“Innamorato, divento pazzo”: così De Zerbi ha raccontato Palhinha, l'ultimo nome mercato per la Juve

51 milioni nelle casse del Fulham : questi sono i soldi che il Bayern Monaco ha cacciato dalle proprie tasche nel 2024. Tanta pressione sin da subito e anche molta sfortuna. Sì perché quella che doveva essere la stagione della vita di Palhinha si è trasfmormata in un incubo a causa di un problema muscolare molto serio che lo ha costretto a rimanere fuori per due mesi , da novembre 2024 a gennaio 2025, chiudendogli di fatto le porte dell'undici titolare.

Non si è ripreso facilmente e ha perso anche la nazionale. Il peso del cartellino era notevole, anche se al giorno d'oggi la bolla è esplosa, ma in casa dei tedeschi non sono mai andati oltre cifre almeno ragionali. Niente pensieri da Premier per intenderci. La somma spesa era notevole e non è stata ricompensata. Poi è esploso anche Pavlovic e le speranze di ritornare a prendersi il posto da titolare sono state sempre meno. Posto da titolare che all'inizio della sua avventura era riuscito a strappare. Al termine della stagione è partito verso Londra, dove ha ritrovato smalto e confermato le sue qualità...