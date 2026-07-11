Juve, due giorni al via: da Gatti a Cambiaso, il punto sulle cessioni. E Douglas Luiz...

Ma che nel frattempo si è fermata, bloccata in particolare dalle potenziali cessioni . Si vedranno pure lunedì, quando sfileranno in gruppo, davanti ai tifosi: da chi attende solo di essere piazzato - Rouhi, Joao Mario, Arthur e Milik -, alle situazioni oggi più spinose. Una di sicuro è quella legata al portiere: Di Gregorio aspetta proposte concrete, nel mentre si è messo a disposizione e tornerà ad allenarsi alle dipendenze di Spalletti. Lo stesso Gatti , il cui feeling con il Napoli non si è interrotto, o comunque Cambiaso , per il quale i vari abboccamenti non sono sfociati in offerte reali.

Si potrebbe proseguire con Cabal, Zhegrova. Con Douglas Luiz - ma stuzzica la fantasia dell’allenatore -, con Miretti e Adzic. Soprattutto con Openda, il primo tra gli esuberi. E persino con Thuram, in realtà. Il primo, invece, a essersi presentato ieri alla Continassa per iniziare la sua stagione. Negli scorsi giorni è stato negli Stati Uniti, al seguito della Nazionale francese per supportare il fratello Marcus, tra i convocati di Deschamps. Quel Mondiale era il suo sogno: l’annata in bianconero, così altalenante, gli è costata cara. Perciò ha voluto dare un segnale, prepararsi al meglio per anticipare il terreno e non perderne più da qui in avanti. Chiaramente, un po’ di pezzi grossi arriveranno in seguito, praticamente tre quarti dell’attacco: Conceiçao, David e Yildiz avranno qualche giorno in più di riposo.