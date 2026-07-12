Thuram fa gli straordinari, ma per chi? La Juve non vuole privarsene, però ha fissato il prezzo

Thuram, sondaggi anche da Bayern e Psg

Un canto proviene dalla Baviera dove il Monaco qualche pensierino l’ha fatto, l’altra dal Psg che vuole ringiovanire la mediana “di contenimento” e a cui non dispiacerebbe farlo con un francese anche in ottica liste Uefa. La sensazione, dopo i primi approcci, è che la Juventus sia disposta a scendere intorno ai 40 milioni per dare il via libera a Thuram e liberare così una casella in entrata. Con Kessié e altri candidati che aspettano una chiamata concreta dal club bianconero che vuole assicurare al centrocampo sia maggior peso muscolare sia maggior qualità tecnica. Si vedrà, perché nonostante se ne parli da mesi, il mercato è di fatto alle prime, peraltro bloccatissime, battute e si trascinerà per le lunghe. Thuram, nel frattempo, si allena già: la cosa migliore che possa fare.