. Lo scatto in avanti da registrare è quello di Lucumi che, ad oggi, è il favorito. Le scaramucce risalenti a Juventus-Bologna somigliano adesso ad un primo approccio, un modo per annusarsi e conoscersi nella maniera in cui ci si può conoscere solo sul terreno di gioco. Quelle con Conceiçao sono ormai un lontano ricordo, una pratica archiviata con l’abbraccio tra i due prima del fischio d’inizio di Colombia-Portogallo. Segnali di una personalità capace di andare anche oltre le righe, diventare spigolosa quando serve. E alla Juventus serve, eccome. In più, se le ultime stagioni in Italia non fossero state sufficienti, a certificarne il valore è il Mondiale giocato con i Cafeteros. Da leader, con prestazioni importanti che su di lui hanno acceso i riflettori. Ci sono alcuni club di Premier ad aver mosso i primi passi, ad aver preso informazioni con il Bologna e con l’entourage. Al momento, però, Lucumì mette ancora la Serie A al primo posto dei desiderati. Ci sarebbe anche l’Inter su di lui, una manovra di disturbo più che un vero e proprio affondo, mentre le energie nerazzurre sono concentrate soprattutto sull’obiettivo Trevoh Chalobah.