Via tutti gli acquisti di Comolli: la formazione Juve che è sul mercato

Non sono, come canta l’impareggiabile Paolo Conte, dei “vecchi sparring partner”, ma molto più prosaicamente dei giovani esuberi. Detto con tutto il rispetto professionale e umano del mondo, ci mancherebbe, ma è nei fatti che oggi alla Continassa ci sarà al lavoro una intera squadra composta da giocatori che non fanno parte del progetto tecnico bianconero.
Una intera squadra di calciatori considerati non funzionali per la crescita qualitativa della Juventus ma che risulterebbero titolari in molti club di media fascia, non foss’altro che sono zavorrati da ingaggi che stanno sopra la fascia media, aspetto che non agevola il compito dei dirigenti bianconeri. Senza dimenticare un aspetto tutt’altro che secondario: molti degli elementi considerati in uscita sono ancora, nella concreta realtà dei fatti, indispensabili e dunque con una situazione tutt’altro che semplice da gestire per Luciano Spalletti.
Un'intera squadra da cedere
Prendete, per esempio, Michele Di Gregorio: da mesi ormai si cerca un sostituto considerato maggiormente all’altezza, ma ora come ora toccherà ancora a lui difendere la porta bianconera nelle prime amichevoli. La linea difensiva di questa “squadra in uscita” inizia da destra con Joao Mario, le cui speranze si chiamano Fiorentina e Bologna; prosegue con Gatti che non è mai entrato in sintonia con Spalletti e che aspetta segnali concreti dal Napoli; va avanti con Rugani che è rientrato dal prestito beffa (il riscatto dal club del ds Paratici non è, casualmente, scattato per 45 minuti di mancato impiego) alla Fiorentina e che ora è in attesa di capire se Spalletti deciderà di tenerlo in gruppo per sfruttare la sua esperienza anche ambientale; termina con Cabal la cui avventura si è di fatto conclusa con la disgraziata serata Champions a Istanbul. In mezzo al campo è da piazzare Arthur, magari nella speranza che si rifaccia vivo il Gremio, mentre Spalletti ha deciso di concedere un supplemento di prova all’altro brasiliano Douglas Luiz, magari anche solo per capire il mistero di uno che funziona a campionati alterni.
Il reparto avanzato
In attacco le grane più grosse rappresentate dal terzetto che è di totale eredità della gestione Comolli: Zhegrova, David (per il quale vale lo stesso discorso di Di Gregorio) e Openda. Da settimane si stanno cercando alternative ma parallelamente (anzi: prima) vanno individuate soluzioni in uscita per loro, con la sempre più concreta eventualità di rassegnarsi a contribuzione di ingaggi oppure a prestiti gratuiti. O, come nel caso del canadese - che è atteso a fine luglio dopo le vacanze post Mondiale - da convincere ad abbandonare le velleità di conquistarsi una seconda possibilità in bianconero, in barba allo scetticismo diffuso che lo circonda. Infine la punta: quel Milik per cui si ragionava di una risoluzione contrattuale e che invece proverà a dimostrare di aver ritrovato una parvenza di efficienza fisica. Insomma, non c’è molto da stare allegri. Ma, neppure, da indossare quelle facce funeree che alcuni hanno sfoggiato ieri sera all’arrivo al JHotel. Se davvero rappresentano il barometro dell’entusiasmo di chi si appresta a iniziare la stagione con la Juventus (mica un posto qualsiasi...) allora c’è qualcsa di più profondo da sistemare, prima ancora del mercato.
Non sono, come canta l’impareggiabile Paolo Conte, dei “vecchi sparring partner”, ma molto più prosaicamente dei giovani esuberi. Detto con tutto il rispetto professionale e umano del mondo, ci mancherebbe, ma è nei fatti che oggi alla Continassa ci sarà al lavoro una intera squadra composta da giocatori che non fanno parte del progetto tecnico bianconero.
Una intera squadra di calciatori considerati non funzionali per la crescita qualitativa della Juventus ma che risulterebbero titolari in molti club di media fascia, non foss’altro che sono zavorrati da ingaggi che stanno sopra la fascia media, aspetto che non agevola il compito dei dirigenti bianconeri. Senza dimenticare un aspetto tutt’altro che secondario: molti degli elementi considerati in uscita sono ancora, nella concreta realtà dei fatti, indispensabili e dunque con una situazione tutt’altro che semplice da gestire per Luciano Spalletti.