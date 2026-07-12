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Muharemovic, Leeds sempre più in pressing: contratto pronto, le cifre dell’operazione. La Juve…

Il difensore neroverde potrebbe lasciare la Serie A, direzione Premier League: i bianconeri alla finestra per la percentuale sulla futura rivendita
3 min
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Tarik Muharemovic potrebbe non far ritorno alla Juventus. Il difensore neroverde, che nelle ultime settimane sembrava molto vicino ad un ritorno a Torino, sembrerebbe essere ormai destinato ad un futuro lontano dalla Serie A: la sua carriera potrebbe infatti proseguire in Premier League. Sull'ex bianconero resta vivo l'interesse di Newcastle, Sunderland, Bournemouth e, più di tutte, quello del Leeds. I 'Whites' sembrerebbero intenzionati a sborsare circa 40 milioni di euro per l'ex difensore della Juventus, con il club di Torino che resta affacciato alla finestra con forte interesse detenendo il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, i bianconeri guadagnerebbero circa 20 milioni di euro.

Juve, Muharemovic verso il Leeds: la situazione

La distanza tra domanda del Sassuolo e l'offerta della Juventus è ancora troppo ampia, facendo decisamente raffreddare le trattative tra i due club. I bianconeri non sono disposti a salire oltre i 28 milioni di euro, ovvero la stessa cifra della clausola rescissoria fissata dal club neroverde con scadenza il prossimo 15 luglio.

Per Tarik Muharemovic strada spianata verso il Leeds dunque, con il club inglese intenzionato ad offrire un contratto fino al 2031 per il giovane difensore bosniaco a 3,5 milioni di euro all'anno. Anche se le strade della Juventus e Muharemovic non dovessero ritrovarsi - e le probabilità sono molto elevate -, l'interesse del club bianconero verso la trattativa con il Leeds resta decisamente vivo, in quanto l'eventuale cessione del difensore bosniaco porterebbe alla Vecchia Signora un bel gruzzolo da poter reinvestire sul mercato e quindi su un altro difensore. 

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