Pellegrino-Juve, ora o mai più: la novità Parma e il disperato bisogno di un segnale

TORINO - Il motore del convoglio per Pellegrino gira al massimo: è solo questione di attimi perché il capostazione - con il fischietto già in bocca - dia l’ok per la partenza. La Juve è lì, sulla banchina, pronta a salire a bordo. Prima, però, c’è da fare un ultimo check. Assicurarsi di non essersi dimenticati nulla. A cominciare dal portafoglio. Ma occorre affrettarsi, anche perché il rischio di perdere la coincidenza si fa via via sempre più concreto. E questo al netto del canale preferenziale che il Parma ha scelto di concedere alla dirigenza bianconera per il cartellino dell’attaccante argentino. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la Juve è andata ben oltre i sondaggi di fine giugno, presentandosi dai ducali con una prima offerta formale per Pellegrino: prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 più altri 5 di bonus (facilmente raggiungibili). Ma il Parma si è trovato costretto a dire di “no” al duo Carnevali-Massara. Non perché la cifra in questione (30 milioni) non sia in linea con la valutazione del ragazzo, ma perché il club avrebbe l’urgenza impellente di incassare subito il piatto.