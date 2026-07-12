Vlahovic, AAA cercasi squadra: si fa avanti una big! La clamorosa pista dalla Spagna

Vlahovic aspetta la chiamata giusta per ripartire e, all'orizzonte, oltre a possibili colloqui con la Juve torna a intravedersi una delle maglie più prestigiose del calcio europeo. Il Barcellona, infatti, potrebbe riaprire le porte al centravanti serbo, rimasto svincolato e al momento senza maglia. Lo scenario è strettamente legato al futuro di Ferran Torres , finito nel mirino del Paris Saint-Germain e sempre più vicino a un possibile trasferimento in Ligue 1. Se lo spagnolo dovesse salutare la Catalogna, i blaugrana avrebbero già individuato i possibili sostituti e, secondo Sport , il nome di Dusan sarebbe tornato con forza sul tavolo della dirigenza.

Il PSG accelera per Ferran Torres

Il Paris Saint-Germain ha individuato in Ferran Torres il principale candidato per raccogliere l'eredità di Gonçalo Ramos, trasferitosi al Milan. I contatti tra il club francese e l'entourage dell'attaccante sarebbero già in una fase avanzata e il classe 2000 vedrebbe con favore il trasferimento a Parigi, dove ritroverebbe Luis Enrique, tecnico che lo conosce bene dai tempi della nazionale spagnola. Resta però da convincere il Barcellona, che continua a valutare il cartellino dell'ex Manchester City intorno ai 50 milioni di euro. Nel frattempo Ferran è concentrato sul Mondiale con la Spagna, attesa dalla semifinale contro la Francia, ma il suo futuro potrebbe essere deciso già nei prossimi giorni.

Vlahovic e Asllani, le alternative del Barcellona

Pur non escludendo una permanenza di Ferran Torres, il Barcellona si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. Secondo Sport, la dirigenza blaugrana sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo in caso di cessione dello spagnolo.Tra questi spicca Vlahovic, già propostosi al club catalano nei mesi scorsi e oggi libero di firmare con qualsiasi squadra dopo la conclusione della sua esperienza con la Vecchia Signora. Un'opportunità di mercato particolarmente interessante, considerando che il Barcellona dovrebbe sostenere soltanto il costo dell'ingaggio.

L'altra opzione porta invece a Fisnik Asllani, attaccante kosovaro dell'Hoffenheim, la cui clausola rescissoria è fissata a 29 milioni di euro. Da Parigi, intanto, filtra ottimismo sulla possibilità di chiudere rapidamente l'operazione Ferran Torres. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, il Barcellona sarebbe pronto ad affondare il colpo su uno dei profili già individuati, con Vlahovic che resta una delle occasioni più intriganti di questo mercato estivo.