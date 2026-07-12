Dibu Martinez, Juve in pressing totale. Suzuki alla finestra e Vicario strizza l'occhio pure al Napoli

Tutto ruota intorno al Dibu. Sarà Emiliano Martinez a far scattare o meno il valzer degli estremi difensori tra Italia e Premier League. Non è un mistero, infatti, che il portiere argentino sia il preferito di Luciano Spalletti per blindare la porta bianconera. Tanto che la Juve è in pressing da diverse settimane per accaparrarsi la saracinesca dell’Albiceleste. Col classe 1992 tutto sommato la questione appare a buon punto, visto che è stata raggiunta nei giorni scorsi una bozza d’intesa per un contratto triennale da 5,5 milioni a stagione più premi.
Merito del lavoro orchestrato dall’agente Gustavo Goni con la regia dell’intermediario Vlado Lemic: entrambi hanno dato la priorità alla Signora per accontentare il portiere argentino, che ha voglia di cambiare aria e considera concluso il suo ciclo a Birmingham dopo tanti anni. Sei per la precisione e nei quali il Dibu ha contributo in maniera decisiva alla scalata dei Villans, passati dalla lotta per non retrocedere alla conquista della qualificazione in Champions (due volte) e soprattutto al trionfo in Europa League dello scorso maggio sul Friburgo. Parate strepitose e decisive che hanno reso Martinez l’idolo del Villa Park, tuttavia Emi sente la necessità di intraprendere una nuova sfida per alimentare il sacro fuori della competizione che lo anima. Da sempre.
Juve-Dibu Martinez, la situazione
Ecco perché la Juve risponde in pieno ai suoi desideri. A Torino può vestire la maglia di un top club che dopo anni bui desidera tornare ai vertici. Difficile trovare un’avventura più stimolante per uno così. E allora avanti tutta, a patto che Emery mantenga la promessa fatta un anno fa di questi tempi di liberarlo dinanzi a una buona proposta. Offerta che dev’essere però a cifre congrue secondo il club bianconero. Tradotto: 15-20 milioni appaiono un costo spropositato per un calciatore indubbiamente forte e decisivo ma che viaggia per i 34 anni (li compirà il 2 settembre, ndr).
Carnevali tratta
Motivo per cui il ceo juventino Giovanni Carnevali è al lavoro per provare ad abbassare il prezzo intorno ai 7-8 milioni. Quotazione, questa, che eviterebbe all’Aston Villa di fare minusvalenze e rientrerebbe nei parametri bianconeri. Più difficile che dalle parti della Continassa si spingano alla soglia dei 12 milioni posta recentemente dagli inglesi. In caso di addio del Dibu, a Birmingham punterebbero su uno tra Restes (Tolosa), Trafford (Manchester City), Risser (Lens) e Suzuki (Parma).
Vicario spettatore initeressato
Quest’ultimo in settimana ha declinato le avance del Leeds (pronto a spendere 30 milioni). Una mossa che sottende il desiderio di aspettare qualcosa di più importante: tipo Aston Villa o Juve. Eh sì, il giapponese è pure nella short list bianconera (già sondato il terreno col Parma che lo valuta 30 milioni), qualora la pista Dibu dovesse naufragare. Destini incrociati in tutti i sensi.
Spettatore interessato alla vicenda è sempre Guglielmo Vicario, retrocesso al Tottenham da primo a terzo portiere da Roberto De Zerbi e per questo voglioso di ritornare in Italia. Il vice Donnarumma in Nazionale è stato proposto pure al Napoli, ma strizza l’occhio alla Signora e rimane il più facile da prendere, visto che gli Spurs hanno aperto al prestito con diritto di riscatto. Insomma, tanto dipende dal Dibu ma tutte le strade per il nuovo numero uno juventino passano da Oltremanica…
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Tutto ruota intorno al Dibu. Sarà Emiliano Martinez a far scattare o meno il valzer degli estremi difensori tra Italia e Premier League. Non è un mistero, infatti, che il portiere argentino sia il preferito di Luciano Spalletti per blindare la porta bianconera. Tanto che la Juve è in pressing da diverse settimane per accaparrarsi la saracinesca dell’Albiceleste. Col classe 1992 tutto sommato la questione appare a buon punto, visto che è stata raggiunta nei giorni scorsi una bozza d’intesa per un contratto triennale da 5,5 milioni a stagione più premi.
Merito del lavoro orchestrato dall’agente Gustavo Goni con la regia dell’intermediario Vlado Lemic: entrambi hanno dato la priorità alla Signora per accontentare il portiere argentino, che ha voglia di cambiare aria e considera concluso il suo ciclo a Birmingham dopo tanti anni. Sei per la precisione e nei quali il Dibu ha contributo in maniera decisiva alla scalata dei Villans, passati dalla lotta per non retrocedere alla conquista della qualificazione in Champions (due volte) e soprattutto al trionfo in Europa League dello scorso maggio sul Friburgo. Parate strepitose e decisive che hanno reso Martinez l’idolo del Villa Park, tuttavia Emi sente la necessità di intraprendere una nuova sfida per alimentare il sacro fuori della competizione che lo anima. Da sempre.