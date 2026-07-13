Pellegrino-Juve, ora o mai più: la novità Parma e il disperato bisogno di un segnale

TORINO - Il motore del convoglio per Pellegrino gira al massimo: è solo questione di attimi perché il capostazione - con il fischietto già in bocca - dia l’ok per la partenza. La Juve è lì, sulla banchina, pronta a salire a bordo. Prima, però, c’è da fare un ultimo check. Assicurarsi di non essersi dimenticati nulla. A cominciare dal portafoglio. Ma occorre affrettarsi, anche perché il rischio di perdere la coincidenza si fa via via sempre più concreto. E questo al netto del canale preferenziale che il Parma ha scelto di concedere alla dirigenza bianconera per il cartellino dell’attaccante argentino. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la Juve è andata ben oltre i sondaggi di fine giugno, presentandosi dai ducali con una prima offerta formale per Pellegrino: prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 più altri 5 di bonus (facilmente raggiungibili). Ma il Parma si è trovato costretto a dire di “no” al duo Carnevali-Massara. Non perché la cifra in questione (30 milioni) non sia in linea con la valutazione del ragazzo, ma perché il club avrebbe l’urgenza impellente di incassare subito il piatto.
Juve, le condizioni del Parma per Pellegrino
Al momento i vari discorsi in uscita - Pellegrino escluso - sembrerebbero ancora tutti da imbastire. Ed è logico che senza un’iniezione di liquidità non sarà possibile - di riflesso - assicurarsi i potenziali rinforzi per la prossima stagione. A cominciare proprio da chi sarà chiamato a fare le veci di Pellegrino: il Parma ha nel mirino diversi profili, tra cui un altro attaccante che arriverebbe dal campionato argentino. Da qui la scelta di rimandare al mittente la proposta bianconera e di risedersi a trattare per trovare una formula che possa accontentare tutti. In questo senso, il Parma avrebbe fatto sapere alla Juventus di essere disposto ad accettare una cifra meno consistente per Pellegrino, a patto che i bianconeri optino per l’acquisto a titolo definitivo.
Lo sconto del Parma per Pellegrino
L’entità dello sconto? Con un’offerta vicina ai 22 milioni più una serie di bonus che (qualora dovessero attivarsi) farebbero gravitare il costo totale dell’operazione tra i 26 e i 28 milioni complessivi, i ducali lo lascerebbero andare. La Juve, si sa, non può permettersi spese folli, specie per un profilo che, sulla carta, tornerà utile come alter ego del futuro titolare. Ma a queste condizioni - i bonus, in quanto oneri accessori, non vengono iscritti a bilancio - sembrerebbe disposta a chiudere pur di consegnare a Spalletti uno dei due centravanti della prossima stagione. Un assist da sfruttare all’istante. Anzitutto, per via del pessimismo cosmico che inizia ad aleggiare sul fronte Kolo Muani, oltre all’incertezza più totale sulle potenziali pretese di Vlahovic in ottica rinnovo.
Juve, l'interesse per Pellegrino viene anche dall'estero
Ma anche perché sulle tracce di Pellegrino, oltre a un paio di realtà spagnole, ci sarebbe un club di Premier disposto a mettere subito sul piatto 28 milioni pur di assicurarselo. Da qui il monito del Parma - ben disposto ad assecondare le richieste del ragazzo, che spinge per trasferirsi a Torino - nei confronti della dirigenza della Juventus.
Della serie: «Ora o mai più». La palla passa a Carnevali. A due settimane esatte dalla partenza per la tournée, c’è disperato bisogno di un segnale. Nei confronti della piazza, comprensibilmente scottata dal triste epilogo della passata stagione, e soprattutto nei confronti di chi, a partire da questa mattina, si troverà costretto a lavorare con un reparto offensivo senza alcuna prospettiva: Luciano Spalletti.
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TORINO - Il motore del convoglio per Pellegrino gira al massimo: è solo questione di attimi perché il capostazione - con il fischietto già in bocca - dia l’ok per la partenza. La Juve è lì, sulla banchina, pronta a salire a bordo. Prima, però, c’è da fare un ultimo check. Assicurarsi di non essersi dimenticati nulla. A cominciare dal portafoglio. Ma occorre affrettarsi, anche perché il rischio di perdere la coincidenza si fa via via sempre più concreto. E questo al netto del canale preferenziale che il Parma ha scelto di concedere alla dirigenza bianconera per il cartellino dell’attaccante argentino. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la Juve è andata ben oltre i sondaggi di fine giugno, presentandosi dai ducali con una prima offerta formale per Pellegrino: prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 più altri 5 di bonus (facilmente raggiungibili). Ma il Parma si è trovato costretto a dire di “no” al duo Carnevali-Massara. Non perché la cifra in questione (30 milioni) non sia in linea con la valutazione del ragazzo, ma perché il club avrebbe l’urgenza impellente di incassare subito il piatto.
Juve, le condizioni del Parma per Pellegrino
Al momento i vari discorsi in uscita - Pellegrino escluso - sembrerebbero ancora tutti da imbastire. Ed è logico che senza un’iniezione di liquidità non sarà possibile - di riflesso - assicurarsi i potenziali rinforzi per la prossima stagione. A cominciare proprio da chi sarà chiamato a fare le veci di Pellegrino: il Parma ha nel mirino diversi profili, tra cui un altro attaccante che arriverebbe dal campionato argentino. Da qui la scelta di rimandare al mittente la proposta bianconera e di risedersi a trattare per trovare una formula che possa accontentare tutti. In questo senso, il Parma avrebbe fatto sapere alla Juventus di essere disposto ad accettare una cifra meno consistente per Pellegrino, a patto che i bianconeri optino per l’acquisto a titolo definitivo.