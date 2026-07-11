Juve e Cygames ancora insieme, partnership rinnovata: "Tra le collaborazioni più longeve del club"

Juventus e Cygames proseguono insieme il loro percorso: l'accordo di partnership è stato esteso fino al 2027 . Anche nella prossima stagione dunque il noto marchio sarà presente sul retro della maglia dei bianconeri, ed in particolare della prima squadra maschile guidata da Luciano Spalletti . Si dà continuità a una collaborazione avviata nel 2017, e che diventerà dunque una partnership decennale, divenendo così uno degli accordi commerciali più duraturi nella storia della Juventus e sarà presente anche sulla nuova maglia (con la prima divisa che già ha esordito nel finale della scorsa stagione).

Juve e Cygames ancora insieme

Questa la nota del club bianconero: "Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club".

La nota prosegue: "Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. Il rinnovo testimonia il successo di una partnership che ha saputo evolversi insieme ai rapidi cambiamenti che stanno trasformando i mondi dello sport, dell’intrattenimento e dei media digitali".

"Nuove opportunità per coinvolgere i tifosi"

Così continua il comunicato: "Tra le principali realtà dell’entertainment giapponese, Cygames si è affermata a livello globale grazie alla sua capacità di sviluppare esperienze di eccellenza nei settori dei videogiochi, dell’animazione, dei manga e dell’intrattenimento digitale. L’abilità dell’azienda nel creare community appassionate attorno ai propri contenuti e di innovare costantemente l’ha resa un partner naturale per Juventus e un membro di valore della famiglia dei partner bianconeri".

E ancora: "Guardando al futuro, la partnership continuerà a valorizzare la piattaforma globale di Juventus, il suo ecosistema digitale e lo Juventus Creator Lab, creando nuove opportunità per coinvolgere i tifosi attraverso forme innovative di storytelling e contenuti sempre più stimolanti".

"Partnership così durature una rarità"

Peter Silverstone, Chief Business Officer della Juventus, ha dichiarato: "Siamo lieti e profondamente grati per la fiducia che Cygames ha continuato a riporre in Juventus e per il supporto dimostrato nel corso della nostra collaborazione. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di vedere Cygames crescere fino a diventare uno dei nomi più rispettati e di maggior successo nell’industria globale dell’entertainment. L’allineamento tra la passione di Cygames per l’innovazione e la filosofia di Juventus, We Are Youth. Since 1897., rende questa partnership particolarmente forte. Siamo entusiasti di continuare a creare valore e nuove opportunità di engagement per Cygames in tutto il mondo, grazie al nostro ecosistema digitale globale di quasi 200 milioni di follower, il 40% dei quali ha meno di 24 anni, e allo Juventus Creator Lab. Partnership di questa durata sono rare, si costruiscono sulla fiducia, su ambizioni condivise e sulla volontà di crescere insieme. Siamo orgogliosi che Cygames abbia scelto di proseguire questo percorso con Juventus e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE