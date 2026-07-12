La Juve di Spalletti si raduna: da Di Gregorio a Cambiaso, l'arrivo dei giocatori alla Continassa

La stagione 2026-27 della Juventus sta per partire. Un raduno inevitabilmente contraddistinto da tante incertezze per quanto riguarda la rosa. Se a livello societario la rivoluzione è stata fatta e conclusa - via Comolli e Modesto, dentro Carnevali e Massara -, sul mercato tutto tace o quasi. La mancata qualificazione Champions e un bilancio di cui rendere conto alla Uefa oltre a una serie di esuberi da piazzare hanno un po' legato le mani alla dirigenza bianconera, con Luciano Spalletti che dovrà necessariamente avere pazienza. Che la Juve cerchi un portiere e un attaccante ormai lo sanno tutti, lo stesso Carnevali non ne ha fatto mistero ma gli obiettivi principali - il Dibu Martinez e Kolo Muani - costano, e parecchio. E le alternative, da Vicario a Pellegrino passando per un possibile nuovo accordo con Vlahovic, restano per il momento dei piani B o C. Il mercato in entrata, che finora ha registrato solo l'arrivo di un giovane di belle speranze come Ekhator, dovrà per forza di cose aspettare anche qualche uscita, che si tratti di giocatori che hanno deluso (Openda, David, Di Gregorio, Koopmeiners tanto per fare qualche nome), che non rientrano più nei piani della società (Arthur) o che potrebbero essere sacrificati sull'altare dei conti (Gatti, Thuram, Bremer, Miretti).
Juventus, al via il raduno alla Continassa
I bianconeri si stanno ritrovando alla Continassa. I calciatori di Luciano Spalletti hanno cominciato ad arrivare alla spicciolata nel quartier generale, dove si riabbracceranno dopo le vacanze. Nella giornata di domani, lunedì 13 luglio, Locatelli e compagni si sottoporanno ai test fisici e atletici e cominceranno ufficialmente i lavori agli ordini del tecnico in vista della prossima stagione. La prima amichevole è fissata per sabato 18 luglio, alle 15.30, in Svizzera contro il Basilea. Al centro sportivo della Juventus sono arrivati Di Gregorio - reduce dalle ultime vicissitudini con il suo procuratore che ha lanciato più di qualche frecciatina all'ambiente bianconero -, assieme a Cambiaso e la "sorpresa" Douglas Luiz. Da sottolineare anche l'arrivo di Arkadiusz Milik, in attesa di scoprire quello che sarà il suo destino.
L'enigma Douglas Luiz: rilancio o nuovi scenari?
Carnevali ha promesso ai tifosi una squadra competitiva anche se facendo delle spese oculate, raffreddando piste come quelle di Kessie, Goretzka o Brahim Diaz, mentre Spalletti proverà a fare mercato all'interno della rosa, recuperando per la causa giocatori apparentemente fuori progetto: a partire da Douglas Luiz, arrivato come grande colpo due estati fa e che nella passata stagione ha giocato in prestito prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa ma senza convincere nessuno dei due club a riscattarlo.
"Concentrati sull'obiettivo", ha postato su Instagram il brasiliano. Chissà che non possa essere lui il volto del rilancio di una squadra che, dopo il ciclo dei nove scudetti, si è barcamenata senza successo fra cambi continui di allenatori, giocatori e dirigenti e che nell'ultima stagione ha mancato anche l'obiettivo minimo, finendo in Europa League. Per tornare a lottare per lo scudetto potrebbe servire del tempo ma alla Continassa vogliono prima di tutto assicurarsi di percorrere la strada giusta.
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