Juventus Next Gen, si parte! Inizia la nuova stagione: novità, staff e date delle prime amichevoli

Anche la stagione della Juventus Next Gen sta per iniziare. Come la prima squadra, attesa domani per i primi test fisici al J|Medical e poi i primi allenamenti agli ordini di Luciano Spalletti prima della partenza per la tournée internazionale , anche i giovani bianconeri si ritroveranno all'Allianz Training Center di Vinovo per preparare quello che sarà il nono anno in Lega Pro . Dopo aver chiuso la passata stagione al secondo turno dei playoff (sconfitta contro la Pianese), la Juventus Next Gen ripartirà sempre da Massimo Brambilla in panchina.

Il programma

La Juventus Next Gen si ritroverà all'Allianz Training Center di Vinovo tra lunedì 13 e martedì 14 luglio. Come da consuetudine, si inizierà con le visite mediche di rito e i primi test atletici. Poi si inizierà a fare sul serio, con il primo allenamento fissato per mercoledì 15 luglio. I bianconeri, tra cui ci sarà anche l'ultimo arrivato Daniel Okolo, si alleneranno agli ordini di Massimo Brambilla e il suo staff.

Lo staff della Juventus Next Gen

Massimo Brambilla inizierà la quarta stagione sulla panchina della Juventus (intervallata dalla brevissima parentesi a Foggia e il ritorno in bianconero nell'ottobre del 2025). Il cinquantatreenne è stato anche tecnico ad interim della prima squadra, nella vittoria per 3-1 contro l'Udinese del 29 ottobre 2025, dopo l'esonero di Igor Tudor e in attesa dell'ufficializzazione di Luciano Spalletti. Christian Terni sarà l'allenatore in seconda. Edoardo Sacchini sarà il collaboratore tecnico, mentre Daniele Palazzolo e Stefano Vetri saranno i preparatori atletici. Completano lo staff l'allenatore dei portieri Giuseppe Mammoliti e il match analyst Alessio Varzi.

Le amichevoli ufficiali

La Juventus ha anche ufficializzato le prime due amichevoli che la squadra di Brambilla giocherà nella preaseason. Il 25 luglio, alle ore 18, i bianconeri scenderanno in campo al Centro Sportivo di Valdigne Mont Blanc (AO) contro il Pisa. Il 31 luglio, e sempre con fischio d'inizio alle 18, ci sarà l'amichevole contro il Vado all'Allianz Training Center di Vinovo.

(Credits Juventus FC)

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