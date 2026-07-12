Szczesny, Donnarumma e Alisson: chi è il nuovo preparatore dei portieri Juve, il rapporto con Massara 

Un ritocco allo staff e la stagione è pronta a iniziare. Sarà Marco Savorani il nuovo preparatore dei portieri della Juventus: il tecnico aspettava solamente la separazione dall’Atalanta, suo ultimo club, per raggiungere Torino. Nei giorni scorsi è arrivato il passo indietro con la Dea e contemporaneamente quello decisivo in direzione Torino, dove ritroverà finalmente Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato nelle recenti esperienze alla Roma e in particolare in Nazionale. Savorani è una delle migliori espressioni nel suo settore: oltre a una carriera tra i pali di tutto rispetto - è cresciuto in giallorosso, poi le esperienze in giro per l’Italia, la più duratura a Pescara dal 1991-1996 proprio con Ricky Massara, oggi capo dell’area sportiva -, da allenatore ha seguito numeri uno di assoluto livello.
Come nel 2016-2017, quando era tornato a Trigoria: ha avuto a disposizione Szczesny e Alisson. Con entrambi, per due anni di fila, ha vinto il premio di miglior preparatore dei portieri italiano. Mica male. Ancor prima aveva fatto le fortune del Siena di Conte - che l’ha voluto al Tottenham, dal 2021 al 2023 -, quindi quello di Cosmi e Beretta. Alla Roma aveva iniziato con la squadra Primavera, grazie a Spalletti il salto in prima squadra.
Tante vittorie e crescita costante
Ed è grazie a Spalletti che, dopo un’altra esperienza alla Fiorentina nel 2023-2024, è arrivata anche l’opportunità di seguire gli estremi difensori della Nazionale. Capitan Donnarumma su tutti, ma anche Vicario (e piace oggi alla Juventus) e Carnesecchi, consacrato definitivamente nel 2025-2026, la stessa stagione in cui ha ritrovato Savorani al suo fianco. Un caso? Troppi indizi per non trasformarli in prove.
Alla Continassa, a ogni modo, avrà un compito per ora più arduo: il numero uno dovrà arrivare dal mercato e - quando sarà - dovrà essere messo subito in condizione. Nel frattempo, occorrerà lavorare con il materiale umano e tecnico a disposizione, per il quale sarà determinante pure il suo parere.
Il rapporto con Alisson
Difficilmente potrà cambiare la situazione attorno a Di Gregorio. Nel 2016, il suo feedback era diventato determinante per il cambio della guardia in casa Roma: Szczesny era stato venduto proprio alla Juve e non senza qualche rimpianto, però subito spazzato dalle prime ed enormi prestazioni di Alisson. Il resto della carriera del brasiliano è ben nota. Vittorie, e tante. Crescita, e costante.
Per Savorani, il campione del Liverpool ha sempre avuto le migliori definizioni, le più belle parole: «In Italia ho imparato tantissimo, soprattutto grazie al lavoro fatto insieme», le più recenti. Anche qui, corsi e ricorsi del mercato: Alisson è stato a un passo dai bianconeri, poi il veto dei Reds. Adesso? Magari avrà un motivo in più per rivedersi in Italia. Un vecchio amico lo accoglierebbe a braccia aperte.
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Un ritocco allo staff e la stagione è pronta a iniziare. Sarà Marco Savorani il nuovo preparatore dei portieri della Juventus: il tecnico aspettava solamente la separazione dall’Atalanta, suo ultimo club, per raggiungere Torino. Nei giorni scorsi è arrivato il passo indietro con la Dea e contemporaneamente quello decisivo in direzione Torino, dove ritroverà finalmente Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato nelle recenti esperienze alla Roma e in particolare in Nazionale. Savorani è una delle migliori espressioni nel suo settore: oltre a una carriera tra i pali di tutto rispetto - è cresciuto in giallorosso, poi le esperienze in giro per l’Italia, la più duratura a Pescara dal 1991-1996 proprio con Ricky Massara, oggi capo dell’area sportiva -, da allenatore ha seguito numeri uno di assoluto livello.
Come nel 2016-2017, quando era tornato a Trigoria: ha avuto a disposizione Szczesny e Alisson. Con entrambi, per due anni di fila, ha vinto il premio di miglior preparatore dei portieri italiano. Mica male. Ancor prima aveva fatto le fortune del Siena di Conte - che l’ha voluto al Tottenham, dal 2021 al 2023 -, quindi quello di Cosmi e Beretta. Alla Roma aveva iniziato con la squadra Primavera, grazie a Spalletti il salto in prima squadra.