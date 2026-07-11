Juve, partenza in salita per Carnevali e Massara: i casi spinosi ereditati da Comolli e Modesto 

Dal 15 luglio 2025 al 10 luglio 2026: non è durata nemmeno un anno intero l’avventura di François Modesto , anche se in realtà il dirigente ed ex calciatore francese era già da un po’ di tempo ai confini dell’impero bianconero. In punta di piedi era arrivato e in punta di piedi se ne è andato, senza fare rumore e in un clima disteso, anche perché in realtà i rapporti interni non si sono mai deteriorati: bisognava trovare un accordo economico per l’uscita consensuale ed è stato tutto formalizzato ieri mattina, con tanto di annuncio ufficiale . Una comunicazione asciutta ed essenziale, in linea del resto con l’esperienza dell’ex Monza alla Continassa: “ Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico, con efficacia a partire da oggi (ieri, ndr). Il club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale ”.

Che la notizia fosse nell’aria, non è un mistero da nascondere: la figura di Modesto era stata voluta da Damien Comolli, con il quale ha lavorato a stretto contatto in questi quasi 12 mesi, dunque una volta uscito di scena l’ormai ex amministratore delegato bianconero, l’addio dell’ex dirigente del Monza pareva solo una questione di giorni. E così è stato: giusto il tempo di trovare il sostituto nel ruolo di direttore tecnico e poi trovare l’intesa sulla risoluzione consensuale. Nel frattempo è arrivato Frederic Massara, portando il suo bagaglio di conoscenze e di successi da dirigente, una volta chiuso il rapporto professionale con la Roma: il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali non si è lasciato sfuggire l’occasione di inserire nel team dirigenziale bianconero un manager di calcio capace di integrarsi alla perfezione con rinnovate dinamiche e differenti equilibri dell’assetto societario aggiornato.

Questione di metodo

Adieu dunque alla Juve alla francese che non è riuscita a portare a casa risultati e nemmeno a tracciare una linea chiara a livello gestionale. Troppo presto per expressway giudizi sulla dirigenza più italiana e più in sintonia con le dinamiche del calcio nostrano, tra pregi e difetti: le sentenze si emanano quantomeno alla fine di una stagione, non all’inizio. C’è da dire che il lavoro da affrontare, per Carnevali, Massara e Ottolini, sarà lungo e con partenza in salita, anche a causa della pesante eredità lasciata da chi è arrivato prima, tra cessioni difficili da perfezionare e tanti casi spinosi da risolvere.

Ma di sicuro la metodologia è già cambiata, così come è differente l’approccio a tutti i livelli, dalla comunicazione all’utilizzo dei dati passando per il dialogo riaperto soprattutto con gli altri club italiani. Una rivoluzione, una sorta di altro anno zero: dunque servirà la giusta pazienza nelle valutazioni, anche se si può dire che la Juventus abbia cominciato a carburare. Si resta, alla Continassa, in attesa di un innesto a livello di scouting (si è parlato di Cangini del Sassuolo ma non è l’unico nome: c’è anche Paresce in attesa) e di capire quale sarà il destino di altre figure professionali (più settoriali e tecniche) come Burgess e Silverstone: al momento, non propriamente delle priorità per Carnevali.

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