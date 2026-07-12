Muharemovic, Leeds sempre più in pressing: contratto pronto, le cifre dell’operazione. La Juve…

Juve, Muharemovic verso il Leeds: la situazione

La distanza tra domanda del Sassuolo e l'offerta della Juventus è ancora troppo ampia, facendo decisamente raffreddare le trattative tra i due club. I bianconeri non sono disposti a salire oltre i 28 milioni di euro, ovvero la stessa cifra della clausola rescissoria fissata dal club neroverde con scadenza il prossimo 15 luglio.

Per Tarik Muharemovic strada spianata verso il Leeds dunque, con il club inglese intenzionato ad offrire un contratto fino al 2031 per il giovane difensore bosniaco a 3,5 milioni di euro all'anno. Anche se le strade della Juventus e Muharemovic non dovessero ritrovarsi - e le probabilità sono molto elevate -, l'interesse del club bianconero verso la trattativa con il Leeds resta decisamente vivo, in quanto l'eventuale cessione del difensore bosniaco porterebbe alla Vecchia Signora un bel gruzzolo da poter reinvestire sul mercato e quindi su un altro difensore.

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