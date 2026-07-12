La Juve di Spalletti si raduna: da Di Gregorio a Cambiaso, l'arrivo dei giocatori alla Continassa

La stagione 2026-27 della Juventus sta per partire. Un raduno inevitabilmente contraddistinto da tante incertezze per quanto riguarda la rosa. Se a livello societario la rivoluzione è stata fatta e conclusa - via Comolli e Modesto, dentro Carnevali e Massara -, sul mercato tutto tace o quasi. La mancata qualificazione Champions e un bilancio di cui rendere conto alla Uefa oltre a una serie di esuberi da piazzare hanno un po' legato le mani alla dirigenza bianconera, con Luciano Spalletti che dovrà necessariamente avere pazienza. Che la Juve cerchi un portiere e un attaccante ormai lo sanno tutti, lo stesso Carnevali non ne ha fatto mistero ma gli obiettivi principali - il Dibu Martinez e Kolo Muani - costano, e parecchio. E le alternative, da Vicario a Pellegrino passando per un possibile nuovo accordo con Vlahovic , restano per il momento dei piani B o C. Il mercato in entrata, che finora ha registrato solo l'arrivo di un giovane di belle speranze come Ekhator , dovrà per forza di cose aspettare anche qualche uscita, che si tratti di giocatori che hanno deluso ( Openda, David, Di Gregorio, Koopmeiners tanto per fare qualche nome), che non rientrano più nei piani della società (Arthur) o che potrebbero essere sacrificati sull'altare dei conti (Gatti, Thuram, Bremer, Miretti).

Juventus, al via il raduno alla Continassa

I bianconeri si stanno ritrovando alla Continassa. I calciatori di Luciano Spalletti hanno cominciato ad arrivare alla spicciolata nel quartier generale, dove si riabbracceranno dopo le vacanze. Nella giornata di domani, lunedì 13 luglio, Locatelli e compagni si sottoporanno ai test fisici e atletici e cominceranno ufficialmente i lavori agli ordini del tecnico in vista della prossima stagione. La prima amichevole è fissata per sabato 18 luglio, alle 15.30, in Svizzera contro il Basilea. Al centro sportivo della Juventus sono arrivati Di Gregorio - reduce dalle ultime vicissitudini con il suo procuratore che ha lanciato più di qualche frecciatina all'ambiente bianconero -, assieme a Cambiaso e la "sorpresa" Douglas Luiz. Da sottolineare anche l'arrivo di Arkadiusz Milik, in attesa di scoprire quello che sarà il suo destino.

L'enigma Douglas Luiz: rilancio o nuovi scenari?

Carnevali ha promesso ai tifosi una squadra competitiva anche se facendo delle spese oculate, raffreddando piste come quelle di Kessie, Goretzka o Brahim Diaz, mentre Spalletti proverà a fare mercato all'interno della rosa, recuperando per la causa giocatori apparentemente fuori progetto: a partire da Douglas Luiz, arrivato come grande colpo due estati fa e che nella passata stagione ha giocato in prestito prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa ma senza convincere nessuno dei due club a riscattarlo.

"Concentrati sull'obiettivo", ha postato su Instagram il brasiliano. Chissà che non possa essere lui il volto del rilancio di una squadra che, dopo il ciclo dei nove scudetti, si è barcamenata senza successo fra cambi continui di allenatori, giocatori e dirigenti e che nell'ultima stagione ha mancato anche l'obiettivo minimo, finendo in Europa League. Per tornare a lottare per lo scudetto potrebbe servire del tempo ma alla Continassa vogliono prima di tutto assicurarsi di percorrere la strada giusta.

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