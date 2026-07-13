Il raduno della Juve comincia da un problema che nessuno si aspettava

I convocati della Juve tra esuberi e mercato in uscita

Non ci sono grosse sorprese, nella lista dei convocati. Oltre ai portieri - pure qui: sarà indicativa l’accoglienza per Di Gregorio -, si rivedranno giocatori come Rouhi (richiesto in Serie B), Arthur (piace al Besiktas), lo stesso Milik con cui si sta lavorando a una risoluzione contrattuale. E ancora: si rivedrà Cabal, che ha rifiutato il Genoa nell’ambito dell’affare Ekhator; con lui di nuovo Zhegrova, e poi Openda, e allora Miretti. Tutti giocatori che sono assolutamente consapevoli di un fatto: sono di passaggio, niente di più. Il tappo della Juventus è così evidente che, anche solo dal punto di vista logistico, il JHotel non è bastato per contenere tutti i rientranti. Per qualcuno (staff e giovani) sono state infatti organizzate camere solitamente destinate ai clienti normali, quindi al di là dell’area esclusiva dedicata alla prima squadra.