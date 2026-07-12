Thuram fa gli straordinari, ma per chi? La Juve non vuole privarsene, però ha fissato il prezzo

Chissà se a ispirarlo è stata anche la vista dei propri connazionali impegnati, e pure con brillanti risultanti, al Mondiale. Certo, in questa fase storica il fascino della Continassa non si può paragonare a quello che emana il ritiro dei Bleus ma il Khephren Thuram ha comunque deciso che era giunto il momento di tornare ad allenarsi anche prima del raduno ufficiale fissato da Luciano Spalletti per domani. Così il ragazzo affina la propria condizione già da quattro giorni, da solo e in autonomia, in attesa che lo raggiungano gli altri bianconeri. A prescindere da quale sia la motivazione che lo ha indotto a prendere questa decisione, resta poi da capire se il lavoro supplementare gli sarà utile in chiave Juventus o se ne beneficerà qualche altro club.
Eh sì, perché nella diffusa precarietà che avvolge il futuro della rosa bianconera, Thuram è uno degli asset più ricercati e, dunque, più facilmente vendibili in questa tutt’altro che semplice sezione di mercato che dovranno scavallare i dirigenti bianconeri. L’ex centrocampista del Nizza, dicevamo, non è un incedibile - a prescindere dal fatto che ce ne sono davvero pochi - sia per questioni tecnico tattiche sia per ragioni economiche. Le prime sono legate a una faticosa crescita da parte del ragazzo che non avrebbe risposto alle complete aspettative del club.
Mezza Premier su Thuram
Dopo una prima stagione confortante anche nei numeri ( quattro gol e sei assist in 35 presenze di campiona, di cui 26 delle da titolare), il ragazzo è andato incontro a una serie di inciampi fisici che ne hanno minato la continuità e bloccato la maturazione anche tecnica. Ma a spostare gli equilibri sono soprattutto le seconde. Per lui, che è legato alla Juventus fino al 2029 , a differenza che per molti altri sono infatti arrivati al club bianconero dei sondaggi concreti da parte di Newcastle, Nottingham Forest e Sunderland.
Vale a dire squadre di “mezza Premier” alle quali interessano le potenzialità del centrocampista, salvo poi aver lasciato la questione in sospeso una volta conosciuta la richiesta del club bianconero: 50 milioni. Troppi, almeno per ora e almeno nella formula di una cessione cash e nonostante le indubbie potenzialità economiche dei club inglesi. Se ne riparlerà, anche perché quella cifra potrebbe garantire una sostanziosa plusvalenza al bilancio bianconero che lo aveva pagato “solo” 20 milioni al Nizza, e nel frattempo si ascoltano altre sirene.
Thuram, sondaggi anche da Bayern e Psg
Un canto proviene dalla Baviera dove il Monaco qualche pensierino l’ha fatto, l’altra dal Psg che vuole ringiovanire la mediana “di contenimento” e a cui non dispiacerebbe farlo con un francese anche in ottica liste Uefa. La sensazione, dopo i primi approcci, è che la Juventus sia disposta a scendere intorno ai 40 milioni per dare il via libera a Thuram e liberare così una casella in entrata. Con Kessié e altri candidati che aspettano una chiamata concreta dal club bianconero che vuole assicurare al centrocampo sia maggior peso muscolare sia maggior qualità tecnica. Si vedrà, perché nonostante se ne parli da mesi, il mercato è di fatto alle prime, peraltro bloccatissime, battute e si trascinerà per le lunghe. Thuram, nel frattempo, si allena già: la cosa migliore che possa fare.
Chissà se a ispirarlo è stata anche la vista dei propri connazionali impegnati, e pure con brillanti risultanti, al Mondiale. Certo, in questa fase storica il fascino della Continassa non si può paragonare a quello che emana il ritiro dei Bleus ma il Khephren Thuram ha comunque deciso che era giunto il momento di tornare ad allenarsi anche prima del raduno ufficiale fissato da Luciano Spalletti per domani. Così il ragazzo affina la propria condizione già da quattro giorni, da solo e in autonomia, in attesa che lo raggiungano gli altri bianconeri. A prescindere da quale sia la motivazione che lo ha indotto a prendere questa decisione, resta poi da capire se il lavoro supplementare gli sarà utile in chiave Juventus o se ne beneficerà qualche altro club.
Eh sì, perché nella diffusa precarietà che avvolge il futuro della rosa bianconera, Thuram è uno degli asset più ricercati e, dunque, più facilmente vendibili in questa tutt’altro che semplice sezione di mercato che dovranno scavallare i dirigenti bianconeri. L’ex centrocampista del Nizza, dicevamo, non è un incedibile - a prescindere dal fatto che ce ne sono davvero pochi - sia per questioni tecnico tattiche sia per ragioni economiche. Le prime sono legate a una faticosa crescita da parte del ragazzo che non avrebbe risposto alle complete aspettative del club.