"Hey Jude", ricordi la Juve? Bellingham a Vinovo e quel trasferimento sfiorato

"Hey Jude" avrebbero potuto intornarla anche i tifosi della Juve e non solo i Beatles. Non è un romanzo o un film di fantascienza, Bellingham, proprio come Haaland, avrebbe potuto indossare la maglia bianconera. Quella divisa che tanto apprezzava e con cui si faceva immortalare. Ora il giovane centrocampista domina con il Real Madrid e anche con l'Inghilterra. E la doppieta contro la Norvegia, che ha regalato la semifinale ai Tre Leoni, è solo una conferma della sua aura. Talmente tanta, da mettersi anche contro il Tuchel. Per ritrovare la Vecchia Signora nella cronologia di Bellingham bisogna fare un salto indietro alla Primavera del 2020, poco prima che passasse dal Birmingham al Borussia Dortmund, con tanto di maglia numero 22 ritirata da parte degli inglesi. Ci avevano visto lungo.
Bellingham e la simpatia per la Juve
Impossibile non avere davanti agli occhi il meraviglioso gol di Bellingham contro la Norvegia. Impossibile, per un tifoso della Juventus, non osservarlo con gli occhi pieni per ciò che sarebbe potuto essere e che, invece, non è stato. Una sincera simpatia per i colori bianconeri, Bellingham, non l'ha mai celata. Al punto che il talento inglese aveva posato con una maglia speciale della Juventus, regalatagli dal fratello.
Si trattava, nello specifico, di un maglione natalizio che riproduceva la divisa da gioco bianconera della stagione 2000-01, l'ultima di Zidane a Torino. Ed è proprio per il fuoriclasse franco-algerino la dedica, con la scritta Zizou + anziché il noto sponsor dell'epoca. Ma la posa con la speciale maglia bianconera non è stato l'unico punto di contatto tra il giovane talento e il club torinese...
Bellingham e la Juventus "sfiorata"
Nel 2020 prima ancora del passaggio dal Birmingham City al Borussia Dortmund, Bellingham aveva visionato le strutture del Jtc e di Vinovo, mostrando un certo interesse per l'allettante proposta ricevuta. Si prospettava, in quel momento, un graduale inserimento in squadra, partendo con un apprendistato in Next Gen (allora ancora Under 23) in Serie C. Come noto, però, la scelta ricadde alla fine sui gialloneri della Vestfalia - che promettevano Prima Squadra e che tirarono fuori 30 milioni di euro - e il nome di Bellingham, nel frattempo esploso e divenuto uno dei calciatori più interessanti sul panorama mondiale, è andato a fare compagnia al diario dei rimpianti di mercato bianconero. E a confermare questa storia ci pensò Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, e in quel periodo dirigente della seconda squadra della Juve...
"Bellingham ha visitato Vinovo"
"In una sessione di mercato puoi avviare anche venti trattative, ma alla fine ne porti a termine solo due o tre. Molti giocatori non sono poi arrivati: Haaland, ad esempio, è stato a Vinovo con suo padre, abbiamo tentato di prenderlo. Anche i fratelli Bellingham sono venuti, così come tanti altri a Torino, ma non siamo riusciti a chiudere le operazioni" - aveva spiegato Claudio Chiellini, allora dirigente della Next Gen. Storie che purtroppo capitano quando di mezzo ci sono i giovani. A volte ti va bene come con Yildiz, altre volte resta il rimpianto per non aver premuto sull'acceleratore. Oggi un calciatore del livello di Bellingham manca nella rosa di Spalletti. "Hey Jude refrain, Don’t carry the world upon your shoulders", cantavano i Beatles. Tradotto: "Ehi, Jude, fai con calma. Non portare il mondo sulle tue spalle". Bellingham non li ha ascoltati ed è stato capace di mettersi tutto sulle spalle a soli 23 anni e anche prima. Così ne nascono pochi.
"Hey Jude" avrebbero potuto intornarla anche i tifosi della Juve e non solo i Beatles. Non è un romanzo o un film di fantascienza, Bellingham, proprio come Haaland, avrebbe potuto indossare la maglia bianconera. Quella divisa che tanto apprezzava e con cui si faceva immortalare. Ora il giovane centrocampista domina con il Real Madrid e anche con l'Inghilterra. E la doppieta contro la Norvegia, che ha regalato la semifinale ai Tre Leoni, è solo una conferma della sua aura. Talmente tanta, da mettersi anche contro il Tuchel. Per ritrovare la Vecchia Signora nella cronologia di Bellingham bisogna fare un salto indietro alla Primavera del 2020, poco prima che passasse dal Birmingham al Borussia Dortmund, con tanto di maglia numero 22 ritirata da parte degli inglesi. Ci avevano visto lungo.
Bellingham e la simpatia per la Juve
Impossibile non avere davanti agli occhi il meraviglioso gol di Bellingham contro la Norvegia. Impossibile, per un tifoso della Juventus, non osservarlo con gli occhi pieni per ciò che sarebbe potuto essere e che, invece, non è stato. Una sincera simpatia per i colori bianconeri, Bellingham, non l'ha mai celata. Al punto che il talento inglese aveva posato con una maglia speciale della Juventus, regalatagli dal fratello.
Si trattava, nello specifico, di un maglione natalizio che riproduceva la divisa da gioco bianconera della stagione 2000-01, l'ultima di Zidane a Torino. Ed è proprio per il fuoriclasse franco-algerino la dedica, con la scritta Zizou + anziché il noto sponsor dell'epoca. Ma la posa con la speciale maglia bianconera non è stato l'unico punto di contatto tra il giovane talento e il club torinese...