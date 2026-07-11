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Chiellini fino al 2028 con Scaglia e Bellotto: definito il nuovo assetto delle giovanili Juve

Tre importanti conferme per il settore giovanile bianconero: tutti i dettagli
1 min
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TORINO - Archiviata una stagione ricca di successi per il settore giovanile, culminata con gli scudetti Under 16 maschile e Under 17 femminile, la Juventus definisce l'assetto dirigenziale dell'area con tre rinnovi fino al 30 giugno 2028. Claudio Chiellini ricoprirà il ruolo di Head of Next Gen Area, ampliando le proprie responsabilità: oltre alla Next Gen, supervisionerà le formazioni Under 20 e Under 18, quest'ultima una novità per la prossima stagione.

Confermati Scaglia e Bellotto

Nel segno della continuità anche la conferma di Massimiliano Scaglia, che ha siglato il rinnovo fino al 2028 nel ruolo di Head of Academy, guidando l'area che comprende le squadre dall'Under 17 fino all'Under 7. Al suo fianco, con la medesima scadenza contrattuale, confermato anche Davide Bellotto come Youth U13 to U7 manager a supporto dello sviluppo del settore di base e della crescita dei più giovani.

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