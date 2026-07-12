Szczesny, Donnarumma e Alisson: chi è il nuovo preparatore dei portieri Juve, il rapporto con Massara 

Un ritocco allo staff e la stagione è pronta a iniziare. Sarà Marco Savorani il nuovo preparatore dei portieri della Juventus: il tecnico aspettava solamente la separazione dall’Atalanta, suo ultimo club, per raggiungere Torino. Nei giorni scorsi è arrivato il passo indietro con la Dea e contemporaneamente quello decisivo in direzione Torino, dove ritroverà finalmente Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato nelle recenti esperienze alla Roma e in particolare in Nazionale. Savorani è una delle migliori espressioni nel suo settore: oltre a una carriera tra i pali di tutto rispetto - è cresciuto in giallorosso, poi le esperienze in giro per l’Italia, la più duratura a Pescara dal 1991-1996 proprio con Ricky Massara, oggi capo dell’area sportiva -, da allenatore ha seguito numeri uno di assoluto livello.