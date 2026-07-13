Il raduno della Juve comincia da un problema che nessuno si aspettava

TORINO - Doveva essere il primo giorno di una nuova era. E invece è più banalmente un primo giorno di scuola. La Juventus si raduna questa mattina alla Continassa: l’iter non è cambiato, la squadra nemmeno. Dopo le visite mediche di rito, i 29 convocati di Luciano Spalletti ritroveranno i campi del centro sportivo e il sorriso - magari, ecco, un po’ contratto - dell’allenatore toscano, che a questo punto dell’estate si aspettava legittimamente di avere qualche elemento in più.
Anche solo per ripartire con più forza. Tant’è: di ogni necessità, toccherà fare una virtù, persino da nomi e situazioni dalle quali sarà pressoché impossibile cavare fuori qualcosa di interessante. Figuriamoci di importante. E mentre Massara e Carnevali si sono rituffati al lavoro, l’unica soluzione adesso è fare lo stesso, però in campo. Confidando in qualche sorpresa. Magari dal mercato. Magari da chi oggi torna a vestire la maglia della Juve, però quella di allenamento.
I convocati della Juve tra esuberi e mercato in uscita
Non ci sono grosse sorprese, nella lista dei convocati. Oltre ai portieri - pure qui: sarà indicativa l’accoglienza per Di Gregorio -, si rivedranno giocatori come Rouhi (richiesto in Serie B), Arthur (piace al Besiktas), lo stesso Milik con cui si sta lavorando a una risoluzione contrattuale. E ancora: si rivedrà Cabal, che ha rifiutato il Genoa nell’ambito dell’affare Ekhator; con lui di nuovo Zhegrova, e poi Openda, e allora Miretti. Tutti giocatori che sono assolutamente consapevoli di un fatto: sono di passaggio, niente di più. Il tappo della Juventus è così evidente che, anche solo dal punto di vista logistico, il JHotel non è bastato per contenere tutti i rientranti. Per qualcuno (staff e giovani) sono state infatti organizzate camere solitamente destinate ai clienti normali, quindi al di là dell’area esclusiva dedicata alla prima squadra.
Juve, la gestione degli esuberi e il confronto con la dirigenza
Va così, senza cessioni. E sarà così probabilmente per buona parte di tutta questa settimana, durante la quale i cosiddetti esuberi avranno almeno la possibilità di un confronto sia con l’area tecnica che con la sfera dirigenziale. Qualcuno dovrà chiarirle, quelle posizioni in bilico. Nel frattempo, virtù e necessità, necessità e virtù. Lucio non farà che ripeterselo. Cercando conforto pure nel talento dei giovani.
I giovani della Next Gen al centro del nuovo corso bianconero
Dalla Next Gen ha convocato sei calciatori: vedrà all’opera il portierino Mangiapoco, grande protagonista della squadra allestita da Claudio Chiellini; un altro nome che lo stuzzica è quello di Shane Van Aarle, centrale classe 2006, 195 centimetri di potenza e senso della posizione. E poi i gol di Durmisi, una continuità impressionante in Primavera. Quindi Oboavwoduo, pescato dal Manchester City a gennaio ma giusto un gol nel suo primo impatto in Italia. Chiudono Owusu e Gil, già affacciatisi tra i grandi. Quindi Pedro Felipe, a sua volta non riscattato dal Sassuolo, l’ultima (formalmente) operazione tra la Juve e Carnevali quando l’attuale ad era dall’altra parte. Altri tempi, forse più semplici, di sicuro con meno pressione.
Al primo giorno si ritrovano tutti lì, e già ieri sera il gruppo si è rivisto, nella cena di squadra organizzata dal club. Resta l’inizio di una nuova era, sebbene attorno non è che sia cambiato molto. Di certo non sono cambiati i volti che popoleranno il centro sportivo, deserto fino a poco fa, quando il rientro di Thuram ha aperto ufficialmente le danze della stagione. Quella in cui, per adesso, solamente Jeff Ekhator può vantare quel filo di curiosità da primo giorno di scuola.
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TORINO - Doveva essere il primo giorno di una nuova era. E invece è più banalmente un primo giorno di scuola. La Juventus si raduna questa mattina alla Continassa: l’iter non è cambiato, la squadra nemmeno. Dopo le visite mediche di rito, i 29 convocati di Luciano Spalletti ritroveranno i campi del centro sportivo e il sorriso - magari, ecco, un po’ contratto - dell’allenatore toscano, che a questo punto dell’estate si aspettava legittimamente di avere qualche elemento in più.
Anche solo per ripartire con più forza. Tant’è: di ogni necessità, toccherà fare una virtù, persino da nomi e situazioni dalle quali sarà pressoché impossibile cavare fuori qualcosa di interessante. Figuriamoci di importante. E mentre Massara e Carnevali si sono rituffati al lavoro, l’unica soluzione adesso è fare lo stesso, però in campo. Confidando in qualche sorpresa. Magari dal mercato. Magari da chi oggi torna a vestire la maglia della Juve, però quella di allenamento.