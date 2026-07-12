"Hey Jude", ricordi la Juve? Bellingham a Vinovo e quel trasferimento sfiorato

"Hey Jude" avrebbero potuto intornarla anche i tifosi della Juve e non solo i Beatles. Non è un romanzo o un film di fantascienza, Bellingham, proprio come Haaland, avrebbe potuto indossare la maglia bianconera. Quella divisa che tanto apprezzava e con cui si faceva immortalare. Ora il giovane centrocampista domina con il Real Madrid e anche con l'Inghilterra. E la doppieta contro la Norvegia, che ha regalato la semifinale ai Tre Leoni, è solo una conferma della sua aura. Talmente tanta, da mettersi anche contro il Tuchel. Per ritrovare la Vecchia Signora nella cronologia di Bellingham bisogna fare un salto indietro alla Primavera del 2020, poco prima che passasse dal Birmingham al Borussia Dortmund, con tanto di maglia numero 22 ritirata da parte degli inglesi. Ci avevano visto lungo.