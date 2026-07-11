Juve, due giorni al via: da Gatti a Cambiaso, il punto sulle cessioni. E Douglas Luiz...

TORINO - Rieccoci. Anzi: rieccoli. La Juventus è pronta a tornare in campo: lunedì, il raduno. E poi, pian piano, si tornerà a fare sul serio con le amichevoli, partendo dalla sfida al Basilea del 18 luglio e proseguendo una settimana più tardi con lo Standard Liegi. Ancora il Nizza, alla Continassa, il 31 luglio. E la tournée, Chelsea e Inter, infine il Palermo, prima (verosimilmente) del test in famiglia, anche per presentare la squadra all’Allianz Stadium. Partite che sono prove, tante prove, perché Spalletti vuole avere il riscontro del campo per capire fino a dove potrà spingersi, come e quanto aumentare i carichi. Più banalmente, pure la direzione che dovrà prendere il mercato.
Intanto, ecco, come primi rinforzi avrà qualche giovane e l’unico nuovo volto di questa estate finora priva di grossi scossoni: dal primo giorno ci sarà Jeff Ekhator, e per lui sarà una discreta emozione, oltre che una grossa opportunità. L’attaccante deve guadagnarsi spazio e credibilità, il suo posto in questa Juventus che proverà a mutare quanto più possibile.
Calciomercato Juve, il punto sulle cessioni: da Di Gregorio a Thuram
Ma che nel frattempo si è fermata, bloccata in particolare dalle potenziali cessioni. Si vedranno pure lunedì, quando sfileranno in gruppo, davanti ai tifosi: da chi attende solo di essere piazzato - Rouhi, Joao Mario, Arthur e Milik -, alle situazioni oggi più spinose. Una di sicuro è quella legata al portiere: Di Gregorio aspetta proposte concrete, nel mentre si è messo a disposizione e tornerà ad allenarsi alle dipendenze di Spalletti. Lo stesso Gatti, il cui feeling con il Napoli non si è interrotto, o comunque Cambiaso, per il quale i vari abboccamenti non sono sfociati in offerte reali.
Si potrebbe proseguire con Cabal, Zhegrova. Con Douglas Luiz - ma stuzzica la fantasia dell’allenatore -, con Miretti e Adzic. Soprattutto con Openda, il primo tra gli esuberi. E persino con Thuram, in realtà. Il primo, invece, a essersi presentato ieri alla Continassa per iniziare la sua stagione. Negli scorsi giorni è stato negli Stati Uniti, al seguito della Nazionale francese per supportare il fratello Marcus, tra i convocati di Deschamps. Quel Mondiale era il suo sogno: l’annata in bianconero, così altalenante, gli è costata cara. Perciò ha voluto dare un segnale, prepararsi al meglio per anticipare il terreno e non perderne più da qui in avanti. Chiaramente, un po’ di pezzi grossi arriveranno in seguito, praticamente tre quarti dell’attacco: Conceiçao, David e Yildiz avranno qualche giorno in più di riposo.
Juve, i giovani della Next Gen al lavoro con Spalletti
Riposo che invece Spalletti ha già messo da parte: sono iniziati i vertici di mercato, è tornata la vita a Torino e la programmazione degli allenamenti. A supporto del tecnico, in questi primi giorni, ci saranno un po’ di ragazzi della Next Gen, pronta a radunarsi in contemporanea con la prima squadra. Tra i giocatori che con ogni probabilità si alleneranno alla Continassa, ci saranno Owusu, Pedro Felipe (non riscattato dal Sassuolo), Gil Puche.
Possibilità per Pagnucco e Pugno, ormai da tempo affacciati in prima squadra. Il loro destino sarà deciso nelle prossime settimane. E la sensazione è che alcuni di loro possano andare a crescere altrove, magari aggiungendo un tassello all’ultima esperienza in Serie C. Staremo a vedere. Nel frattempo, ogni giornata sarà buona per dimostrare di che pasta si è fatti.
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TORINO - Rieccoci. Anzi: rieccoli. La Juventus è pronta a tornare in campo: lunedì, il raduno. E poi, pian piano, si tornerà a fare sul serio con le amichevoli, partendo dalla sfida al Basilea del 18 luglio e proseguendo una settimana più tardi con lo Standard Liegi. Ancora il Nizza, alla Continassa, il 31 luglio. E la tournée, Chelsea e Inter, infine il Palermo, prima (verosimilmente) del test in famiglia, anche per presentare la squadra all’Allianz Stadium. Partite che sono prove, tante prove, perché Spalletti vuole avere il riscontro del campo per capire fino a dove potrà spingersi, come e quanto aumentare i carichi. Più banalmente, pure la direzione che dovrà prendere il mercato.
Intanto, ecco, come primi rinforzi avrà qualche giovane e l’unico nuovo volto di questa estate finora priva di grossi scossoni: dal primo giorno ci sarà Jeff Ekhator, e per lui sarà una discreta emozione, oltre che una grossa opportunità. L’attaccante deve guadagnarsi spazio e credibilità, il suo posto in questa Juventus che proverà a mutare quanto più possibile.