Khelifi nuovo innesto per le Women: obiettivi e dna Juve, chi è Lea

Il dna Juve e gli obiettivi

E continua: "In campo sono una persona che non molla mai, che lotta fino all'ultimo secondo e che cerca sempre di aiutare le compagne. Credo di avere una buona dose di esperienza e il mio obiettivo è condividerla con tutti. Allo stesso tempo, però, arrivo con tanta voglia di ascoltare e di imparare, perché c'è sempre da crescere. Sono davvero entusiasta di questa opportunità". A chiudere sugli obiettivi: "I traguardi collettivi vengono prima di tutto: sono venuta qui per vincere. Dal punto di vista personale, invece, l'obiettivo è fare gol, servire assist e dare il massimo supporto alla squadra in ogni modo possibile".