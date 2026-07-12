Khelifi nuovo innesto per le Women: obiettivi e dna Juve, chi è Lea

La Juventus Women accoglie una nuova pedina per il proprio centrocampo. Il club bianconero ha annunciato l’ingaggio di Léa Khelifi, centrocampista francese classe 1999, che ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028. La giocatrice arriva a Torino dopo l’esperienza al Nantes, dove nell’ultima stagione ha lasciato il segno con prestazioni di grande continuità. Un rinforzo pensato per aumentare qualità, tecnica e soluzioni tattiche nella rosa bianconera.
Khelifi, esperienza e qualità per il centrocampo bianconero
Nata a Strasburgo il 12 maggio 1999, Léa Khelifi approda alla Juventus Women dopo un percorso importante nel calcio francese. Nell’ultima annata con il Nantes la centrocampista ha disputato una stagione da protagonista, realizzando otto gol e dimostrando grande efficacia negli ultimi metri. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Metz, Paris Saint-Germain, Digione, Montpellier e Nantes, accumulando esperienza ai massimi livelli. Con il PSG ha conquistato la Coppa di Francia nella stagione 2021/22, aggiungendo un trofeo significativo al proprio palmarès.
Cresciuta nel settore giovanile del Metz, ha esordito molto giovane tra le professioniste, sviluppando caratteristiche da centrocampista completa. Abile nella gestione del pallone e nella costruzione del gioco, sa unire qualità tecnica, dinamismo e capacità di inserirsi in area avversaria. La sua versatilità le permette di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, offrendo così nuove alternative tattiche alla Juventus Women.
Dalla Nazionale francese alla nuova avventura in bianconero
Le prestazioni di Khelifi le hanno permesso di conquistare anche la convocazione con la Nazionale maggiore francese, dopo aver completato tutta la trafila nelle selezioni giovanili transalpine. Con la Francia ha raccolto quattro presenze, confermando il valore del proprio percorso di crescita. Ora per la centrocampista inizia una nuova sfida in Italia, con l’obiettivo di mettere a disposizione della Juventus Women talento, personalità ed esperienza internazionale. Il suo arrivo rappresenta un investimento importante per il futuro del progetto bianconero, che punta su una giocatrice giovane ma già abituata a confrontarsi con il calcio di alto livello.
Khelifi: "La Juve una della più grandi al mondo"
Khelifi racconta le sue prime emozioni dopo la firma: "La Juventus è una delle squadre più grandi al mondo. Le mie prime sensazioni sono ottime: sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura". Sulle caratteristiche: "Per quanto riguarda le mie caratteristiche, cercherò di fare la differenza soprattutto con le mie qualità tecniche, provando a portare le mie abilità all'interno della squadra. Si creerà subito un'ottima intesa con le mie nuove compagne e con tutto il gruppo; sono fiduciosa e convinta che faremo una grande stagione insieme".
Il dna Juve e gli obiettivi
E continua: "In campo sono una persona che non molla mai, che lotta fino all'ultimo secondo e che cerca sempre di aiutare le compagne. Credo di avere una buona dose di esperienza e il mio obiettivo è condividerla con tutti. Allo stesso tempo, però, arrivo con tanta voglia di ascoltare e di imparare, perché c'è sempre da crescere. Sono davvero entusiasta di questa opportunità". A chiudere sugli obiettivi: "I traguardi collettivi vengono prima di tutto: sono venuta qui per vincere. Dal punto di vista personale, invece, l'obiettivo è fare gol, servire assist e dare il massimo supporto alla squadra in ogni modo possibile".
La Juventus Women accoglie una nuova pedina per il proprio centrocampo. Il club bianconero ha annunciato l’ingaggio di Léa Khelifi, centrocampista francese classe 1999, che ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028. La giocatrice arriva a Torino dopo l’esperienza al Nantes, dove nell’ultima stagione ha lasciato il segno con prestazioni di grande continuità. Un rinforzo pensato per aumentare qualità, tecnica e soluzioni tattiche nella rosa bianconera.
Khelifi, esperienza e qualità per il centrocampo bianconero
Nata a Strasburgo il 12 maggio 1999, Léa Khelifi approda alla Juventus Women dopo un percorso importante nel calcio francese. Nell’ultima annata con il Nantes la centrocampista ha disputato una stagione da protagonista, realizzando otto gol e dimostrando grande efficacia negli ultimi metri. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Metz, Paris Saint-Germain, Digione, Montpellier e Nantes, accumulando esperienza ai massimi livelli. Con il PSG ha conquistato la Coppa di Francia nella stagione 2021/22, aggiungendo un trofeo significativo al proprio palmarès.
Cresciuta nel settore giovanile del Metz, ha esordito molto giovane tra le professioniste, sviluppando caratteristiche da centrocampista completa. Abile nella gestione del pallone e nella costruzione del gioco, sa unire qualità tecnica, dinamismo e capacità di inserirsi in area avversaria. La sua versatilità le permette di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, offrendo così nuove alternative tattiche alla Juventus Women.