Via tutti gli acquisti di Comolli: la formazione Juve che è sul mercato

Un'intera squadra da cedere

Prendete, per esempio, Michele Di Gregorio: da mesi ormai si cerca un sostituto considerato maggiormente all’altezza, ma ora come ora toccherà ancora a lui difendere la porta bianconera nelle prime amichevoli. La linea difensiva di questa “squadra in uscita” inizia da destra con Joao Mario, le cui speranze si chiamano Fiorentina e Bologna; prosegue con Gatti che non è mai entrato in sintonia con Spalletti e che aspetta segnali concreti dal Napoli; va avanti con Rugani che è rientrato dal prestito beffa (il riscatto dal club del ds Paratici non è, casualmente, scattato per 45 minuti di mancato impiego) alla Fiorentina e che ora è in attesa di capire se Spalletti deciderà di tenerlo in gruppo per sfruttare la sua esperienza anche ambientale; termina con Cabal la cui avventura si è di fatto conclusa con la disgraziata serata Champions a Istanbul. In mezzo al campo è da piazzare Arthur, magari nella speranza che si rifaccia vivo il Gremio, mentre Spalletti ha deciso di concedere un supplemento di prova all’altro brasiliano Douglas Luiz, magari anche solo per capire il mistero di uno che funziona a campionati alterni.