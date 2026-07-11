“Innamorato, divento pazzo”: così De Zerbi ha raccontato Palhinha, l'ultimo nome mercato per la Juve

La paglia in natura arrichisce la terra nutrendola. Un po' quello di cui avrebbe bisogno la Juventus, che ha messo nel mirino la sua "balletta". Di origine portoghese, molto forte e resistente e ora in qualche angolo della Baviera: parliamo di Palhinha, centrocampista classe 1995 tornato al Bayern Monaco dopo un anno in prestito al Tottenham. E se gli Spurs stanno facendo un mercato stellare è anche grazie a lui. Il motivo è molto semplice: ha segnato il gol che li ha tenuti in Premier League. Altrimenti altro che Tonali. La riconoscenza di De Zerbi è totale, anche se non ha potuto trattenerlo. Ora sono i bianconeri a provarci, come riportato da A Bola. E qui ritorna in mente una parola molto cara ai momenti del mercato: l'occasione.
Juve su Palhinha: Carnevali e il jolly del prestito
Il mediano portoghese ha ancora due anni di contratto con il Bayern, ma Kompany non punterà su di lui: a Londra Palhinha si è contraddistinto in positivo, in una stagione durissima in cui il club inglese ha rischiato la retrocessione. Il portoghese è stato tra i più brillanti, ma gli Spurs hanno deciso di effettuare un investimento mostruoso su Tonali a centrocampo e dunque di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni: così il 31enne è tornato sul mercato e, secondo i media portoghesi, in Serie A piace anche al Milan, che potrebbe sfruttare la carta Amorim, che lo ha allenato allo Sporting.
La Juve comunque è alla finestra, sperando che dalla Germania possano avallare un altro prestito, che aiuterebbe molto i bianconeri a gestire le spese. Il possibile arrivo del portoghese permetterebbe a Spalletti di coprire alcuni buchi, ma sarebbe una grande occasione anche per il giocatore, che potrebbe continuare a rifarsi dopo aver ciccato qualche anno fa l'appuntamento con la stagione più importante della carriera. E non solo per colpa sua...
I problemi al Bayern Monaco
51 milioni nelle casse del Fulham: questi sono i soldi che il Bayern Monaco ha cacciato dalle proprie tasche nel 2024. Tanta pressione sin da subito e anche molta sfortuna. Sì perché quella che doveva essere la stagione della vita di Palhinha si è trasfmormata in un incubo a causa di un problema muscolare molto serio che lo ha costretto a rimanere fuori per due mesi, da novembre 2024 a gennaio 2025, chiudendogli di fatto le porte dell'undici titolare.
Non si è ripreso facilmente e ha perso anche la nazionale. Il peso del cartellino era notevole, anche se al giorno d'oggi la bolla è esplosa, ma in casa dei tedeschi non sono mai andati oltre cifre almeno ragionali. Niente pensieri da Premier per intenderci. La somma spesa era notevole e non è stata ricompensata. Poi è esploso anche Pavlovic e le speranze di ritornare a prendersi il posto da titolare sono state sempre meno. Posto da titolare che all'inizio della sua avventura era riuscito a strappare. Al termine della stagione è partito verso Londra, dove ha ritrovato smalto e confermato le sue qualità...
Il gol vitale al Tottenham e la benedizione di De Zerbi
Il prestito al Tottenham lo ha fatto respirare o almeno in parte. Sì perché la stagione degli Spurs è stata disastrorsa, con una retrocessione sfiorata e non arrivata solo grazie al suo gol contro l'Everton. Una zampata che tuttora sta permettendo aglia inglesi di costruire una squadra competitiva per De Zerbi, l'ultimo arrivato dopo Frank e Tudor. E proprio il tecnico italiano, uno che ama un calcio propositivo, ne aveva parlato benissimo, dichiarando di essere "innamorato" di lui e di "diventare pazzo quando vedo giocatori con la sua passione". Non solo, aveva spiegato di "volere al 100% la sua permanenza" perché "abbiamo bisogno di persone e calciatori affidabili come lui: voglio vedere giocatori con la sua stessa passione, lo stesso spirito, la stessa personalità". Non lo hanno ascoltato, anche se in quel ruolo sono arrivati Tonali e Mateus Fernandes. Di certo quindi non può lamentarsi, ma allo stesso tempo potrebbe mandare qualche messaggio a Spalletti, che Palhinha potrebbe sfruttarlo in modo decisivo alla Juve.
Un'ancora per Spalletti e come giocherebbe alla Juve
Alla Juve serve forza e qualità in mediana. Palhinha potrebbe garantire entrambe le cose: 1.90, piedi buoni e anche un ottimo senso del gol, nonostante la sua posizione da centrocampista difensivo. In stagione con il Tottenham ha collezionato 10 g+a, precisamente 7 reti e 3 assist. Un buon bottino e spesso i gol sono stati decisivi. Spalletti potrebbe inserirlo nella mediana a due, probabilmente al posto di Locatelli. Ma anche come perno in un centrocampo a tre ritornerebbe utile. Durante l'anno in Inghilterra non ha più subito infortuni gravi e ha giocato con costanza. Le possibilità del prestito piacciono molto dalle parte della Continassa. Carnevali e dirigenza stanno sull'attenti. Anche perché il filo con Monaco di Baviera è diretto, con il nome di Goretzka anche sul taccuino della dirigenza bianconera. E magari la sorpresa potrebbe essere proprio passare dal tedesco al portoghese.
La paglia in natura arrichisce la terra nutrendola. Un po' quello di cui avrebbe bisogno la Juventus, che ha messo nel mirino la sua "balletta". Di origine portoghese, molto forte e resistente e ora in qualche angolo della Baviera: parliamo di Palhinha, centrocampista classe 1995 tornato al Bayern Monaco dopo un anno in prestito al Tottenham. E se gli Spurs stanno facendo un mercato stellare è anche grazie a lui. Il motivo è molto semplice: ha segnato il gol che li ha tenuti in Premier League. Altrimenti altro che Tonali. La riconoscenza di De Zerbi è totale, anche se non ha potuto trattenerlo. Ora sono i bianconeri a provarci, come riportato da A Bola. E qui ritorna in mente una parola molto cara ai momenti del mercato: l'occasione.
Juve su Palhinha: Carnevali e il jolly del prestito
Il mediano portoghese ha ancora due anni di contratto con il Bayern, ma Kompany non punterà su di lui: a Londra Palhinha si è contraddistinto in positivo, in una stagione durissima in cui il club inglese ha rischiato la retrocessione. Il portoghese è stato tra i più brillanti, ma gli Spurs hanno deciso di effettuare un investimento mostruoso su Tonali a centrocampo e dunque di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni: così il 31enne è tornato sul mercato e, secondo i media portoghesi, in Serie A piace anche al Milan, che potrebbe sfruttare la carta Amorim, che lo ha allenato allo Sporting.
La Juve comunque è alla finestra, sperando che dalla Germania possano avallare un altro prestito, che aiuterebbe molto i bianconeri a gestire le spese. Il possibile arrivo del portoghese permetterebbe a Spalletti di coprire alcuni buchi, ma sarebbe una grande occasione anche per il giocatore, che potrebbe continuare a rifarsi dopo aver ciccato qualche anno fa l'appuntamento con la stagione più importante della carriera. E non solo per colpa sua...