Douglas Luiz carico e senza dubbi: l'ultimo post social è un messaggio alla Juve e Spalletti?

Douglas Luiz è pronto a tornare al lavoro con la Juventus dopo una stagione non proprio positiva a livello personale. Da due anni non è il centrocampista ammirato in Premier League con la maglia dell'Aston Villa in grado di segnare, fare assist ed essere determinante, tutte particolarità che avevano stuzzicato l'occhio degli scout bianconeri convinti di prenderlo. La cifra elevata pagata ai Villains, però, non ha aiutato in quel momento, e nemmeno ora, perché cederlo a titolo definitivo adesso potrebbe portare a una minusvalenza. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di Spalletti di vederlo da vicino e di capire meglio le sue caratteristiche magari provando a rivitalizzarlo come fatto in passato con altri calciatori. Certo è che debba metterci anche del suo il brasiliano e in questo periodo di vacanza sta continuando a lavorare sodo per farsi trovare pronto. L'ultimo post sui social è un messaggio...

Douglas Luiz al lavoro per la Juve

"Concentrati sull'obiettivo". A volte basta poco per far capire le proprie intenzioni. Una foto, un paio di parole, la pubblicazione sui social ed ecco che il tutto viene amplificato come cassa di risonanza per far vedere agli altri cosa si vuole fare, o quantomeno provarci. Douglas Luiz ha fatto proprio così e la frase nelle sue storie su Instagram non può che far contenta la Juve e Spalletti in primis perché ritrovare un giocatore con tanta voglio di mettersi in mostra può fare tutta la differenza del mondo.

In un momento in cui, lo stesso brasiliano, dovrà riconquistarsi la fiducia del club dopo la cifra spesa e il bienno non proprio positivo a livello di prestazioni sul campo (la vittoria dell'Europa League è una magra consolazione per lui poiché arrivata da non protagonista assoluto). Per questo il ritorno alla Continassa si avvicina e quel 13 luglio è cerchiato in rosso perché la voglia di tornare a lavorare è tanta.

Spalletti, Douglas Luiz e il futuro Juve

Per questo motivo a centrocampo continua a tenere banco la situazione di Douglas Luiz, reduce da stagioni in cui, sia alla Juventus sia in precedenza, non è riuscito a esprimere con continuità il potenziale atteso. Spalletti, però, potrebbe rappresentare per lui un'opportunità di rilancio, come già accaduto con altri calciatori valorizzati dal tecnico nel corso della sua carriera. "Douglas è un giocatore che a Spalletti interessa e che valuterà nel corso dei primi allenamenti alla Continassa e in tournée. Cederlo ora a titolo definitivo ti metterebbe nelle condizioni di fare una copiosa minusvalenza a bilancio, rivitalizzarlo farebbe contenti tutti", questo è stato sottolineato all'aperimercato di Tuttosport su YouTube. Uno scenario che lascia aperta la possibilità di una permanenza, almeno fino alle valutazioni che arriveranno dal campo.

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