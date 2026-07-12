Dibu Martinez, Juve in pressing totale. Suzuki alla finestra e Vicario strizza l'occhio pure al Napoli

Tutto ruota intorno al Dibu . Sarà Emiliano Martinez a far scattare o meno il valzer degli estremi difensori tra Italia e Premier League . Non è un mistero, infatti, che il portiere argentino sia il preferito di Luciano Spalletti per blindare la porta bianconera. Tanto che la Juve è in pressing da diverse settimane per accaparrarsi la saracinesca dell’Albiceleste. Col classe 1992 tutto sommato la questione appare a buon punto, visto che è stata raggiunta nei giorni scorsi una bozza d’intesa per un contratto triennale da 5,5 milioni a stagione più premi.

Merito del lavoro orchestrato dall’agente Gustavo Goni con la regia dell’intermediario Vlado Lemic: entrambi hanno dato la priorità alla Signora per accontentare il portiere argentino, che ha voglia di cambiare aria e considera concluso il suo ciclo a Birmingham dopo tanti anni. Sei per la precisione e nei quali il Dibu ha contributo in maniera decisiva alla scalata dei Villans, passati dalla lotta per non retrocedere alla conquista della qualificazione in Champions (due volte) e soprattutto al trionfo in Europa League dello scorso maggio sul Friburgo. Parate strepitose e decisive che hanno reso Martinez l’idolo del Villa Park, tuttavia Emi sente la necessità di intraprendere una nuova sfida per alimentare il sacro fuori della competizione che lo anima. Da sempre.